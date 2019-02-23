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Трансляция
С конца
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'26
'24
Видаль! Откликнулся на подачу с фланга и пробил головой в нижний угол — Вацлик выручил.
'22
'20
«Барселона» катает мяч возле штрафной, но нет моментов. Уверенно обороняются хозяева.
'18
Бен Йеддер получил передачу в штрафной, качнул Юмтити и пробил в дальний угол — мимо! Но был небольшой рикошет, поэтому угловой для «Севильи».
'16
Пике на углу штрафной сбил Бен-Йеддера. Сарабия со стандарта пробил низом и попал в стенку.
'14
В невысоком темпе идёт игра, многовато остановок. Хозяева не дают разбежаться каталонцам.
'12
Прошла подача в штрафную «Барсы»! Вебер сделал скидку в центр — Пике перехватил мяч.
'10
Суарес с правого края ворвался в штрафную и сделал перевод в центр, но мощный удар Месси был заблокирован.
'8
Рог сместился к центру и пробил с 25 метров! Видаль принял удар на себя.
'6
«Барселона» забрала мяч и прижала соперника к штрафной. Территория за гостями.
'4
Месси со штрафного вырезал подачу в центр штрафной, но не дошёл мяч до Пике.
'2
Прошла передача на ход Промему, но голландец оказался в офсайде.
'1
Поехали, матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Севилья» — «Барселона» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 25-го тура Примеры: «Севилья» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.