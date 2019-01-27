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Трансляция
С конца
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'56
Месси рванул по центру, дошёл до штрафной, пробил низом и попал в защитника.
'54
Хозяева пошли в прессинг и перехватили мяч! Стуани получил передачу и пробил с линии штрафной — тер Штеген в падении среагировал.
'52
'51
'50
Момент! Стуани получил передачу на ход, вошёл в штрафную и пробил в ближний угол — тер Штеген потащил!
'48
Каталонцы сразу пошли вперёд и заработали стандарт в 25 метров от ворот. Месси пробил намного выше ворот.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Судья отправляет команды на перерыв! «Барселона» после первого тайма выигрывает у «Жироны» за счёт гола в исполнении Нелсона Семеду.
'45+1
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Алькала в верховой борьбе за мяч получил повреждение. Требовали хозяева стандарт в свою пользу, но судья не нашёл повода дать свисток.
'43
'42
Опасно! Стуани получил мяч в штрафной и пробил — Тер Штеген отбил мяч, Понс успел первым на добивание и уже казалось направлял мяч в ворота, но на «ленточке» за вратаря сыграл Пике!
'41
Применили жиронцы высокий прессинг, пришлось каталонцам и через своего вратаря сыграть.
'39
Понс откровенно картинно упал у штрафной «Барселоны» — судья не повёлся.
'37
'37
Мяч пересёк в полёте лицевую линию — удар от ворот.
'36
Гранель загрузил мяч в штрафную соперника, всё закончилось угловым.
'35
Ракитич получил мяч в штрафной после паса Месси, но боковой судья поднял флажок — офсайд. Повтор указал на то, что лайнсмен ошибся в своём решении.
'33
Португес не подружился с точностью при дальнем ударе по каталонским воротам.
'31
'30
Долго жиронцы строили свою стенку, но, как оказалось не зря — Месси не смог её перекинуть при штрафном ударе.
'29
'28
Разыграли каталонцы быстро корнер, но затем мяч потеряли.
'27
Месси в очередной раз одной передачей отсекает часть обороны хозяев, Альба своё включение в атаку завершил прострелом от левого края штрафной, но мяч был выбит на угловой!
'26
Суарес пытался протаранить оборону «Жироны», но полез сразу на двух защитников, явно не рассчитав свои силы в этой гостевой атаке.
'25
Атака «Барселоны» левым флангом прервана свистком рефери — положение вне игры зафиксировано.
'23
Суарес нашёл на линии штрафной Месси, Лионель своим ударом подкручивал мяч в дальний верхний угол ворот, но немного промахнулся!
'21
Месси отыгрался в стенку с Коутиньо уже в штрафной соперника, но проскочить Лионелю к воротам жиронцы не позволили всё-таки!
'19
Порро от лицевой линии смог выполнить подачу в центр штрафной, но здесь каталонский голкипер был хозяином положения и мяч забрал в руки.
'17
Месси одним пасом отрезал всю оборону «Жироны», Коутиньо вышел на свидание с вратарём, но своим ударом бразилец не пробил Буну!
'15
Тер Штеген не вышел из ворот после подачи со стандарта к вратарской, Алькала головой дотянулся до мяча, но в створ не попал!
'13
Стуани упал в гостевой штрафной после того, как Альба его слегка придержал за футболку, но судья не указал на «точку»!
'11
«Жирона» пробует в позиционной атаке, что-то интересное создать у ворот гостей.
'9
'9
'8
Коутиньо неудачный пас верхом исполнил в штрафную соперника — мяч покинул поле.
'7
Португес от левой бровки навесил во вратарскую, но там Тер Штеген никого к мячу не подпустил.
'5
Месси после выполненного стандарта от левого фланга доставил мяч в штрафную хозяев, Буну в итоге всех опередил.
'3
Теперь уже надёжно сработала защита «Жироны» после подачи от левого края поля в штрафную площадь.
'2
Фернандес получил заброс мяча к левому краю чужой штрафной, последовал прострел в центр, но там оборона «Барселоны» разобралась.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли жиронцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Жирона» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.