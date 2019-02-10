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Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
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04:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
125:134
закончен
04:00
Бостон СелтиксЛос-Анджелес Клипперс
112:123
закончен
04:30
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
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Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
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03:00
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсНью-Йорк Никс
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03:30
Торонто РэпторсБруклин Нетс
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Оклахома-Сити ТандерПортленд Трэйл Блэйзерс
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04:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Клипперс
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04:00
Хьюстон РокетсДаллас Маверикс
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04:00
Чикаго БуллзМилуоки Бакс
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05:00
Денвер НаггетсМайами Хит
не начался
Атлетик Б Барселона

Убежать от «Реала»: «Барселона» мучается с «Атлетиком». LIVE

«Атлетик» и «Барселона» встречаются в рамках 23-го тура Примеры

«Атлетик» из Бильбао на своем поле принимает «Барселону» в рамках 23-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
23-й тур  |   10 февраля 22:45   |  2 тайм
Атлетик Б
0:0
Барселона
Стадион «Сан-Мамес», Бильбао | Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Гарсия 52'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Яго Эррерин
18 (з)   Оскар де
24 (з)   Микель Баленсиага
5 (з)   Ерай Альварес
4 (з)   Иньиго Мартинес
12 (з)   Юри Берчиче
16 (п)   Дани Гарсия 52'
14 (п)   Маркел Сусаета 62'
7 (п)   Эчебария Беньят 56'
22 (п)   Рауль Гарсия
9 (н)   Иньяки Уильямс
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
22 (п)   Артуро Видаль 63'
4 (п)   Иван Ракитич
7 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси
Запасной состав
25 (в)   Унай Симон
6 (з)   Микель Сан-Хосе 56'
3 (з)   Унай Нуньес
11 (п)   Иньиго Кордоба
19 (п)   Ибай Гомес
10 (н)   Икер Муньяин 62'
2 (н)   Кенан Кодро
30 (в)   Игнасио Пенья
17 (з)   Джейсон Мурильо
24 (з)   Томас Вермален
21 (п)   Карлос Аленья 63'
11 (п)   Усман Дембеле
14 (п)    Малком
19 (п)   Кевин-Принс Боатенг
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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'64
Вышел на поле Карлос Аленья.
'64
Замена у «Барселоны». Ушел с поля Видаль.
'62
Вышел на поле Муньяин.
'62
Замена у «Атлетика». Ушел с поля Сусаета.
'59
Луис Суарес попробовал исполнить заброс в чужую штрафную в направлении Ракитича, но тот немного не успел к мячу.
'57
Вышел на поле Сан-Хосе.
'57
Замена у «Атлетика». Ушел с поля Беньят.
'55
Ракитич отпасовал низом у чужой штрафной на Видаля, а тот низом попытался пробить, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'53
Лионель Месси на исполнение пробил со стандартного положения метров с 30-ти, но отправил мяч выше створа ворот Эррерина.
'52
Неудачно разыграли стандартное положение каталонцы, но атака была продолжена и Дани Гарсия в грубом подкате снес Месси.
'51
Семеду получил удар по ногам в единоборстве на левом фланге атаки своей команды. Справедливый фол зафиксировал арбитр и будет опасный стандарт.
'50
Коутиньо оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'48
Серхи Роберто навесил в чужую штрафную на Луиса Суареса, а тот при попытке головой сбросить мяч в центр угодил в руку сопернику, а арбитр пенальти не поставил.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока обеим командам не удалось добиться решающего преимущества на футбольном поле и ничейный результат выглядит вполне справедливым итогом первой половины встречи.
'43
Коутиньо попробовал обострить игру передачей в чужую штрафную на Суареса, но против того надежно на опережение сыграл Иньиго Мартинес.
'41
Семеду обыгрался с Коутиньо на левом фланге атаки и попытался прострелить низом в центр, но перехватил этот пас Баленсиага.
'39
Лионель Месси исполнил бесхитростную подачу с углового в чужую штрафную. Мяч легко перехватил один из соперников.
'37
Лионель Месси прорвался в чужую штрафную и нанес опасный удар по воротам, но выручил свою команду в этом эпизоде голкипер.
'35
Ерай Альварес грубо сыграл в отборе поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но без желтой карточки.
'33
Клеман Лангле грубо сыграл в отборе поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но пока без желтой карточки.
'31
Довольно часто теряют мячи сегодня в районе центра поля футболисты «Барселоны». Возможно, некоторые помехи гостям создает качество газона.
'29
Маркель Сусаета разыграл угловой передачей на ближайшего партнера по команде, но дальше обострить ситуацию хозяевам не удалось.
'27
Юри Берчиче получил пас у чужой штрафной и на силу пробил, но Серхи Роберто принял этот выстрел на себя, а мяч ушел за лицевую линию поля на угловой.
'25
Момент у хозяев поля! Маркель Сусаета прорвался вперед по правому флангу и исполнил прострел в чужую штрафную, где мяч был вынесен на Рауля Гарсию и тот красиво пробил в падении через себя, но выручил свою команду Тер Штеген.
'23
Лионель Месси навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Суаресу не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.
'21
Юри Берчиче получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной, смело пошел в дриблинг, но надежно сыграл против него в отборе Бускетс.
'19
Ракитич исполнил не самый удачный перевод от центра поля на правый фланг атаки. Лионель Месси лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'17
Сусаета получил пас у чужой штрафной и на исполнение пробил под перекладину ворот, но в красивом прыжке спас свою команду Тер Штеген.
'15
Рауль Гарсия выиграл верховое единоборство у чужой штрафной и сбросил мяч на Сусаету, но арбитр зафиксировал у Маркеля офсайд.
'13
Лионель Месси исполнил заброс со стандартного положения в чужую штрафную, но там во вне игры забрался Жерар Пике.
'11
Юри Берчиче прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и низом пробил, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'9
Коутиньо исполнил заброс с левого фланга атаки в чужую штрафную, где совсем не успел на этот пас Серхи Роберто.
'7
Дани Гарсия исполнил длинную передачу к чужой штрафной на Иньяки Уильямса, но тот не сумел мяч нормально обработать в этом эпизоде.
'5
Больше контролируют мяч футболисты «Барселоны» на первых минутах матча. Однако, пока совсем без обострений у чужих ворот.
'3
Первый в матче угловой заработали хозяева поля. Однако, подача с угла поля пришлась на одного из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча: «Атлетик» — «Барселона» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Примеры: «Атлетик» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.