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Реал Мадрид Севилья

Королевская месть: «Реал» принимает «Севилью». LIVE

Онлайн-трансляция матча 20-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Севилья»

В матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» пытается отомстить «Севилье» за выездное поражение первого круга. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
20-й тур  |   19 января 18:15   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:0
Севилья
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Каррису 30'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль 
23 (з)   Серхио Регилон
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
24 (п)   Даниель Себальос
17 (н)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема
28 (н)    Винисиус
1 (в)   Томаш Вацлик
18 (з)   Серхио Эскудеро
3 (з)   Серджи Гомес
4 (з)   Симон Кьер
6 (з)   Даниэл Каррису 30'
16 (п)   Хесус Навас
10 (п)   Эвер Банега
22 (п)   Франко Васкес
17 (п)   Пабло Сарабия
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер
12 (н)   Андре Силва
Запасной состав
30 (в)   Лука Зидан
6 (з)   Хосе Игнасио
12 (з)    Марсело
15 (п)   Федерико Вальверде
21 (п)   Браим Диас
22 (п)    Иско
27 (н)   Кристо Гонсалес
13 (в)   Хуан Сориано
11 (з)   Алейш Видаль
25 (з)   Габриэль Меркадо
5 (п)   Ибраим Амаду
21 (п)   Квинси Промес
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
41 (н)   Бриан Хиль
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'36
Бензема! Получил мяч в штрафной, качнул защитника и пробил низом — Вацлик выручил!
'34
Эскудеро убежал в атаку по флангу и выполнил подачу в руки Куртуа.
'32
По владению мячом преимущество у «Реала» — 60% на 40%. И по ударам впереди клуб из Мадрида — 4:2.
'30
Каррису в центре поля снёс Винисиуса и получил «горчичник» за срыв атаки.
'28
Модрич с углового навесил во вратарскую, Кьер выиграл борьбу и выбил мяч в сторону.
'26
Нет уже такого преимущества у «Реала». Гости освоились и стали больше времени проводить в атаке.
'24
Силва откликнулся на подачу с фланга и пробил головой в нижний угол! Куртуа в падении забрал мяч.
'22
Опасно! Гости убежали в контратаку, Эскудеро получил передачу на ход, выскочил один на один, пробил в ближний угол и попал в сетку с внешней стороны!
'20
Винисиус накрутил двух соперников и сделал скидку на радиус штрафной, гости накрыли удар Бензема.
'18
Гости стали больше владеть мячом, но не удаётся закрепиться на чужой половине поля.
'16
Гомес отмахнулся от Васкеса и разбил сопернику губу. Нужна помощь игроку «Реала».
'14
Гости в контратаке заработали угловой, «сливочные» справились с подачей Сарабии.
'12
Модрич освободился от опеки и прострелил на 11-метровую отметку, но гости выбили мяч.
'10
Совсем не держится мяч у «Севильи», мадридцы продолжают царить в центре поля.
'8
Винисиус пробил из-за пределов штрафной, Вацлик сложился и забрал мяч.
'6
Бензема разогнал атаку и сделал передачу вперёд, Винисиус вошёл в штрафную и пробил низом — Вацлик потащил!
'5
На первых минутах территория полностью за «Реалом». Гости вынуждены большими силами отойти в оборону.
'2
Мадридцы сразу забрали мяч. Бензема прострелил низом во вратарскую, но гости выбили мяч.
'1
Матч начался! Футболисты «Реала» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Примеры: «Реал» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.