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Гонка преследования 10 км. Женщины
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Доротея Вирер (Италия)
29:20,1 (2)
2
Лаура Дальмайер (Германия)
+6,0 (1)
3
Лиза Витоцци (Италия)
+16,2 (2)
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Фигурное катание / Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Произвольная программа. Мужчины
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Хавьер Фернандес (Испания)
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Произвольный танец
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Пападакис / Сизерон (Франция)
217,98
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Лыжный спорт / 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам
14:00
Спринт 15 км свободным стилем, мужчины
1
Морис Манифика (Франция)
34.55,4
закончен
16:15
Спринт 10 км свободным стилем, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
25.48,2
закончен
Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
17:30
Гонка преследования на 12,5 км. Мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31:33,7 (3)
2
Антонин Гигонна (Франция)
+34,8 (1)
3
Кентен Фийон-Майе (Франция)
+40,6 (2)
закончен
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Атлетик ББетис
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НефтехимикТорпедо
2:1
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Астана ВЭФ
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Цмоки-Минск ЦСКА
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Хьюстон РокетсОрландо Мэджик
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Даллас МавериксТоронто Рэпторс
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03:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
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03:30
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2
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+37,4
3
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+41,2
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Масс-старт, женщины
1
Лаура Дальмайер (Германия)
35:32,8
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Масс-старт 15 км, мужчины
1
Кентен Фийон Майе (Франция)
34.39,4
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Эстафета 4х7,5 км, мужчины
1
Россия-2
1:17:53,2
2
Россия-1
+20,8
3
Норвегия
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Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
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03:00
Филадельфия ФлайерзВиннипег Джетс
не начался
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18:00
Автодор Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсНью-Йорк Никс
не начался
03:30
Бостон СелтиксБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсАтланта Хоукс
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Жирона Барселона

Каталонское дерби: «Жирона» проигрывает «Барселоне». LIVE

Онлайн-трансляция матча 21 тура Примеры «Жирона» — «Барселона»

В матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу дерзкая «Жирона» в каталонском дерби принимает лидера Примеры «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
21-й тур  |   27 января 18:15   |  2 тайм
Жирона
0:1
Барселона
Стадион «Мунисипаль де Монтиливи», Жирона | Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Эспиноса 29'
Эспиноса 51'
Буну 52'
Семеду 9'
Лангле 31'
Видаль 37'
Бускетс 43'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Яссин Буну 52'
15 (з)    Хуанпе
2 (з)   Бернардо Эспиноса 29' 51'
5 (з)   Педро Алькала
24 (п)   Педро Порро
34 (п)   Валери Фернандес
8 (п)   Пере Понс
6 (п)   Алекс Гранель
23 (п)   Алейш Гарсия
9 (н)   Кристиан Португес
7 (н)   Кристиан 
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду 9'
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле 31'
5 (п)   Серхио Бускетс 43'
4 (п)   Иван Ракитич
22 (п)   Артуро Видаль 37'
7 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси
Запасной состав
1 (в)   Горка Ираисос
4 (з)   Хонас Рамальо
20 (з)   Марк Муньеса
12 (п)   Дуглас Луис
35 (п)   Пэк Сын
19 (н)   Энтони Лосано
37 (н)   Алехандро Пачон
13 (в)   Яспер Силлессен
24 (з)   Томас Вермален
20 (п)   Серхи Роберто
6 (п)   Денис Суарес
8 (п)   Артур Рамос
19 (п)   Кевин-Принс Боатенг
14 (п)    Малком
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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'56
Месси рванул по центру, дошёл до штрафной, пробил низом и попал в защитника.
'54
Хозяева пошли в прессинг и перехватили мяч! Стуани получил передачу и пробил с линии штрафной — тер Штеген в падении среагировал.
'52
Ещё и Буну за споры получил «горчичник».
'51
Удаление у «Жироны»! Эспиноса ударил сзади по ногам Суареса и получил жёлтую карточку, которая оказалась для него второй.
'50
Момент! Стуани получил передачу на ход, вошёл в штрафную и пробил в ближний угол — тер Штеген потащил!
'48
Каталонцы сразу пошли вперёд и заработали стандарт в 25 метров от ворот. Месси пробил намного выше ворот.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Судья отправляет команды на перерыв! «Барселона» после первого тайма выигрывает у «Жироны» за счёт гола в исполнении Нелсона Семеду.
'45+1
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Алькала в верховой борьбе за мяч получил повреждение. Требовали хозяева стандарт в свою пользу, но судья не нашёл повода дать свисток.
'43
Бускетс получил жёлтую карточку за грубую игру, которая стала для Серхио четвёртой в сезоне.
'42
Опасно! Стуани получил мяч в штрафной и пробил — Тер Штеген отбил мяч, Понс успел первым на добивание и уже казалось направлял мяч в ворота, но на «ленточке» за вратаря сыграл Пике!
'41
Применили жиронцы высокий прессинг, пришлось каталонцам и через своего вратаря сыграть.
'39
Понс откровенно картинно упал у штрафной «Барселоны» — судья не повёлся.
'37
Видаль ногой попал в лицо сопернику — бесспорная жёлтая карточка, но с красноватым оттенком.
'37
Мяч пересёк в полёте лицевую линию — удар от ворот.
'36
Гранель загрузил мяч в штрафную соперника, всё закончилось угловым.
'35
Ракитич получил мяч в штрафной после паса Месси, но боковой судья поднял флажок — офсайд. Повтор указал на то, что лайнсмен ошибся в своём решении.
'33
Португес не подружился с точностью при дальнем ударе по каталонским воротам.
'31
Лангле сорвал контратаку хозяев — жёлтая карточка.
'30
Долго жиронцы строили свою стенку, но, как оказалось не зря — Месси не смог её перекинуть при штрафном ударе.
'29
Эспиноса в двух метрах от штрафной остановил Месси, но за пределами правил — опасный стандарт «Барселоны».
'28
Разыграли каталонцы быстро корнер, но затем мяч потеряли.
'27
Месси в очередной раз одной передачей отсекает часть обороны хозяев, Альба своё включение в атаку завершил прострелом от левого края штрафной, но мяч был выбит на угловой!
'26
Суарес пытался протаранить оборону «Жироны», но полез сразу на двух защитников, явно не рассчитав свои силы в этой гостевой атаке.
'25
Атака «Барселоны» левым флангом прервана свистком рефери — положение вне игры зафиксировано.
'23
Суарес нашёл на линии штрафной Месси, Лионель своим ударом подкручивал мяч в дальний верхний угол ворот, но немного промахнулся!
'21
Месси отыгрался в стенку с Коутиньо уже в штрафной соперника, но проскочить Лионелю к воротам жиронцы не позволили всё-таки!
'19
Порро от лицевой линии смог выполнить подачу в центр штрафной, но здесь каталонский голкипер был хозяином положения и мяч забрал в руки.
'17
Месси одним пасом отрезал всю оборону «Жироны», Коутиньо вышел на свидание с вратарём, но своим ударом бразилец не пробил Буну!
'15
Тер Штеген не вышел из ворот после подачи со стандарта к вратарской, Алькала головой дотянулся до мяча, но в створ не попал!
'13
Стуани упал в гостевой штрафной после того, как Альба его слегка придержал за футболку, но судья не указал на «точку»!
'11
«Жирона» пробует в позиционной атаке, что-то интересное создать у ворот гостей.
'9
ГОЛ! Несколько подряд подач во владения хозяев, Алькала не смог мяч выбить далеко от ворот, а Семеду из пределов штрафной пробил точно в цель! Первый гол Нелсона в составе каталонцев.
'9
0:1. Семеду («Барселона») открывает счёт: https://www.championat.com/video/195967/
'8
Коутиньо неудачный пас верхом исполнил в штрафную соперника — мяч покинул поле.
'7
Португес от левой бровки навесил во вратарскую, но там Тер Штеген никого к мячу не подпустил.
'5
Месси после выполненного стандарта от левого фланга доставил мяч в штрафную хозяев, Буну в итоге всех опередил.
'3
Теперь уже надёжно сработала защита «Жироны» после подачи от левого края поля в штрафную площадь.
'2
Фернандес получил заброс мяча к левому краю чужой штрафной, последовал прострел в центр, но там оборона «Барселоны» разобралась.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли жиронцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Жирона» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.