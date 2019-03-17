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АрсеналЕнисей
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02:00
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2:1
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03:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Рейнджерс
5:2
закончен
05:00
Аризона КойотсЭдмонтон Ойлерз
2:3 (ОТ)
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксНэшвилл Предаторз
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закончен
Единая лига ВТБ
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Локомотив-Кубань УНИКС
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20:00
Зелена Гура Зенит
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НБА / регулярный чемпионат
19:30
Бостон СелтиксАтланта Хоукс
129:120
закончен
02:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
136:138
закончен
02:00
Вашингтон УизардсМемфис Гриззлиз
135:128
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсПортленд Трэйл Блэйзерс
108:103
закончен
03:30
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
88:110
закончен
03:30
Даллас МавериксКливленд Кавальерс
121:116
закончен
04:00
Юта ДжазБруклин Нетс
114:98
закончен
04:00
Денвер НаггетсИндиана Пэйсерс
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Биатлон / Чемпионат мира
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Эстафета 4х6 км, женщины
1
Норвегия
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1
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2:0
3 период
00:00
Баффало СэйбрзСент-Луис Блюз
0:0
1 период
01:00
Миннесота УайлдНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Анахайм ДаксФлорида Пантерз
не начался
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Калев Химки
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18:00
ВЭФ Автодор
89:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
19:00
Нью-Йорк НиксЛос-Анджелес Лейкерс
124:123
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20:00
Майами ХитШарлотт Хорнетс
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22:30
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Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
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Сакраменто КингзЧикаго Буллз
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01:00
Орландо МэджикАтланта Хоукс
не начался
04:00
Лос-Анджелес КлипперсБруклин Нетс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМиннесота Тимбервулвз
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Боттас ("Мерседес")
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Хэмилтон ("Мерседес")
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3
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1
Йохауг (Норвегия)
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Большунов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
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Большунов (Россия)
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Вирер (Италия)
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Мужчины. Масс-старт 15 км
1
Виндиш (Италия)
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АвангардБарыс
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингАризона Койотс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксВанкувер Кэнакс
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзВиннипег Джетс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Вашингтон УизардсЮта Джаз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсДетройт Пистонс
не начался
02:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДенвер Наггетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМайами Хит
не начался
03:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзЧикаго Буллз
не начался
05:30
Портленд Трэйл БлэйзерсИндиана Пэйсерс
не начался
Бетис Барселона

Месси в огне: «Барселона» громит «Бетис». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона»

«Бетис» принимает «Барселону» в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
28-й тур  |   17 марта 22:45   |  2 тайм
Бетис
0:3
Барселона
Стадион «Бенито Вильямарин», Севилья | Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Гуардадо 16'
Месси 18'
Месси 45+2'
Лангле 52'
Суарес 63'
Семеду 67'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Пау Лопес
23 (з)   Айсса Манди
12 (з)    Сидней
5 (з)   Марк Бартра
14 (п)   Вилльям Карвалью
18 (п)   Андрес Гуардадо 16'
17 (п)    Хоакин 67'
21 (п)   Джовани Ло
6 (п)   Серхио Каналес
11 (п)   Кристиан Тельо
10 (н)    Хесе
1 (в)   Марк-Андре тер
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле 52'
18 (з)   Жорди Альба
20 (п)   Серхи Роберто
8 (п)   Артур Рамос 64'
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
22 (п)   Артуро Видаль
9 (н)   Луис Суарес 63'
10 (н)   Лионель Месси 18' 45'
Запасной состав
1 (в)   Хоэль Роблес
24 (з)    Эмерсон 67'
4 (з)   Зухаир Феддаль
22 (п)   Диего Лайнес
34 (п)   Вильфрид Каптум
7 (н)   Серхио Леон
16 (н)   Лоренсо Морон
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду 64' 67'
23 (з)   Самуэль Юмтити
7 (п)   Филиппе Коутиньо
21 (п)   Карлос Аленья
19 (п)   Кевин-Принс Боатенг
14 (п)    Малком
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'71
Эмерсон опасно сыграл против своего соперника на чужой половине поля. Фол в атаке с его стороны зафиксировал арбитр.
'69
Вышел на поле Эмерсон.
'69
Замена у «Бетиса». Ушел с поля Хоакин.
'68
Вышел на поле Диего Лайнес.
'68
Замена у «Бетиса». Ушел с поля Ло Чельсо.
'67
Семеду получил желтую карточку за попытку симуляции фола со стороны Пау Лопеса в чужой штрафной.
'65
Вышел на поле Семеду.
