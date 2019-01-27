'45+2

Не стал судья давать доиграть вторую компенсированную минуту и отправил команды в раздевалки. После двух провалов в обороне «Эспаньол» сумел заиграть активнее и забил один ответный гол. Нельзя сказать, что были хозяева близки к тому, чтобы сравнять счёт, но всё равно преимущество «Реала» стало не столь убедительным — до тех пор, пока Бензема не оформил дубль в компенсированное время. Посмотрим, что интересного нас ждёт во втором тайме, а пока отдохнём.