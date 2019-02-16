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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол под конец первого тайма провел с пенальти Лионель Месси. Хотя в целом «Барселона» смотрелась не очень убедительно в атакующей игре.
'43
'42
Пенальти! Пике подключился к атаке своей команды по центру и в борьбе упал на газон в чужой штрафной.
'42
А вот и первый опасный момент у «Барселоны»! Лионель Месси собрал вокруг себя троих соперников и все равно сумел нанести удар с линии чужой штрафной, но рикошетом от соперника мяч пролетел рядом со штангой!
'40
Опасная передача была исполнена на Лионеля Месси к чужой штрафной, но здорово в этом эпизоде против аргентинца на опережение сыграл Кико.
'38
Подача была исполнена с правого фланга атаки в штрафную «Барселоны» на Энес Унала, но тот неудачно попытался пробить в падении через себя.
'36
Пока опасных моментов совсем нет в нашем матче. «Барселона» постоянно позиционно атакует, тогда как «Вальядолид» большими силами обороняется.
'35
Месси исполнил бесхитростную подачу со стандартного положения в чужую штрафную. Первым на мяче был соперник.
'34
'11
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Барселона» — «Вальядолид» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Барселона» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.