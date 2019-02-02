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Черышев против Месси: «Барселона» проигрывает «Валенсии». LIVE

Онлайн-трансляция матча 22-го тура Примеры «Барселона» — «Валенсия»

«Барселона» на своем поле в матче 22-го тура чемпионата Испании принимает «Валенсию». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
22-й тур  |   02 февраля 20:30   |  2 тайм
Барселона
1:2
Валенсия
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Альберто Ундиано Мальенко (Памплона, Испания)
Роберто 31'
Месси 39' (пен)
Ракитич 45+2'
Гамейро 24'
Парехо 32' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду 46'
3 (з)   Жерар Пике
24 (з)   Томас Вермален
20 (п)   Серхи Роберто 31'
4 (п)   Иван Ракитич 45'
21 (п)   Карлос Аленья
22 (п)   Артуро Видаль
7 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси 39'
13 (в)    Нето
21 (з)   Кристиано Пиччини
15 (з)   Антонио Латорре
24 (з)   Эсекьель Гарай
5 (з)   Габриэл Паулиста
17 (п)   Франсис Коклен
18 (п)   Даниэль Васс
10 (п)   Даниэль Парехо 32'
11 (п)   Денис Черышев
9 (н)   Кевин Гамейро 40' 24'
19 (н)    Родриго
Запасной состав
30 (в)   Игнасио Пенья
18 (з)   Жорди Альба 46'
15 (з)   Клеман Лангле
17 (з)   Джейсон Мурильо
8 (п)   Артур Рамос
14 (п)    Малком
19 (п)   Кевин-Принс Боатенг
1 (в)   Хауме Доменек
4 (з)   Факундо Ронкалья
6 (п)   Жоффрей Кондогбиа
8 (п)   Карлос Солер
16 (п)   Ли Кан
20 (н)   Ферран Торрес 40'
22 (н)   Сантьяго Лоренсо
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'59
Момент в контратаке у «Валенсии»! Родриго раскидал финтами Вермалена, ворвался в штрафную, но не сумел протолкнуть мяч мимо тер Штегена! Черышев пробил после подбора и попал в соперника — угловой будет.
'57
Коутиньо упал в штрафной в борьбе с Кокленом. Арбитр показал, что не было фола.
'56
Ракитич прошёл по центру и пробил в нижний угол! Нето грамотно занял позицию и забрал мяч.
'55
Серхи Роберто поборолся на фланге и выполнил подачу, мяч попал в штангу и вылетел в сторону!
'53
Момент! Аленья пробил из-за пределов штрафной, Нето не удержал мяч, но каталонцам не удалось добить!
'51
Мощно прибавила «Барселона» после перерыва, вся игра идёт возле штрафной гостей.
'49
Каталонцы устроили перепас в штрафной, Альба подобрал мяч и пробил намного выше перекладины!
'47
Аленья сделал скидку на радиус штрафной, Месси пробил на исполнение — Нето в падении перевёл мяч на угловой!
'46
Стартовал второй тайм!
'46
Альба вышел вместо Семеду.
'46
Замена в перерыве произошла у «Барселоны».
'45+3
Перерыв! 2:1 в пользу «Валенсии» после 45 минут. Каталонцы владели территорией, но гости уверенно оборонялись и отвечали острыми контратаками.
'45+2
Ракитич ударил сзади по ногам Парехо и получил жёлтую карточку.
'45
Три минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'45
Момент у «Барсы»! Ракитич сделал классный заброс за спины защитников, Месси выскочил на мяч и с шести метров пробил чуть выше перекладины!
'44
Заброс Видаля в штрафную гостей, Нето выбежал из ворот и без проблем забрал мяч.
'42
Каталонцы быстро разыграли угловой, Серхи Роберто с левого края вошёл в штрафную и пробил в штангу! Месси после добивания попал во вратаря.
'40
Торрес появился на поле.
'40
Замена у «Валенсии», Гамейро не смог продолжить встречу.
'39
ГОЛ! Месси подошёл к мячу и уверенно пробил низом, а Нето дёрнулся в противоположную сторону!
'39
1:2. Месси («Барселона») реализует пенальти: https://www.championat.com/video/196257/
'37
Пенальти в ворота «Валенсии! Латорре не успел к мячу и ударил по ногам Семеду!
'35
Гамейро лежит на газоне, пауза возникла. Нужна помощь медиков.
'34
Катают мяч каталонцы на чужой половине поля, но нет обострений. Грамотно обороняются гости.
'32
ГОЛ! Парехо с пенальти мощно пробил в верхний угол — без шансов для тер Штегена!
'32
0:2. Парехо («Валенсия») удваивает преимущество: https://www.championat.com/video/196255/
'31
Пенальти в ворота «Барсы»! Черышев рванул по левому флангу и выполнил кросс в штрафную, где Серхи Роберто прихватил Васса!
'28
Гамейро и Пике столкнулись головами в верховой борьбе за мяч. И у защитника «Барсы» рассечение — его голову бинтуют за пределами поля. Как бы замена не понадобилась.
'26
Серхи Роберто навесил с левого края, мяч после рикошета едва не залетел под перекладину, однако Нето был начеку.
'24
ГОЛ! Классная контратака «Валенсии»! Родриго протащил мяч по центру, дошёл до штрафной и сделал передачу на ход Гомейро, который выскочил на ворота и пробил мимо тер Штегена!
'24
0:1. Гамейро («Валенсия») открывает счёт: https://www.championat.com/video/196253/
'23
Месси упал возле штрафной в борьбе с защитником. Арбитр нарушения не усмотрел, а с трибун стал доноситься оглушительный свист.
'21
Суарес сместился на правый край и прострелил в центр штрафной, не дошёл мяч до Месси.
'19
«Барселона» заперла соперника, перекатывая мяч возле чужой штрафной. Но нет ударов.
'17
Серхи Роберто дошёл до лицевой и навесил во вратарскую, Нето кончиками пальцев смахнул мяч на угловой.
'15
Каталонцы разыграли комбинацию по центру, Коутиньо мощно пробил в нижний угол — Нето в падении отразил мяч в сторону!
'13
Месси! Резко сместился к центру и пробил из-за пределов штрафной — мяч улетел в сторону.
'11
Семеду с правого края вошёл в штрафную, хлёстко пробил и попал в руку Паулисте. Арбитр показал на угловой.
'9
Васс убежал по правому флангу и сделал передачу на линию штрафной, Парехо в касание послал мяч на трибуну.
'8
Месси со штрафного перебросил стенку, Нето переместился и забрал мяч в руки.
'7
Черышев возле собственной ударил сзади по ногам Аленью. Перспективный стандарт для «Барсы».
'5
Коутиньо приложился из-за пределов штрафной! Мяч после рикошета прилетел в руки Нето.
'4
Опасно! Быстрая атака прошла у гостей, Парехо пробил с центра штрафной, тер Штеген отразил мяч, Черышев добивал с левого края, но попал в штангу!
'2
Парехо! Из-за пределов штрафной пробил по воротам, тер Штеген забрал мяч в руки.
'1
Матч начался! Футболисты «Валенсии» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Барселона» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.