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Трансляция
С конца
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'58
Модрич красиво обыгрался с Бензема, получил обратную передачу в штрафной и пробил низом в левый угол — Диего Лопес в прыжке выручил свою команду!
'56
Кроос из-за пределов штрафной пробил неточно — выше перекладины полетел мяч.
'54
Эрмосо после получения медицинской помощи вернулся в игру.
'52
Винисиус в чужой штрафной наступил на ногу Эрмосо, хотя вполне мог избежать этого. Повезло бразильцу, что арбитр не видел этот эпизод, потому что тут и красную карточку вполне можно было получить.
'50
Угловой заработал «Реал», но ничего опасного из него не извлёк.
'48
Каземиро не дали развернуться с мячом в штрафной после навеса Васкеса с правого фланга.
'46
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+2
Не стал судья давать доиграть вторую компенсированную минуту и отправил команды в раздевалки. После двух провалов в обороне «Эспаньол» сумел заиграть активнее и забил один ответный гол. Нельзя сказать, что были хозяева близки к тому, чтобы сравнять счёт, но всё равно преимущество «Реала» стало не столь убедительным — до тех пор, пока Бензема не оформил дубль в компенсированное время. Посмотрим, что интересного нас ждёт во втором тайме, а пока отдохнём.
'45+1
'45+1
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'43
Диего Лопес выбил мяч кулаком после навеса в штрафную.
'41
С угловым легко справились хозяева.
'40
Кросс со штрафного навесил к воротам, Эрмосо выбил мяч на угловой.
'38
Диего Лопес чётко сыграл на выходе, опередив Карвахаля после навеса Рамоса в штрафную.
'36
Привели в порядок Серхио, игра продолжается.
'35
Оказывают помощь Рамосу после этого столкновения. Получил он болезненный удар по колену.
'34
'32
Кроос, толком не прицелившись, пробил из-за пределов штрафной — намного правее ворот полетел мяч.
'30
Нарушил сейчас Баптистау правила в атаке.
'28
Гарсия навесил в штрафную со стандарта, где Баптистау проиграл борьбу за мяч.
'27
'25
'25
'23
Получил Баптистау мяч в штрафной и сильно пробил в ближний угол — Куртуа дотянулся до мяча и перевёл его на угловой!
'22
Всё в порядке с Карвахалем, продолжает он игру.
'21
Карвахаль столкнулся с Иглесиасом в верховой борьбе. Пауза в матче, оказывают Даниэлю помощь.
'19
Уверенно контролирует мяч «Реал», перепасовываясь неподалёку от центра поля.
'17
С такими неудачными действиями в обороне «Эспаньолу» сегодня надеяться не на что, конечно. Даже если удастся хозяевам забить, «Реал» может ещё двумя — тремя голами ответить спокойно.
'15
'15
'13
Серхио Гарсия со штрафного навесил к воротам, но никто из его партнёров за мяч зацепиться не сумел.
'11
Карвахаль навесил в штрафную, Льюис Лопес прервал эту передачу.
'9
Неприятный прострел в центр штрафной хозяев с фланга последовал, но сейчас защите удалось выбить мяч.
'7
'5
Наверняка «Эспаньол» надеялся играть от обороны и держать ничейный счёт поначалу, но тогда придётся хозяевам теперь менять план на ходу.
'4
'4
'3
Винисиус сместился к центру с левого фланга и нанёс плотный удар — голкипер на месте.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Примеры: «Эспаньол» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.