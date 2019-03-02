Реал Мадрид

'45

Конец тайма! На последних секундах Серхио Рамос врезал Месси по лицу, но арбитр нарушения не увидел. «Барса» впереди! Единственный гол за первые 45 минут забил Ракитич. У «Реала» моментов почти не было. Нельзя сказать, что тег Штеген спасал гостей. Перерыв.