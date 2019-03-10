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Посмотреть трансляцию матча «Вальядолид» — «Реал» можно здесь.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Вальядолид» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.