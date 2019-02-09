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04:30
Голден Стэйт УорриорзМайами Хит
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Атлетико М Реал Мадрид

Битва за Мадрид: «Реал» обыгрывает «Атлетико». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал»

Мадридский «Атлетико» на своем поле принимает соседей — «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
23-й тур  |   09 февраля 18:15   |  1 тайм
Атлетико М
1:2
Реал Мадрид
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида, Испания)
Гризманн 24'
Гризманн 25'
Хименес 41'
Каземиро 16'
Васкес 22'
Рамос 42' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Ян Облак
4 (з)   Сантьяго Арьяс
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес
24 (з)   Хосе Мария 41'
2 (з)   Диего Годин
8 (п)    Сауль
5 (п)   Томас Парти
11 (п)   Тома Лемар
10 (н)   Анхель Корреа
7 (н)   Антуан Гризманн 24' 25'
22 (н)   Альваро Мората
25 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль 
23 (з)   Серхио Регилон
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос 42'
14 (п)    Каземиро 16'
8 (п)   Тони Кроос
10 (п)   Лука Модрич
17 (н)   Лукас Васкес 22'
9 (н)   Карим Бензема
28 (н)    Винисиус
Запасной состав
1 (в)   Антонио Адан
3 (з)   Филипе Луис
20 (з)    Хуанфран
35 (з)   Франсиско Монтеро
14 (п)   Родриго Эрнандес
23 (п)    Витоло
9 (н)   Никола Калинич
1 (в)   Кейлор Навас
6 (з)   Хосе Игнасио
12 (з)    Марсело
20 (п)   Марко Асенсио
24 (п)   Даниель Себальос
7 (н)    Мариано
11 (н)   Гарет Бэйл
Удары
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В створ:
Владение мячом
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'42
ГОЛ! Мощным ударом попал точно в левый нижний угол Серхио. Вратарь прыгнул в ту же сторону, но дотянуться до мяча не сумел.
'42
Да, назначен 11-метровый. Рамос у мяча.
'40
Пенальти? Винисиус врывался в штрафную «Атлетико» с левого фланга и получил сзади по ногам от Хименеса. Нарушение явное, вопрос только в том, произошло ли оно в штрафной или до неё. Снова нужно повтор смотреть.
'39
Разгонял атаку по центру «Атлетико», но передача на Гризманна не прошла на этот раз.
'37
Кроос из-за пределов штрафной пробил в правый нижний угол после навеса Карвахаля — Облак накрыл мяч.
'35
Не получилась атака левым флангом у «Реала».
'33
После подачи Томаса с углового Гризманн в прыжке пробил головой выше цели.
'31
Винисиус пытался прорваться в штрафную с левого фланга, но не смог обыграть Година, который выбил у него мяч.
'29
Корреа оказался на подборе после отскока мяча у штрафной и пробил с лёта — намного выше ворот.
'27
Кроос неудачно навесил с углового на этот раз.
'25
ГОЛ! Засчитано взятие ворот! Корреа отобрал мяч у Винисиуса и вывел Гризманна один на один с Куртуа. Голкипер выбежал ему навстречу, но Антуан уверенно покатил мяч низом в сетку мимо Тибо.
'25
Так, смотрит повтор арбитр после гола «Атлетико». Офсайд определил боковой судья.
'25
1:1. Гризманн («Атлетико» М) сравнивает счёт: https://www.championat.com/video/196645/
'24
Гризманн заехал Каземиро по ноге, пытаясь отобрать мяч.
'22
А вот и первый «горчичник» в матче. Васкес уложил Хименеса борцовским приёмом.
'20
Винисиус с правого фланга навесил в штрафную, где Васкес в касание пробил выше ворот.
'18
Каземиро жёстко встретил Корреа в центре поля, уложив его на газон. Обошлось устным предупреждением от арбитра пока что.
'16
ГОЛ! А после навеса с этого углового Рамос, окружённый тремя соперниками, сумел в борьбе переправить мяч головой на забытого всеми Каземиро, который в падении пробил ногой мимо выскочившего навстречу Облака, отправив мяч в сетку!
'16
Супергол Каземиро в ворота «Атлетико»: https://www.championat.com/video/196643/
'14
Первый угловой в матче. Кроос навесил в центр штрафной, защита «Атлетико» выбила мяч.
'12
Первый момент в матче. Гризманн отличной передачей нашёл Томаса Парти в штрафной, но тот пробил левее ворот из неплохой позиции!
'10
Мората рано рванул вперёд и угодил в офсайдную ловушку.
'8
Облак спокойно поймал мяч в руки после дальнего заброса в штрафную.
'6
Привели Регилона в порядок. Продолжает он игру.
'5
Регилон получил по ноге в игровом эпизоде. Сидит он на газоне.
'3
Бензема с фланга на скорости пытался прорваться в штрафную, но мяч у него выбили.
'1
Матч начался.
'0
Минута молчания в память об игроке «Атлетико» Исасио Кальехе. Он скончался 4 февраля на 83-м году жизни.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Посмотреть трансляцию матча: «Атлетико» — «Реал» можно здесь.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура Примеры: «Атлетико» — «Реал». Начало мадридского дерби запланировано на 18:15 по московскому времени.