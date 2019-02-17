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Реал Мадрид Жирона

Провалиться с треском: «Реал» проиграл «Жироне»

«Реал» на своем поле уступил «Жироне» в рамках 24-го тура Примеры

Мадридский «Реал» в рамках 24 тура чемпионата Испании на своем поле проиграл каталонской «Жироне» со счетом 1:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
24-й тур  |   17 февраля 14:00   |  закончен
Реал Мадрид
1:2
Жирона
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
Каземиро 25'
Рамос 64'
Каземиро 88'
Рамос 90'
Лосано 48'
Стуани 65' (пен)
Португес 75'
Алькала 86'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Тибо Куртуа
19 (з)   Альваро Одриосола
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос 64' 90'
14 (п)    Каземиро 25' 88'
8 (п)   Тони Кроос
24 (п)   Даниель Себальос 74'
20 (п)   Марко Асенсио 66'
17 (н)   Лукас Васкес 58'
9 (н)   Карим Бензема
13 (в)   Яссин Буну
14 (з)   Рауль Гарсия
15 (з)    Хуанпе
5 (з)   Педро Алькала 86'
4 (з)   Хонас Рамальо
24 (п)   Педро Порро 46'
8 (п)   Пере Понс 46'
6 (п)   Алекс Гранель
12 (п)   Дуглас Луис
9 (н)   Кристиан Португес 84' 75'
7 (н)   Кристиан  65'
Запасной состав
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль 
6 (з)   Хосе Игнасио
15 (п)   Федерико Вальверде
28 (н)    Винисиус 58'
11 (н)   Гарет Бэйл 66'
7 (н)    Мариано 74'
1 (в)   Горка Ираисос
21 (з)   Карлес Планас
23 (п)   Алейш Гарсия 46'
34 (п)   Валери Фернандес 84'
17 (п)   Патрик Робертс
35 (п)   Пэк Сын
19 (н)   Энтони Лосано 46' 48'
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'90+5
Финальный свисток фиксирует сенсационную победу «Жироны» на «Сантьяго Бернабеу»! «Реал» терпит неожиданное поражение, которое не позволяет мадридцам вернуться на вторую строчку в турнирной таблице Примеры. Жиронцы деcять матчей не знали побед в чемпионате, но сегодня набрали исторические три очка в логове «королевского» клуба. На этом трансляцию завершаем. До новых встреч на футболе.
'90+5
Куртуа выпрыгнул выше всех и пробил головой — рядом со штангой!
'90+5
Винисиус заработал корнер для хозяев! Все в штрафной! Куртуа тоже!
'90+4
Мариано выпрыгнул и пробил головой — промах!
'90+3
Боковой судья поднимает флажок, давая передышку обороне «Жироны» — офсайд зафиксирован.
'90+2
Угловой мадридцев. Марсело пробил с правой — Буну надёжен!
'90+1
Пять минут у «Реала» ещё есть на спасение.
'90
Рамос получает вторую жёлтую карточку за опасную игру. В падении через себя Серхио пытался пробить, а в итоге чуть не снёс голову Алькале.
'90
Удаление Рамоса («Реал»): https://www.championat.com/video/197093/
'88
Каземиро удостоился «горчичника» за грубую игру.
'87
Кроос со стандарта направил мяч в жиронскую штрафную, Рамос бился за мяч, но залез в офсайд.
'86
Алькала откровенно сфолил и получил жёлтую карточку.
'86
Опасно! Буну тащит удар Бэйла!
'85
Винисиус прорывался к воротам гостей, но упустил мяч за лицевую линию, так и не подняв головы.
'84
Фернандес вышел. Все замены команды провели.
'84
Португес пешком покидает поле.
'82
«Реал» атакует, стараясь спасти этот матч. «Жирона» без паники обороняется, не забывая про контратаки.
'80
Одриосола хорошую диагональ на второй темп атаки «Реала» сделал, Винисиус из-за штрафной пробил — чуть не попал в дальний угол ворот!
'79
Мариано может спорить долго, но положение вне игры в атаке мадридцев уже никто отменять не будет.
'77
Винисиус Жуниор свой удар нанёс — безуспешно.
'75
ГОЛ! С центра поля жиронцы разогнали атаку, Лосано от левого края штрафной подкрутил мяч под дальнюю штангу, Куртуа справился, но Португес рассчитал отскок и головой в падении отправил мяч в ворота!
'75
Конфуз «Реала»: победный гол «Жироны» на «Бернабеу»: https://www.championat.com/video/197091/
'74
Мариано вышел.
'74
Себальоса тренерский штаб «Реала» снял с игры.
'73
Длинный пас на Бэйла к штрафной гостей, но Гарету зацепиться за момент не удалось — мяч отправился за лицевую линию.
'71
Штанга за «Реал! Португес отыгрался в стенку с партнёром и пробил в ближний угол — каркас ворот принял мяч на себя!
'70
Гранель решил войти в историю, но перекинуть высоченного Куртуа не получилось.
'68
Рамос упал в чужой штрафной после борьбы за мяч! Протестуют мадридцы, но судья не находит повода назначить пенальти!
'66
Бэйл появился на поле.
'66
Асенсио заменён.
'65
ГОЛ! Стуани уверенно пробил с «точки»!
'65
1:1. Стуани («Реал») сравнивает счёт: https://www.championat.com/video/197089/
'64
Стуани сначала головой пробил в штангу, а добивание из вратарской рукой прервал Рамос — жёлтая карточка для капитана «Реала».
'64
Пенальти назначен в ворота «Реала»!
