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1
Йохауг
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Детройт Ред УингзСан-Хосе Шаркс
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23:00
Чикаго БлэкхоуксДаллас Старз
не начался
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
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03:00
Миннесота УайлдСент-Луис Блюз
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05:00
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НБА / регулярный чемпионат
23:30
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не начался
01:00
Денвер НаггетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксСан-Антонио Спёрс
не начался
Севилья Барселона

Промес против Месси: «Барселона» гостит у «Севильи». LIVE

Онлайн-трансляция матча 25 тура Примеры «Севилья» — Барселона»

«Барселона» в рамках 25 тура чемпионата Испании гостит у «Севильи» Квинси Промеса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
25-й тур  |   23 февраля 18:15   |  1 тайм
Севилья
1:1
Барселона
Стадион «Рамон Санчес Писхуан», Севилья | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Навас 22'
Месси 26'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Томаш Вацлик
4 (з)   Симон Кьер
3 (з)   Серджи Гомес
25 (з)   Габриэль Меркадо
14 (з)   Максимилиан Вебер
16 (п)   Хесус Навас 22'
17 (п)   Пабло Сарабия
10 (п)   Эвер Банега
20 (п)   Марко Рог
21 (п)   Квинси Промес
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
23 (з)   Самуэль Юмтити
3 (з)   Жерар Пике
18 (з)   Жорди Альба
4 (п)   Иван Ракитич
22 (п)   Артуро Видаль
5 (п)   Серхио Бускетс
7 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси 26'
Запасной состав
13 (в)   Хуан Сориано
23 (з)   Гильерме Арана
5 (п)   Ибраим Амаду
22 (п)   Франко Васкес
7 (п)   Роке Меса
12 (н)   Андре Силва
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
30 (в)   Игнасио Пенья
15 (з)   Клеман Лангле
17 (з)   Джейсон Мурильо
20 (п)   Серхи Роберто
21 (п)   Карлос Аленья
11 (п)   Усман Дембеле
14 (п)    Малком
Самоечитаемое
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'26
ГОЛ!
'24
Видаль! Откликнулся на подачу с фланга и пробил головой в нижний угол — Вацлик выручил.
'22
ГОЛ! Промес перехватил передачу Месси и начал атаку «Севильи»! Бен-Йеддер разогнался по центру, стянул на себя двух соперников и покатил мяч на Наваса, который без помех расстрелял дальний угол!
'20
«Барселона» катает мяч возле штрафной, но нет моментов. Уверенно обороняются хозяева.
'18
Бен Йеддер получил передачу в штрафной, качнул Юмтити и пробил в дальний угол — мимо! Но был небольшой рикошет, поэтому угловой для «Севильи».
'16
Пике на углу штрафной сбил Бен-Йеддера. Сарабия со стандарта пробил низом и попал в стенку.
'14
В невысоком темпе идёт игра, многовато остановок. Хозяева не дают разбежаться каталонцам.
'12
Прошла подача в штрафную «Барсы»! Вебер сделал скидку в центр — Пике перехватил мяч.
'10
Суарес с правого края ворвался в штрафную и сделал перевод в центр, но мощный удар Месси был заблокирован.
'8
Рог сместился к центру и пробил с 25 метров! Видаль принял удар на себя.
'6
«Барселона» забрала мяч и прижала соперника к штрафной. Территория за гостями.
'4
Месси со штрафного вырезал подачу в центр штрафной, но не дошёл мяч до Пике.
'2
Прошла передача на ход Промему, но голландец оказался в офсайде.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Севилья» — «Барселона» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.