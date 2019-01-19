Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'36
Бензема! Получил мяч в штрафной, качнул защитника и пробил низом — Вацлик выручил!
'34
Эскудеро убежал в атаку по флангу и выполнил подачу в руки Куртуа.
'32
По владению мячом преимущество у «Реала» — 60% на 40%. И по ударам впереди клуб из Мадрида — 4:2.
'30
'28
Модрич с углового навесил во вратарскую, Кьер выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.
'26
Нет уже такого преимущества у «Реала». Гости освоились и стали больше времени проводить в атаке.
'24
Силва откликнулся на подачу с фланга и пробил головой в нижний угол! Куртуа в падении забрал мяч.
'22
Опасно! Гости убежали в контратаку, Эскудеро получил передачу на ход, выскочил один на один, пробил в ближний угол и попал в сетку с внешней стороны!
'20
Винисиус накрутил двух соперников и сделал скидку на радиус штрафной, гости накрыли удар Бензема.
'18
Гости стали больше владеть мячом, но не удаётся закрепиться на чужой половине поля.
'16
Гомес отмахнулся от Васкеса и разбил сопернику губу. Нужна помощь игроку «Реала».
'14
Гости в контратаке заработали угловой, «сливочные» справились с подачей Сарабии.
'12
Модрич освободился от опеки и прострелил на 11-метровую отметку, но гости выбили мяч.
'10
Совсем не держится мяч у «Севильи», мадридцы продолжают царить в центре поля.
'8
Винисиус пробил из-за пределов штрафной, Вацлик сложился и забрал мяч.
'6
Бензема разогнал атаку и сделал передачу вперёд, Винисиус вошёл в штрафную и пробил низом — Вацлик потащил!
'5
На первых минутах территория полностью за «Реалом». Гости вынуждены большими силами отойти в оборону.
'2
Мадридцы сразу забрали мяч. Бензема прострелил низом во вратарскую, но гости выбили мяч.
'1
Матч начался! Футболисты «Реала» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Примеры: «Реал» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.