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АвангардСКА
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Динамо МнЦСКА
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Филадельфия ФлайерзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАнахайм Дакс
не начался
04:30
Даллас СтарзАризона Койотс
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Калев ВЭФ
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НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Детройт ПистонсДенвер Наггетс
не начался
03:30
Бруклин НетсМилуоки Бакс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Финикс СанзХьюстон Рокетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
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Приблизиться к «Барсе»: «Реал» обыгрывает «Алавес». LIVE

«Реал» принимает «Алавес» в рамках 22-го тура чемпионата Испании

Мадридский «Реал» на своем поле играет с «Алавесом» в рамках 22-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
22-й тур  |   03 февраля 22:45   |  2 тайм
Реал Мадрид
1:0
Алавес
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
Бензема 30'
Лагуардия 32'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Тибо Куртуа
19 (з)   Альваро Одриосола
23 (з)   Серхио Регилон
4 (з)   Серхио Рамос
6 (з)   Хосе Игнасио
14 (п)    Каземиро
24 (п)   Даниель Себальос
10 (п)   Лука Модрич
28 (н)    Винисиус
11 (н)   Гарет Бэйл
9 (н)   Карим Бензема 30'
1 (в)   Фернандо Пачеко
3 (з)   Рубен Дуарте
5 (з)   Виктор Лагуардия 32'
6 (з)   Гильермо Марипан
2 (з)    Карлос
19 (п)    Ману
22 (п)   Мубарак Вакасо
8 (п)   Томас Пина
23 (п)   Хонатан Родригес
14 (н)    Бурги
12 (н)   Хонатан Кальери
Запасной состав
1 (в)   Кейлор Навас
12 (з)    Марсело
31 (з)    Хавьер
20 (п)   Марко Асенсио
22 (п)    Иско
18 (п)   Маркос Льоренте
7 (н)    Мариано
31 (в)   Алехандро Домингес
15 (з)    Чимо
17 (з)   Адриан Марин
27 (п)   Антонио Перера
10 (н)   Йон Гвидетти
7 (н)   Алехандро Санчес
9 (н)   Диего Ролан
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'50
Бэйл сильно пробил по воротам от линии штрафной — Пачеко поймал мяч.
'48
Прошёл навес с правого фланга в штрафную «Алавес», там Винисиус в касание переправил мяч на свободного Бензема, и Карим пробил с отскоком от газона — голкипер на месте!
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму судья. Говорили мы уже о тотальном преимуществе «Реала» и по ударам, и по владению мячом, и добавить к этому нечего — точно так же, как судье оказалось нечего добавлять. Ждём возобновления матча.
'45
Прострелил с левого фланга в штрафную Винисиус, но на этот раз мяч пошёл ближе к голкиперу, чем в моменте с голом Бензема после прострела Регилона. Пачеко опередил того же Карима и накрыл мяч.
'43
Винисиус ускорился на левом фланге, получил мяч, но оказался в офсайде.
'41
Пина не выдержал и попытался отобрать мяч на чужой половине поля с нарушением правил, что не укрылось от взора арбитра.
'39
Спокойно контролирует мяч «Реал», не давая сопернику даже попытаться что-нибудь создать.
'37
Бензема получил мяч на свободном пространстве, но защитники не зря убегали к центру — в офсайде Карим.
'35
У «Алавеса» до сих пор ни одного удара даже в сторону ворот нет. Кроме того, процент владения мячом — 74 на 26. Разумеется, в пользу «Реала».
'33
Пачеко вышел из ворот и в прыжке поймал мяч после навеса со штрафного, опередив Рамоса.
'32
Лагуардия заехал набравшему скорость Винисиусу по ногам, сбив его.
'30
ГОЛ! А теперь продавили хозяева «Алавес». Регилон от левого края штрафной прострелил в центр, где Бензема выскочил из-за спины соперника и вовремя подставил ногу, опередив другого защитника. Мяч в сетке.
'30
1:0. Бензема («Реал») открывает счёт: https://www.championat.com/video/196399/
'28
Практически постоянно давит «Реал» на соперника, но пока держатся гости.
'26
Бензема в штрафной защитники не пустили к мячу после навеса с правого фланга.
'24
Каземиро решил пробить с дальней дистанции — на трибуны получился этот удар.
'22
Выбивает мяч куда подальше защита «Алавеса» после навеса.
'21
Одриосола хотел с фланга сместиться в штрафную, но мяч у него выбили. Угловой будет.
'19
Подключившийся к атаке Регилон прошёл к штрафной по центру и мощно пробил метров с 26 — чуть выше перекладины пролетел мяч!
'17
Снова Хонатан в положении «вне игры».
'15
Винисиус отобрал мяч у соперника, прошёл к штрафной и с острого угла пробил по воротам — Пачеко в падении накрыл мяч, не дав Бензема сыграть на добивании!
'13
Угловой заработал «Алавес», но ничего опасного из него не извлёк.
'11
Каземиро в подкате сбил соперника в центре поля. Штрафной назначен.
'9
Бензема вошёл в штрафную, корпусом прикрыл мяч от соперника и пробил в направлении дальнего угла — рядом со штангой!
'7
Хонатан Родригес оказался в офсайде в момент передачи Вакасо.
'5
С первым угловым гости спокойно справились, а после второго тот же Себальос получил мяч у линии вратарской и пробил немного выше ворот!
'3
Себальос среагировал на отскок мяча в штрафной, резко пробил с ходу, но попал в защитника. Угловой будет.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Реал» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.