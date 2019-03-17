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Трансляция
С конца
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'71
Эмерсон опасно сыграл против своего соперника на чужой половине поля. Фол в атаке с его стороны зафиксировал арбитр.
'69
'69
'68
'68
'67
'65
'65
'63
'60
Момент у «Барселоны»! Луис Суарес вышел один на один по месту левого форварда, обыграл вратаря, но затем не сумел точно пробить по пустым воротам с острого угла.
'58
Серхио Каналес исполнил неудачную подачу с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где первым на мяче был соперник.
'56
Серхио Каналес забрался во вне игры при попытке «Бетиса» организовать быструю атаку.
'54
Серхио Каналес исполнил бесхитростную подачу со штрафного с правого фланга атаки. Уверенно на перехвате сыграл один из соперников.
'52
'50
Луис Суарес попытался ударом по мячу слета исполнить передачу с правого края чужой штрафной в центр, но уверенно на выходе сыграл Пау Лопес.
'48
Луис Суарес прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, накрутил соперника и мощно пробил, но попал в сетку с внешней стороны.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 0:2 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенную победу одержала «Барселона» по итогам первой половины встречи благодаря дублю Лионеля Месси. Шансы у «Бетиса» на положительный результат теперь минимальны.
'45+2
'45+2
'45+1
Одну минуту добавил арбитр к основному времени первого тайма.
'44
Жорди Альба прострелил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда в касание пробил Ракитич, но рикошетом от соперника мяч ушел за лицевую линию поля.
'42
Несколько успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'40
Момент у «Барселоны»! Месси отпасовал в чужой штрафной правее на Луиса Суареса, а тот неудачно пробил с выгодной позиции в руки вратарю.
'38
Еще одна пауза у нас в игре. Теперь уже повреждение получил Ракитич.
'36
Возобновилась у нас игра. И готов продолжать игру Манди.
'34
Манди получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'32
Видаль подыграл себе рукой при попытке сыграть на перехвате поблизости от центра поля.
'30
После длинной передачи от центра поля к штрафной «Бетиса» во вне игры забрался Жорди Альба.
'28
Сидней здорово на дриблинге прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и сильно пробил, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой.
'26
Лионель Месси на исполнение пробил со штрафного над стенкой из футболистов «Бетиса» в ближний верхний угол ворот, но в этот раз уверенно в рамке сыграл Пау Лопес.
'24
Видаль получил передачу от Ракитича у чужой штрафной, но был остановлен фолом со стороны Бартра.
'22
Суарес попытался обыграться в стеночку с Месси у чужой штрафной, но ответный пас от Лионеля пришелся на соперника.
'20
Важный гол уже на стартовых минутах матча удалось провести «Барселоне». Теперь придется прибавлять в атакующей активности «Бетиса».
'18
'18
'16
'14
Луис Суарес попытался самостоятельно пройти вперед по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Сидней.
'12
Луис Суарес попытался исполнить заброс с правого фланга атаки в чужую штрафную на Лионеля Месси, но того опередил соперник.
'10
Тельо приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки и низом попытался пробить, но вышло прямо в руки голкиперу.
'8
Лионель Месси предпочел быстро разыграть угловой передачей на ближайшего партнера по команде, после чего опасности у чужих ворот не возникло.
'7
Альба прорвался на скорости в чужую штрафную с левого фланга атаки и сумел в борьбе с защитником заработать угловой.
'5
Серхи Роберто подключился к атаке своей команды по флангу и попытался отдать обостряющую передачу, но мяч в итоге ушел за лицевую линию поля.
'3
Первый в матче угловой заработали футболисты «Бетиса», но подача с угла поля к обострению у чужих ворот не привела.
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Бетис» — «Барселона» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Бетис» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.