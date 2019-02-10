- 199346 просмотров Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
- 162918 просмотров На Украине пожаловались на проблемы с въездом в Россию
- 137259 просмотров Кандидата в президенты Украины Насирова облили водой в прямом эфире
- 125857 просмотров Эксперты объяснили, что сделала Меркель ради «Северного потока — 2»
- 122643 просмотра Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су
- 118269 просмотров Составлен рейтинг смартфонов с самым высоким уровнем излучения
- 100639 просмотров Россия назвала условия транзита газа через Украину
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'64
'64
'62
'62
'59
Луис Суарес попробовал исполнить заброс в чужую штрафную в направлении Ракитича, но тот немного не успел к мячу.
'57
'57
'55
Ракитич отпасовал низом у чужой штрафной на Видаля, а тот низом попытался пробить, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'53
Лионель Месси на исполнение пробил со стандартного положения метров с 30-ти, но отправил мяч выше створа ворот Эррерина.
'52
'51
Семеду получил удар по ногам в единоборстве на левом фланге атаки своей команды. Справедливый фол зафиксировал арбитр и будет опасный стандарт.
'50
Коутиньо оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но угодил в ближайшего соперника.
'48
Серхи Роберто навесил в чужую штрафную на Луиса Суареса, а тот при попытке головой сбросить мяч в центр угодил в руку сопернику, а арбитр пенальти не поставил.
'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока обеим командам не удалось добиться решающего преимущества на футбольном поле и ничейный результат выглядит вполне справедливым итогом первой половины встречи.
'43
Коутиньо попробовал обострить игру передачей в чужую штрафную на Суареса, но против того надежно на опережение сыграл Иньиго Мартинес.
'41
Семеду обыгрался с Коутиньо на левом фланге атаки и попытался прострелить низом в центр, но перехватил этот пас Баленсиага.
'39
Лионель Месси исполнил бесхитростную подачу с углового в чужую штрафную. Мяч легко перехватил один из соперников.
'37
Лионель Месси прорвался в чужую штрафную и нанес опасный удар по воротам, но выручил свою команду в этом эпизоде голкипер.
'35
Ерай Альварес грубо сыграл в отборе поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но без желтой карточки.
'33
Клеман Лангле грубо сыграл в отборе поблизости от центра поля. Справедливый фол зафиксировал арбитр, но пока без желтой карточки.
'31
Довольно часто теряют мячи сегодня в районе центра поля футболисты «Барселоны». Возможно, некоторые помехи гостям создает качество газона.
'29
Маркель Сусаета разыграл угловой передачей на ближайшего партнера по команде, но дальше обострить ситуацию хозяевам не удалось.
'27
Юри Берчиче получил пас у чужой штрафной и на силу пробил, но Серхи Роберто принял этот выстрел на себя, а мяч ушел за лицевую линию поля на угловой.
'25
Момент у хозяев поля! Маркель Сусаета прорвался вперед по правому флангу и исполнил прострел в чужую штрафную, где мяч был вынесен на Рауля Гарсию и тот красиво пробил в падении через себя, но выручил свою команду Тер Штеген.
'23
Лионель Месси навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Суаресу не хватило сантиметров, чтобы дотянуться до мяча.
'21
Юри Берчиче получил передачу на левом фланге атаки у чужой штрафной, смело пошел в дриблинг, но надежно сыграл против него в отборе Бускетс.
'19
Ракитич исполнил не самый удачный перевод от центра поля на правый фланг атаки. Лионель Месси лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'17
Сусаета получил пас у чужой штрафной и на исполнение пробил под перекладину ворот, но в красивом прыжке спас свою команду Тер Штеген.
'15
Рауль Гарсия выиграл верховое единоборство у чужой штрафной и сбросил мяч на Сусаету, но арбитр зафиксировал у Маркеля офсайд.
'13
Лионель Месси исполнил заброс со стандартного положения в чужую штрафную, но там во вне игры забрался Жерар Пике.
'11
Юри Берчиче прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и низом пробил, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'9
Коутиньо исполнил заброс с левого фланга атаки в чужую штрафную, где совсем не успел на этот пас Серхи Роберто.
'7
Дани Гарсия исполнил длинную передачу к чужой штрафной на Иньяки Уильямса, но тот не сумел мяч нормально обработать в этом эпизоде.
'5
Больше контролируют мяч футболисты «Барселоны» на первых минутах матча. Однако, пока совсем без обострений у чужих ворот.
'3
Первый в матче угловой заработали хозяева поля. Однако, подача с угла поля пришлась на одного из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Посмотреть трансляцию матча: «Атлетик» — «Барселона» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Примеры: «Атлетик» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.