'65
Замена у «Барселоны». Ушел с поля Артур.
'63
Гол! 0:3! Луис Суарес блестяще разобрался с тремя соперниками у чужой штрафной, вышел один на один и уверенным ударом отправил мяч в сетку ворот.
'60
Момент у «Барселоны»! Луис Суарес вышел один на один по месту левого форварда, обыграл вратаря, но затем не сумел точно пробить по пустым воротам с острого угла.
'58
Серхио Каналес исполнил неудачную подачу с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где первым на мяче был соперник.
'56
Серхио Каналес забрался во вне игры при попытке «Бетиса» организовать быструю атаку.
'54
Серхио Каналес исполнил бесхитростную подачу со штрафного с правого фланга атаки. Уверенно на перехвате сыграл один из соперников.
'52
Лангле получил желтую карточку за грубую игру.
'50
Луис Суарес попытался ударом по мячу слета исполнить передачу с правого края чужой штрафной в центр, но уверенно на выходе сыграл Пау Лопес.
'48
Луис Суарес прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, накрутил соперника и мощно пробил, но попал в сетку с внешней стороны.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 0:2 по итогам первого тайма нашего матча. Уверенную победу одержала «Барселона» по итогам первой половины встречи благодаря дублю Лионеля Месси. Шансы у «Бетиса» на положительный результат теперь минимальны.
'45+2
Гол! 0:2! Луис Суарес исполнил классную передачу из центральной зоны у чужой штрафной в центр владений Пау Лопеса, где Месси оторвался от троих соперников и уверенным ударом отправил мяч точно в цель.
'45+2
0:2. Месси («Барселона») оформляет дубль: https://www.championat.com/video/198797/
'45+1
Одну минуту добавил арбитр к основному времени первого тайма.
'44
Жорди Альба прострелил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда в касание пробил Ракитич, но рикошетом от соперника мяч ушел за лицевую линию поля.
'42
Несколько успокоилась у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'40
Момент у «Барселоны»! Месси отпасовал в чужой штрафной правее на Луиса Суареса, а тот неудачно пробил с выгодной позиции в руки вратарю.
'38
Еще одна пауза у нас в игре. Теперь уже повреждение получил Ракитич.
'36
Возобновилась у нас игра. И готов продолжать игру Манди.
'34
Манди получил повреждение. Пауза у нас в игре.
'32
Видаль подыграл себе рукой при попытке сыграть на перехвате поблизости от центра поля.
'30
После длинной передачи от центра поля к штрафной «Бетиса» во вне игры забрался Жорди Альба.
'28
Сидней здорово на дриблинге прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и сильно пробил, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой.
'26
Лионель Месси на исполнение пробил со штрафного над стенкой из футболистов «Бетиса» в ближний верхний угол ворот, но в этот раз уверенно в рамке сыграл Пау Лопес.
'24
Видаль получил передачу от Ракитича у чужой штрафной, но был остановлен фолом со стороны Бартра.
'22
Суарес попытался обыграться в стеночку с Месси у чужой штрафной, но ответный пас от Лионеля пришелся на соперника.
'20
Важный гол уже на стартовых минутах матча удалось провести «Барселоне». Теперь придется прибавлять в атакующей активности «Бетиса».
'18
Гол! 0:1! Лионель Месси здорово на исполнение пробил со штрафного метров с 23-х точно в дальний верхний угол ворот!
'18
Потрясающий удар Месси со штрафного: https://www.championat.com/video/198795/
'16
Гуардадо получил желтую карточку за грубый фол против Артура в центральной зоне у своей штрафной.
'14
Луис Суарес попытался самостоятельно пройти вперед по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Сидней.
'12
Луис Суарес попытался исполнить заброс с правого фланга атаки в чужую штрафную на Лионеля Месси, но того опередил соперник.
'10
Тельо приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки и низом попытался пробить, но вышло прямо в руки голкиперу.
'8
Лионель Месси предпочел быстро разыграть угловой передачей на ближайшего партнера по команде, после чего опасности у чужих ворот не возникло.
'7
Альба прорвался на скорости в чужую штрафную с левого фланга атаки и сумел в борьбе с защитником заработать угловой.
'5
Серхи Роберто подключился к атаке своей команды по флангу и попытался отдать обостряющую передачу, но мяч в итоге ушел за лицевую линию поля.
'3
Первый в матче угловой заработали футболисты «Бетиса», но подача с угла поля к обострению у чужих ворот не привела.
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Бетис» — «Барселона» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Бетис» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.