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3 период
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Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
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03:00
Нью-Йорк АйлендерсЭдмонтон Ойлерз
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03:00
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Каролина ХаррикейнзДаллас Старз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКоламбус Блю Джекетс
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Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
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Вегас Голден НайтсНэшвилл Предаторз
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Лос-Анджелес КингзБостон Брюинз
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НаполиТорино
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БордоТулуза
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17:00
КанСтрасбург
не начался
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ЛилльМонпелье
не начался
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РеймсРенн
не начался
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Анахайм ДаксВашингтон Кэпиталз
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Барселона Вальядолид

Не подпустить «Реал»: «Барса» бьется с «Вальядолидом». LIVE

Онлайн-трансляция матча 24 тура Примеры «Барселона» — «Вальядолид»

«Барселона» в рамках 24 тура чемпионата Испании принимает на своем поле «Вальядолид». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
24-й тур  |   16 февраля 22:45   |  перерыв
Барселона
1:0
Вальядолид
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
Месси 43' (пен)
Унал 11'
Тухами 34'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
24 (з)   Томас Вермален
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
21 (п)   Карлос Аленья
22 (п)   Артуро Видаль
19 (п)   Кевин-Принс Боатенг
11 (п)   Усман Дембеле
10 (н)   Лионель Месси 43'
1 (в)   Хорди Масип
18 (з)    Антоньито
22 (з)    Начо
5 (з)   Фернандо Калеро
4 (з)    Кико
2 (п)   Хоакин Фернандес
23 (п)   Ануар Тухами 34'
21 (п)    Мичел
11 (н)   Даньеле Верде
9 (н)   Энес Унал 11'
12 (н)   Серхио Гвардиола
Запасной состав
30 (в)   Игнасио Пенья
2 (з)   Нелсон Семеду
15 (з)   Клеман Лангле
4 (п)   Иван Ракитич
7 (п)   Филиппе Коутиньо
14 (п)    Малком
9 (н)   Луис Суарес
13 (в)   Родригес Йоэль
17 (з)   Хави Мойяно
8 (п)   Фернандес Борха
19 (п)   Тони Суарес
24 (н)    Кеко
20 (н)   Дуйе Чоп
42 (н)   Стивен Пласа
Удары
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'45+1
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол под конец первого тайма провел с пенальти Лионель Месси. Хотя в целом «Барселона» смотрелась не очень убедительно в атакующей игре.
'43
Гол! 1:0! Лионель Месси уверенным ударом с точки отправил мяч в правый от себя нижний угол ворот!
'42
Пенальти! Пике подключился к атаке своей команды по центру и в борьбе упал на газон в чужой штрафной.
'42
А вот и первый опасный момент у «Барселоны»! Лионель Месси собрал вокруг себя троих соперников и все равно сумел нанести удар с линии чужой штрафной, но рикошетом от соперника мяч пролетел рядом со штангой!
'40
Опасная передача была исполнена на Лионеля Месси к чужой штрафной, но здорово в этом эпизоде против аргентинца на опережение сыграл Кико.
'38
Подача была исполнена с правого фланга атаки в штрафную «Барселоны» на Энес Унала, но тот неудачно попытался пробить в падении через себя.
'36
Пока опасных моментов совсем нет в нашем матче. «Барселона» постоянно позиционно атакует, тогда как «Вальядолид» большими силами обороняется.
'35
Месси исполнил бесхитростную подачу со стандартного положения в чужую штрафную. Первым на мяче был соперник.
'34
Амуар Тухами получил желтую карточку за грубый подкат сзади в ноги Бускетсу.
'11
Энес Унал наказан желтой карточкой за грубую игру.
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча «Барселона» — «Вальядолид» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Барселона» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.