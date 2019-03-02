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00:00
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не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВиннипег Джетс
не начался
03:30
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
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Зелена Гура ВЭФ
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Шарлотт ХорнетсПортленд Трэйл Блэйзерс
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Лос-Анджелес КлипперсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Чикаго БуллзАтланта Хоукс
не начался
23:30
Бостон СелтиксХьюстон Рокетс
не начался
02:00
Вашингтон УизардсМиннесота Тимбервулвз
не начался
02:00
Детройт ПистонсТоронто Рэпторс
не начался
02:00
Кливленд КавальерсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
Реал Мадрид Барселона

Без мечты на реванш: «Барса» обыгрывает «Реал». LIVE

Онлайн-трансляция матча 26-го тура Примеры «Реал» — «Барселона»

В матче 26-го тура испанской Примеры «Реал Мадрид» пытается взять реванш у «Барселоны» за разгром в полуфинале Кубка страны в середине недели и приблизиться к лидеру в чемпионате. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию «Эль Класико».
26-й тур  |   02 марта 22:45   |  перерыв
Реал Мадрид
0:1
Барселона
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Альберто Ундиано Мальенко (Памплона, Испания)
Бускетс 2'
Ракитич 26'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Тибо Куртуа
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
2 (з)   Даниэль 
23 (з)   Серхио Регилон
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос
10 (п)   Лука Модрич
28 (н)    Винисиус
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл
1 (в)   Марк-Андре тер
3 (з)   Жерар Пике
18 (з)   Жорди Альба
15 (з)   Клеман Лангле
20 (п)   Серхи Роберто
8 (п)   Артур Рамос
4 (п)   Иван Ракитич 26'
5 (п)   Серхио Бускетс 2'
11 (п)   Усман Дембеле
10 (н)   Лионель Месси
9 (н)   Луис Суарес
Запасной состав
1 (в)   Кейлор Навас
12 (з)    Марсело
22 (п)    Иско
20 (п)   Марко Асенсио
15 (п)   Федерико Вальверде
24 (п)   Даниель Себальос
17 (н)   Лукас Васкес
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
23 (з)   Самуэль Юмтити
21 (п)   Карлос Аленья
7 (п)   Филиппе Коутиньо
22 (п)   Артуро Видаль
14 (п)    Малком
Удары
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В створ:
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'45
Конец тайма! На последних секундах Серхио Рамос врезал Месси по лицу, но арбитр нарушения не увидел. «Барса» впереди! Единственный гол за первые 45 минут забил Ракитич. У «Реала» моментов почти не было. Нельзя сказать, что тег Штеген спасал гостей. Перерыв.
'45
Модрич открылся в штрафной на скидку Карвахаля и пробил чуть выше ворот!
'43
Винисиус ворвался в штрафную слева и попытался закрутить мяч в дальнюю девятку — не получилось!
'42
И второй удар со штрафного у Месси не получился.
'39
Суарес простил «Реал»! Луис легко ушел от Варана и пробил в дальний угол, Куртуа отбил мяч перед собой и справился с добиванием!
'37
Не забивает Месси с идеального штрафного! Чуть выше полетел мяч.
'35
Каземиро пошёл в грубый стык с Ракитичем, арбитр назначил опасный штрафной на ворота «Реала».
'34
Снова Винисиуса грубо встретили недалеко от штрафной тер Штегена.
'32
Регилон неплохо приложился издали. Но на счастье каталонцев, мяч полетел мимо цели.
'31
Модрич выгрыз мяч у чужой штрафной и опасно прострелил, но Винисиус немного не подстроился!
'29
Регилон упал в штрафной «Барселоны», намекая на пенальти. Арбитр посчитал, что эпизод не тянул на нарушение.
'28
Винисиуса потеряли на краю штрафной, но удар у бразильца не получился!
'26
ГОЛ! «Барселона» открыла счёт! Ракитич спокойно выбежал через зону Серхио Рамоса на пас Серхи Роберто, а затем с острого угла перебросил мяч через Куртуа в пустые ворота!
'26
Ракитич открыл счёт в «эль-класико»: https://www.championat.com/video/197815/
'23
Пике спас «Барсу»! Модрич получил мяч в центре штрафной и без сопротивления пробил в левый угол, который успел в подкате закрыть Пике!
'22
Тер Штеген подстраховал свою оборону, которая прозевала заброс Модрича на ускорившегося Винисиуса.
'19
Месси выскочил на свидание с Куртуа и перебросил мяч в сторону пустых ворот, но попасть в створ не удалось!
'18
Арбитр не среагировал на падение Суареса у штрафной «Реала».
'16
Бэйл не успел выскочить на хитрый проникающий пас Винисиуса.
'15
Суарес принял мяч на линии штрафной и опасно пробил с лёта в угол, но Куртуа отбил, а арбитр на линии поднял флажок.
'13
Опасный удар Варана с центра штрафной был блокирован, а с подбора прямо в тер Штегена пробил Кроос!
'11
Варан прервал прострел Жорди Альбы! Хорошую комбинацию разыграли сине-гранатовые.
'10
Бензема ворвался в штрафную «Барсы» и хлёстко пробил! Но получилось параллельно воротам.
'9
Винисиус ошибся с пасом в простой ситуации.
'7
Каталонцы освоились на поле и начали диктовать свою игру.
'5
Варан разрядил ситуацию в своей штрафной, перехватив проникающую передачу Месси на выход Суареса.
'4
Месси, обрабатывая мяч, подыграл себе рукой. Мяч пока лучше держится у «Реала».
'3
Очень плохо со штрафного пробил Бэйл. Мяч улетел на трибуны.
'2
Бускетс сбил Кросса в опасной позиции у штрафной «Барсы». Арбитру пришлось предупредить опорника каталонцев.
'1
Игра началась!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Реал» — «Барселона» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Примеры: «Реал» — «Барселона». Начало класико запланировано на 22:45 по московскому времени.