Реал Мадрид

'45+1

Не стал ничего добавлять к первому тайму судья. Говорили мы уже о тотальном преимуществе «Реала» и по ударам, и по владению мячом, и добавить к этому нечего — точно так же, как судье оказалось нечего добавлять. Ждём возобновления матча.