Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'90+5
Финальный свисток фиксирует сенсационную победу «Жироны» на «Сантьяго Бернабеу»! «Реал» терпит неожиданное поражение, которое не позволяет мадридцам вернуться на вторую строчку в турнирной таблице Примеры. Жиронцы деcять матчей не знали побед в чемпионате, но сегодня набрали исторические три очка в логове «королевского» клуба. На этом трансляцию завершаем. До новых встреч на футболе.
'90+5
Куртуа выпрыгнул выше всех и пробил головой — рядом со штангой!
'90+5
Винисиус заработал корнер для хозяев! Все в штрафной! Куртуа тоже!
'90+4
Мариано выпрыгнул и пробил головой — промах!
'90+3
Боковой судья поднимает флажок, давая передышку обороне «Жироны» — офсайд зафиксирован.
'90+2
Угловой мадридцев. Марсело пробил с правой — Буну надёжен!
'90+1
Пять минут у «Реала» ещё есть на спасение.
'90
'90
'88
'87
Кроос со стандарта направил мяч в жиронскую штрафную, Рамос бился за мяч, но залез в офсайд.
'86
'86
Опасно! Буну тащит удар Бэйла!
'85
Винисиус прорывался к воротам гостей, но упустил мяч за лицевую линию, так и не подняв головы.
'84
'84
'82
«Реал» атакует, стараясь спасти этот матч. «Жирона» без паники обороняется, не забывая про контратаки.
'80
Одриосола хорошую диагональ на второй темп атаки «Реала» сделал, Винисиус из-за штрафной пробил — чуть не попал в дальний угол ворот!
'79
Мариано может спорить долго, но положение вне игры в атаке мадридцев уже никто отменять не будет.
'77
Винисиус Жуниор свой удар нанёс — безуспешно.
'75
'75
'74
'74
'73
Длинный пас на Бэйла к штрафной гостей, но Гарету зацепиться за момент не удалось — мяч отправился за лицевую линию.
'71
Штанга за «Реал! Португес отыгрался в стенку с партнёром и пробил в ближний угол — каркас ворот принял мяч на себя!
'70
Гранель решил войти в историю, но перекинуть высоченного Куртуа не получилось.
'68
Рамос упал в чужой штрафной после борьбы за мяч! Протестуют мадридцы, но судья не находит повода назначить пенальти!
'66
'66
'65
'65
'64
'64
Пенальти назначен в ворота «Реала»!
'62
Варан головой сыграл здорово в штрафной после подачи Рауля Гарсии с левого края.
'60
Вот это моментище! Вот это прощение! Куртуа отбил мяч перед собой после удара Лосано головой, Алейш Гарсия при добивании с линии вратарской умудрился пробить выше ворот! Промах, который помешает сегодня заснуть Алейшу.
'58
'58
'57
68099 — число зрителей на трибунах «Бернабеу» сегодня.
'56
Лосано откликнулся на подачу от правой бровки в центр штрафной, удар головой получился слабым — Куртуа на месте.
'54
Хорошая по мысли была передача Бенземы на Васкеса к штрафной гостей, но всё-таки сильная — Лукас не успел за мячом.
'52
Классная передача Асенсио на дальнюю штангу, Бензема без прыжка головой пробил, но попал лишь в сетку с внешней стороны ворот!
'50
Жиронцы после корнера соперника постарались выбежать в контратаку, но застопорились у центра поля.
'49
После стандарта мадридцев Бензема с подбора пробил — мяч после рикошета прошёл мимо ворот.
'48
'46
Стартовали вторые 45 минут игры.
'46
'46
'45+3
Прозвучал свисток на перерыв! «Реал» наиграл на один забитый мяч, так что счёт на табло логичен. Посмотрим, что «Жирона» предложит сопернику во втором тайме. А пока отдохнём.
'45+2
Не получилось у Себальоса отыграться с партнёром на коротке у штрафной площади жиронцев.
'45+1
Три минуты добавлено к первому тайму.
'44
Марсело получил передачу от Каземиро и отправил мяч в ворота! Гол не засчитан — офсайд.
'42
Бензема прорвался к воротам, но пробил бесхитростно — прямо во вратаря!
'41
Гранелю дали издали пробить без помех — рядом со штангой!
'40
Марсело с фланга ушёл в центр и с правой ноги пробил из-за штрафной — мимо цели!
'39
Асенсио классно приложился с левой ноги, но успели его удар блокировать.
'37
Понсу досталось от Варана при верховом единоборстве за мяч в штрафной «Реала».
'35
Хороший был заброс от Каземиро к штрафной гостей, но немного сильный — Буну опередил Бензему.
'34
Не прошёл обостряющий пас Порро через центр к штрафной «Реала».
'32
Одриосола казалось на гол делал прострел к дальней штанге, но Бензема не стал идти в подкат, понимая, что может врезаться во вратаря.
'31
Разобралась оборона гостей в своей штрафной после навеса Крооса от флажка.
'30
Ещё один угловой для «Реала». Кроос неторопливо отправился подавать.
'29
Стуани открывался в штрафной хозяев, ему следовал пас, но Варан всё видел, всё знал и выбил мяч подальше от ворот.
'27
Хороший прострел Асенсио исполнил в расчёте на Бензему, но опередил Карима защитник «Жироны» в борьбе за мяч.
'25
'25
'24
Алькала на перехвате в своей штрафной здорово сыграл, но мяч всё-таки отправился за лицевую линию — угловой для «Реала».
'23
Рамос опередил всех после фланговой подачи и выбил мяч за пределы поля.
'22
Асенсио с правой ноги несильно пробил по воротам — Буну на месте.
'21
Себальос был выведен на удар, но завершение атаки хозяев получилось неудачным — мяч полетел выше ворот.
'20
Стуани в контратаке гостей из-за штрафной плотный удар нанёс — Куртуа в прыжке мяч отбил в сторону от ворот!
'19
Кроос низом прострелил в центр штрафной, но мяч до Бенземы не долетел.
'18
Васкес изящно прокинул мяч себе на ход в штрафную соперника, но в ближнем бою не переиграл вратаря!
'16
Дальний заброс к штрафной «Реала», Рамос выиграл позицию и поставил корпус, Понс в результате в спину толкнул Серхио — фол зафиксирован.
'14
Жиронцы через левый край свою атаку построили, но на Гарсию последовал слишком сильный пас — удар от ворот.
'13
Справилась оборона «Жироны» после подачи Крооса в штрафную площадь.
'11
Марсело навесил мяч к дальнему углу вратарской, но Бензема не был подпущен для удара головой по воротам.
'9
«Реал» сбивает хороший атакующий настрой соперника, прошедший на первых минутах матчах.
'7
Португес получил мяч на ход к левому краю штрафной, последующий прострел в удар Стуани преобразовать не смог.
'5
Всё в порядке с голкипером «Реала». Возобновилась встреча.
'3
Куртуа получил повреждение. Медики на поле. Вынужденная пауза в игре.
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Реал» — «Жирона» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Реал» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.