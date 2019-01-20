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'10
Дембеле на рывке ворвался в штрафную соперника, добежал до вратарской и отыграл в центр, но там Суаресу не дали встретиться с мячом!
'8
'7
Тарин в центре поля грамотно сфолил, не позволив Суаресу разогнать атаку «Барселоны».
'6
Месси сегодня в запасе, но в кадр он попадает на лавке чаще, чем некоторые игроки на поле.
'5
Роберто подключился в атаку по своему правому флангу, но заброс на него получился слишком сильным — мяч улетел за лицевую линию.
'3
Ньом в жёстком подкате встретил Вермалена, но обошлось без предупреждения, а главное — без травмы.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли леганесцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Примеры: «Барселона» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.