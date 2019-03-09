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Трансляция
С конца
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'19
Суарес приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки и попытался на исполнение пробить, но вышло мимо дальнего угла ворот.
'17
Грамотно действуют пока в обороне футболисты «Райо Вальекано», почти ничего не позволяя создать хозяевам поля.
'15
Месси обыгрался с Видалем в центральной зоне у чужой штрафной, но дальше продвинуться мимо нескольких соперников не сумел.
'13
Месси исполнил опасную подачу с правого фланга атаки на левый фланг атаки, где немного не успел к мячу Семеду.
'11
Несколько подряд угловых разыграли сейчас футболисты «Барселоны», но пока без обострений у чужих ворот.
'9
Альба опасно прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, откуда мяч был вынесен за пределы поля.
'7
Коутиньо исполнил заброс от центра поля на левый фланг атаки, где во вне игры забрался Жорди Альба.
'5
Лучше контролируют мяч хозяева поля и больше атакуют в эти минуты матча, что было вполне ожидаемо.
'3
Суарес попытался обыграться в стеночку Коутиньо на левом фланге атаки, но был остановлен фолом со стороны Адвинкулы. Подача со стандартного положения опасной не получилась.
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Барселона» — «Райо Вальекано» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Барселона» — «Райо Вальекано». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.