'62
Варан головой сыграл здорово в штрафной после подачи Рауля Гарсии с левого края.
'60
Вот это моментище! Вот это прощение! Куртуа отбил мяч перед собой после удара Лосано головой, Алейш Гарсия при добивании с линии вратарской умудрился пробить выше ворот! Промах, который помешает сегодня заснуть Алейшу.
'58
Винисиус Жуниор вышел у мадридцев.
'58
Время первой замены «Реала». Васкес покинул поле.
'57
68099 — число зрителей на трибунах «Бернабеу» сегодня.
'56
Лосано откликнулся на подачу от правой бровки в центр штрафной, удар головой получился слабым — Куртуа на месте.
'54
Хорошая по мысли была передача Бенземы на Васкеса к штрафной гостей, но всё-таки сильная — Лукас не успел за мячом.
'52
Классная передача Асенсио на дальнюю штангу, Бензема без прыжка головой пробил, но попал лишь в сетку с внешней стороны ворот!
'50
Жиронцы после корнера соперника постарались выбежать в контратаку, но застопорились у центра поля.
'49
После стандарта мадридцев Бензема с подбора пробил — мяч после рикошета прошёл мимо ворот.
'48
Лосано у левого края штрафной сбил Одриосолу — жёлтая карточка.
'46
Стартовали вторые 45 минут игры.
'46
Лосано и Алейш Гарсия готовы вступить в игру.
'46
Двойную замену проводит «Жирона». Понс и Порро на второй тайм игры не выйдут.
'45+3
Прозвучал свисток на перерыв! «Реал» наиграл на один забитый мяч, так что счёт на табло логичен. Посмотрим, что «Жирона» предложит сопернику во втором тайме. А пока отдохнём.
'45+2
Не получилось у Себальоса отыграться с партнёром на коротке у штрафной площади жиронцев.
'45+1
Три минуты добавлено к первому тайму.
'44
Марсело получил передачу от Каземиро и отправил мяч в ворота! Гол не засчитан — офсайд.
'42
Бензема прорвался к воротам, но пробил бесхитростно — прямо во вратаря!
'41
Гранелю дали издали пробить без помех — рядом со штангой!
'40
Марсело с фланга ушёл в центр и с правой ноги пробил из-за штрафной — мимо цели!
'39
Асенсио классно приложился с левой ноги, но успели его удар блокировать.
'37
Понсу досталось от Варана при верховом единоборстве за мяч в штрафной «Реала».
'35
Хороший был заброс от Каземиро к штрафной гостей, но немного сильный — Буну опередил Бензему.
'34
Не прошёл обостряющий пас Порро через центр к штрафной «Реала».
'32
Одриосола казалось на гол делал прострел к дальней штанге, но Бензема не стал идти в подкат, понимая, что может врезаться во вратаря.
'31
Разобралась оборона гостей в своей штрафной после навеса Крооса от флажка.
'30
Ещё один угловой для «Реала». Кроос неторопливо отправился подавать.
'29
Стуани открывался в штрафной хозяев, ему следовал пас, но Варан всё видел, всё знал и выбил мяч подальше от ворот.
'27
Хороший прострел Асенсио исполнил в расчёте на Бензему, но опередил Карима защитник «Жироны» в борьбе за мяч.
'25
ГОЛ! После стандарта от угла поля Буну кулаком выбил мяч из своей штрафной, но Кроос выполнил ещё одну подачу прямо на голову Каземиро, который уже направил мяч в самый угол ворот!
'25
1:0. Каземиро («Реал») открывает счёт: https://www.championat.com/video/197083/
'24
Алькала на перехвате в своей штрафной здорово сыграл, но мяч всё-таки отправился за лицевую линию — угловой для «Реала».
'23
Рамос опередил всех после фланговой подачи и выбил мяч за пределы поля.
'22
Асенсио с правой ноги несильно пробил по воротам — Буну на месте.
'21
Себальос был выведен на удар, но завершение атаки хозяев получилось неудачным — мяч полетел выше ворот.
'20
Стуани в контратаке гостей из-за штрафной плотный удар нанёс — Куртуа в прыжке мяч отбил в сторону от ворот!
'19
Кроос низом прострелил в центр штрафной, но мяч до Бенземы не долетел.
'18
Васкес изящно прокинул мяч себе на ход в штрафную соперника, но в ближнем бою не переиграл вратаря!
'16
Дальний заброс к штрафной «Реала», Рамос выиграл позицию и поставил корпус, Понс в результате в спину толкнул Серхио — фол зафиксирован.
'14
Жиронцы через левый край свою атаку построили, но на Гарсию последовал слишком сильный пас — удар от ворот.
'13
Справилась оборона «Жироны» после подачи Крооса в штрафную площадь.
'11
Марсело навесил мяч к дальнему углу вратарской, но Бензема не был подпущен для удара головой по воротам.
'9
«Реал» сбивает хороший атакующий настрой соперника, прошедший на первых минутах матчах.
'7
Португес получил мяч на ход к левому краю штрафной, последующий прострел в удар Стуани преобразовать не смог.
'5
Всё в порядке с голкипером «Реала». Возобновилась встреча.
'3
Куртуа получил повреждение. Медики на поле. Вынужденная пауза в игре.
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Реал» — «Жирона» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Реал» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.