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Гонка преследования 10 км. Женщины
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Доротея Вирер (Италия)
29:20,1 (2)
2
Лаура Дальмайер (Германия)
+6,0 (1)
3
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Лыжный спорт / 8-й этап Кубка мира по лыжным гонкам
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Спринт 15 км свободным стилем, мужчины
1
Морис Манифика (Франция)
34.55,4
закончен
16:15
Спринт 10 км свободным стилем, женщины
1
Терезе Йохауг (Норвегия)
25.48,2
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Биатлон / 6-й этап Кубка мира по биатлону
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Гонка преследования на 12,5 км. Мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
31:33,7 (3)
2
Антонин Гигонна (Франция)
+34,8 (1)
3
Кентен Фийон-Майе (Франция)
+40,6 (2)
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ЖиронаБарселона
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2
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+37,4
3
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+41,2
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14:45
Масс-старт, женщины
1
Лаура Дальмайер (Германия)
35:32,8
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Масс-старт 15 км, мужчины
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Лыжный спорт / Кубок мира по лыжным гонкам, Ульрисехамн
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Эстафета 4х7,5 км, мужчины
1
Россия-2
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2
Россия-1
+20,8
3
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Динамо МДинамо Р
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Бостон СелтиксБруклин Нетс
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Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
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Эспаньол Реал Мадрид

Погоня за лидером: «Реал» обыгрывает каталонцев. LIVE

Онлайн-трансляция матча 21 тура Примеры «Эспаньол» — «Реал Мадрид»

В матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу «Эспаньол» в Барселоне принимает ведущий погоню за лидерами мадридский «Реал». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
21-й тур  |   27 января 22:45   |  2 тайм
Эспаньол
1:3
Реал Мадрид
Стадион «RCDE - Корнелья-Эль Прат», Барселона | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Рока 7'
Баптистау 25'
Гарсия 34'
Бензема 4'
Рамос 15'
Рамос 27'
Бензема 45+1'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Диего Лопес
16 (з)   Хави Лопес
12 (з)   Вила Дидак
27 (з)   Льюис Лопес
22 (з)   Марио Эрмосо
21 (п)   Марк Рока 7'
10 (п)   Серхи Дардер
18 (п)   Алехандро Лопес
11 (н)   Лео Баптистау 25'
7 (н)   Борха Иглесиас
9 (н)   Серхио Гарсия 34'
25 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль 
23 (з)   Серхио Регилон
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос 46' 15' 27'
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
8 (п)   Тони Кроос
17 (н)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема 4' 45'
28 (н)    Винисиус
Запасной состав
1 (в)    Роберто
8 (з)   Роберто Росалес
4 (п)   Виктор Санчес
14 (п)   Оскар Мелендо
23 (п)   Эстебан Гранеро
19 (н)   Пабло Пьятти
31 (н)   V?ctor Campuzano
30 (в)   Лука Зидан
6 (з)   Хосе Игнасио 46'
12 (з)    Марсело
18 (п)   Маркос Льоренте
22 (п)    Иско
24 (п)   Даниель Себальос
11 (н)   Гарет Бэйл
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'58
Модрич красиво обыгрался с Бензема, получил обратную передачу в штрафной и пробил низом в левый угол — Диего Лопес в прыжке выручил свою команду!
'56
Кроос из-за пределов штрафной пробил неточно — выше перекладины полетел мяч.
'54
Эрмосо после получения медицинской помощи вернулся в игру.
'52
Винисиус в чужой штрафной наступил на ногу Эрмосо, хотя вполне мог избежать этого. Повезло бразильцу, что арбитр не видел этот эпизод, потому что тут и красную карточку вполне можно было получить.
'50
Угловой заработал «Реал», но ничего опасного из него не извлёк.
'48
Каземиро не дали развернуться с мячом в штрафной после навеса Васкеса с правого фланга.
'46
Начо его заменил.
'46
Рамос не вышел на второй тайм. Видимо, повреждение колена оказалось более ощутимым, чем можно было подумать изначально.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Не стал судья давать доиграть вторую компенсированную минуту и отправил команды в раздевалки. После двух провалов в обороне «Эспаньол» сумел заиграть активнее и забил один ответный гол. Нельзя сказать, что были хозяева близки к тому, чтобы сравнять счёт, но всё равно преимущество «Реала» стало не столь убедительным — до тех пор, пока Бензема не оформил дубль в компенсированное время. Посмотрим, что интересного нас ждёт во втором тайме, а пока отдохнём.
'45+1
ГОЛ! Бензема набрал скорость на левом фланге, прострелил в центр штрафной, где защитник выбил мяч, не дав ему дойти до Винисиуса. Но на отскоке первым оказался сам Бензема, который нанёс хлёсткий удар низом в правый угол ворот, отправив мяч под штангу!
'45+1
1:3. Бензема («Реал») оформляет дубль: https://www.championat.com/video/196017/
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'43
Диего Лопес выбил мяч кулаком после навеса в штрафную.
'41
С угловым легко справились хозяева.
'40
Кросс со штрафного навесил к воротам, Эрмосо выбил мяч на угловой.
'38
Диего Лопес чётко сыграл на выходе, опередив Карвахаля после навеса Рамоса в штрафную.
'36
Привели в порядок Серхио, игра продолжается.
'35
Оказывают помощь Рамосу после этого столкновения. Получил он болезненный удар по колену.
'34
Гарсия жёстко сыграл в подкате в борьбе с Рамосом.
'32
Кроос, толком не прицелившись, пробил из-за пределов штрафной — намного правее ворот полетел мяч.
'30
Нарушил сейчас Баптистау правила в атаке.
'28
Гарсия навесил в штрафную со стандарта, где Баптистау проиграл борьбу за мяч.
'27
Рамос прихватил соперника руками, сорвав быструю атаку, и получил предупреждение.
'25
ГОЛ! Недалеко выбили гости мяч после навеса с углового. Последовала передача в центр штрафной, где один из игроков «Эспаньола» был в офсайде, но мяч попал в прикрывавшего его Варана и отскочил в сторону, точно на ногу Баптистау. Лео прошёл ближе к воротам и мощным ударом вколотил мяч под перекладину!
'25
1:2. Баптистау («Эспаньол») сокращает разрыв в счёте: https://www.championat.com/video/196015/
'23
Получил Баптистау мяч в штрафной и сильно пробил в ближний угол — Куртуа дотянулся до мяча и перевёл его на угловой!
'22
Всё в порядке с Карвахалем, продолжает он игру.
'21
Карвахаль столкнулся с Иглесиасом в верховой борьбе. Пауза в матче, оказывают Даниэлю помощь.
'19
Уверенно контролирует мяч «Реал», перепасовываясь неподалёку от центра поля.
'17
С такими неудачными действиями в обороне «Эспаньолу» сегодня надеяться не на что, конечно. Даже если удастся хозяевам забить, «Реал» может ещё двумя — тремя голами ответить спокойно.
'15
ГОЛ! Кроос и Модрич разыграли угловой, после чего Лука с правого фланга навесил в центр штрафной. Там защитники почему-то не держали Рамоса, который спокойно выпрыгнул и головой по дуге направил мяч под правую штангу! Голкипер здесь ничего сделать не мог.
'15
0:2. Рамос («Реал») удваивает преимущество: https://www.championat.com/video/196013/
'13
Серхио Гарсия со штрафного навесил к воротам, но никто из его партнёров за мяч зацепиться не сумел.
'11
Карвахаль навесил в штрафную, Льюис Лопес прервал эту передачу.
'9
Неприятный прострел в центр штрафной хозяев с фланга последовал, но сейчас защите удалось выбить мяч.
'7
Рока получил «горчичник» за срыв атаки.
'5
Наверняка «Эспаньол» надеялся играть от обороны и держать ничейный счёт поначалу, но тогда придётся хозяевам теперь менять план на ходу.
'4
ГОЛ! Несогласованно сыграла оборона «Эспаньола», не разобравшись, кто должен встречать Модрича. В результате Лука беспрепятственно прошёл к центру штрафной и пробил по воротам. Голкипер отбил мяч, но точно на Бензема, который спокойно переправил его в сетку!
'4
0:1. Бензема («Реал») открывает счёт: https://www.championat.com/video/196009/
'3
Винисиус сместился к центру с левого фланга и нанёс плотный удар — голкипер на месте.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.