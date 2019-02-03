Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'50
Бэйл сильно пробил по воротам от линии штрафной — Пачеко поймал мяч.
'48
Прошёл навес с правого фланга в штрафную «Алавес», там Винисиус в касание переправил мяч на свободного Бензема, и Карим пробил с отскоком от газона — голкипер на месте!
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+1
Не стал ничего добавлять к первому тайму судья. Говорили мы уже о тотальном преимуществе «Реала» и по ударам, и по владению мячом, и добавить к этому нечего — точно так же, как судье оказалось нечего добавлять. Ждём возобновления матча.
'45
Прострелил с левого фланга в штрафную Винисиус, но на этот раз мяч пошёл ближе к голкиперу, чем в моменте с голом Бензема после прострела Регилона. Пачеко опередил того же Карима и накрыл мяч.
'43
Винисиус ускорился на левом фланге, получил мяч, но оказался в офсайде.
'41
Пина не выдержал и попытался отобрать мяч на чужой половине поля с нарушением правил, что не укрылось от взора арбитра.
'39
Спокойно контролирует мяч «Реал», не давая сопернику даже попытаться что-нибудь создать.
'37
Бензема получил мяч на свободном пространстве, но защитники не зря убегали к центру — в офсайде Карим.
'35
У «Алавеса» до сих пор ни одного удара даже в сторону ворот нет. Кроме того, процент владения мячом — 74 на 26. Разумеется, в пользу «Реала».
'33
Пачеко вышел из ворот и в прыжке поймал мяч после навеса со штрафного, опередив Рамоса.
'32
'30
'30
'28
Практически постоянно давит «Реал» на соперника, но пока держатся гости.
'26
Бензема в штрафной защитники не пустили к мячу после навеса с правого фланга.
'24
Каземиро решил пробить с дальней дистанции — на трибуны получился этот удар.
'22
Выбивает мяч куда подальше защита «Алавеса» после навеса.
'21
Одриосола хотел с фланга сместиться в штрафную, но мяч у него выбили. Угловой будет.
'19
Подключившийся к атаке Регилон прошёл к штрафной по центру и мощно пробил метров с 26 — чуть выше перекладины пролетел мяч!
'17
Снова Хонатан в положении «вне игры».
'15
Винисиус отобрал мяч у соперника, прошёл к штрафной и с острого угла пробил по воротам — Пачеко в падении накрыл мяч, не дав Бензема сыграть на добивании!
'13
Угловой заработал «Алавес», но ничего опасного из него не извлёк.
'11
Каземиро в подкате сбил соперника в центре поля. Штрафной назначен.
'9
Бензема вошёл в штрафную, корпусом прикрыл мяч от соперника и пробил в направлении дальнего угла — рядом со штангой!
'7
Хонатан Родригес оказался в офсайде в момент передачи Вакасо.
'5
С первым угловым гости спокойно справились, а после второго тот же Себальос получил мяч у линии вратарской и пробил немного выше ворот!
'3
Себальос среагировал на отскок мяча в штрафной, резко пробил с ходу, но попал в защитника. Угловой будет.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Реал» — «Алавес». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.