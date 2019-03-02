Реал Мадрид

- 518086 просмотров Зеленский признал неизбежность переговоров Украины и России
- 337219 просмотров Катастрофа в Подмосковье: крушение самолета унесло жизни людей
- 333720 просмотров Криминалисты СКР объяснили, как погибла группа Дятлова
- 297275 просмотров Су-30 и F-16 сошлись в воздушном бою Индии и Пакистана
- 166623 просмотра Немецкий депутат хочет судить Порошенко на международном трибунале
- 89115 просмотров Весной под сокращения рискуют попасть свыше 115 тыс. россиян
- 84676 просмотров В Сети посмеялись на экс-женой депутата после слов о «нищебродах»
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45
Конец тайма! На последних секундах Серхио Рамос врезал Месси по лицу, но арбитр нарушения не увидел. «Барса» впереди! Единственный гол за первые 45 минут забил Ракитич. У «Реала» моментов почти не было. Нельзя сказать, что тег Штеген спасал гостей. Перерыв.
'45
Модрич открылся в штрафной на скидку Карвахаля и пробил чуть выше ворот!
'43
Винисиус ворвался в штрафную слева и попытался закрутить мяч в дальнюю девятку — не получилось!
'42
И второй удар со штрафного у Месси не получился.
'39
Суарес простил «Реал»! Луис легко ушел от Варана и пробил в дальний угол, Куртуа отбил мяч перед собой и справился с добиванием!
'37
Не забивает Месси с идеального штрафного! Чуть выше полетел мяч.
'35
Каземиро пошёл в грубый стык с Ракитичем, арбитр назначил опасный штрафной на ворота «Реала».
'34
Снова Винисиуса грубо встретили недалеко от штрафной тер Штегена.
'32
Регилон неплохо приложился издали. Но на счастье каталонцев, мяч полетел мимо цели.
'31
Модрич выгрыз мяч у чужой штрафной и опасно прострелил, но Винисиус немного не подстроился!
'29
Регилон упал в штрафной «Барселоны», намекая на пенальти. Арбитр посчитал, что эпизод не тянул на нарушение.
'28
Винисиуса потеряли на краю штрафной, но удар у бразильца не получился!
'26
'26
'23
Пике спас «Барсу»! Модрич получил мяч в центре штрафной и без сопротивления пробил в левый угол, который успел в подкате закрыть Пике!
'22
Тер Штеген подстраховал свою оборону, которая прозевала заброс Модрича на ускорившегося Винисиуса.
'19
Месси выскочил на свидание с Куртуа и перебросил мяч в сторону пустых ворот, но попасть в створ не удалось!
'18
Арбитр не среагировал на падение Суареса у штрафной «Реала».
'16
Бэйл не успел выскочить на хитрый проникающий пас Винисиуса.
'15
Суарес принял мяч на линии штрафной и опасно пробил с лёта в угол, но Куртуа отбил, а арбитр на линии поднял флажок.
'13
Опасный удар Варана с центра штрафной был блокирован, а с подбора прямо в тер Штегена пробил Кроос!
'11
Варан прервал прострел Жорди Альбы! Хорошую комбинацию разыграли сине-гранатовые.
'10
Бензема ворвался в штрафную «Барсы» и хлёстко пробил! Но получилось параллельно воротам.
'9
Винисиус ошибся с пасом в простой ситуации.
'7
Каталонцы освоились на поле и начали диктовать свою игру.
'5
Варан разрядил ситуацию в своей штрафной, перехватив проникающую передачу Месси на выход Суареса.
'4
Месси, обрабатывая мяч, подыграл себе рукой. Мяч пока лучше держится у «Реала».
'3
Очень плохо со штрафного пробил Бэйл. Мяч улетел на трибуны.
'2
'1
Игра началась!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Реал» — «Барселона» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 26-го тура Примеры: «Реал» — «Барселона». Начало класико запланировано на 22:45 по московскому времени.