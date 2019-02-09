Атлетико М

- 180632 просмотра В Москве похоронили рэпера Децла
- 171887 просмотров Макрон наотрез отказался от выступления с Меркель
- 166997 просмотров Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
- 162023 просмотра Реальные пенсии россиян вернулись к падению впервые с 2015 года
- 106456 просмотров Франция выступит против Германии по проекту «Северный поток — 2»
- 105267 просмотров Эксперты объяснили, что сделала Меркель ради «Северного потока — 2»
- 92049 просмотров Служба гражданства и иммиграции США закроет свой офис в Москве
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'42
'42
Да, назначен 11-метровый. Рамос у мяча.
'40
'39
Разгонял атаку по центру «Атлетико», но передача на Гризманна не прошла на этот раз.
'37
Кроос из-за пределов штрафной пробил в правый нижний угол после навеса Карвахаля — Облак накрыл мяч.
'35
Не получилась атака левым флангом у «Реала».
'33
После подачи Томаса с углового Гризманн в прыжке пробил головой выше цели.
'31
Винисиус пытался прорваться в штрафную с левого фланга, но не смог обыграть Година, который выбил у него мяч.
'29
Корреа оказался на подборе после отскока мяча у штрафной и пробил с лёта — намного выше ворот.
'27
Кроос неудачно навесил с углового на этот раз.
'25
'25
Так, смотрит повтор арбитр после гола «Атлетико». Офсайд определил боковой судья.
'25
'24
'22
'20
Винисиус с правого фланга навесил в штрафную, где Васкес в касание пробил выше ворот.
'18
Каземиро жёстко встретил Корреа в центре поля, уложив его на газон. Обошлось устным предупреждением от арбитра пока что.
'16
'16
'14
Первый угловой в матче. Кроос навесил в центр штрафной, защита «Атлетико» выбила мяч.
'12
Первый момент в матче. Гризманн отличной передачей нашёл Томаса Парти в штрафной, но тот пробил левее ворот из неплохой позиции!
'10
Мората рано рванул вперёд и угодил в офсайдную ловушку.
'8
Облак спокойно поймал мяч в руки после дальнего заброса в штрафную.
'6
Привели Регилона в порядок. Продолжает он игру.
'5
Регилон получил по ноге в игровом эпизоде. Сидит он на газоне.
'3
Бензема с фланга на скорости пытался прорваться в штрафную, но мяч у него выбили.
'1
Матч начался.
'0
Минута молчания в память об игроке «Атлетико» Исасио Кальехе. Он скончался 4 февраля на 83-м году жизни.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Посмотреть трансляцию матча: «Атлетико» — «Реал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 18:15 по московскому времени.