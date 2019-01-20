Курсы валют$ 66.15 (-0.037) 75.17 (+0.021)
Москва: -5°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
15:30
ВулверхэмптонЛестер Сити
4:3
закончен
18:00
БорнмутВест Хэм Юнайтед
2:0
закончен
18:00
ЛиверпульКристал Пэлас
4:3
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедКардифф Сити
3:0
закончен
18:00
СаутгемптонЭвертон
2:1
закончен
18:00
УотфордБёрнли
0:0
закончен
20:30
АрсеналЧелси
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БайерБоруссия М
0:1
закончен
17:30
АугсбургФортуна
1:2
закончен
17:30
ШтутгартМайнц
2:3
закончен
17:30
Ганновер-96Вердер
0:1
закончен
17:30
Айнтрахт ФФрайбург
3:1
закончен
20:30
РБ ЛейпцигБоруссия Д
0:1
закончен
Испания / Примера
18:15
Реал МадридСевилья
2:0
закончен
20:30
УэскаАтлетико М
0:3
закончен
22:45
СельтаВаленсия
1:2
закончен
Италия / Серия А
17:00
РомаТорино
3:2
закончен
20:00
УдинезеПарма
1:2
закончен
22:30
Интер МСассуоло
0:0
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ПСЖГенгам
9:0
закончен
22:00
МонакоСтрасбург
1:5
закончен
22:00
НимТулуза
0:1
закончен
22:00
РеймсНицца
1:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Джерси ДэвилзАнахайм Дакс
2:3
закончен
23:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
7:1
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингСан-Хосе Шаркс
6:3
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
2:5
закончен
03:00
Бостон БрюинзНью-Йорк Рейнджерс
2:3
закончен
03:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
4:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзОттава Сенаторз
3:2
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
2:4
закончен
05:00
Миннесота УайлдКоламбус Блю Джекетс
2:1
закончен
06:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
2:5
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсПиттсбург Пингвинз
7:3
закончен
Единая лига ВТБ
16:00
Автодор Локомотив-Кубань
95:102
закончен
18:00
ВЭФ Нижний Новгород
65:67
закончен
18:00
УНИКС Калев
76:74
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Филадельфия СиксерсОклахома-Сити Тандер
115:117
закончен
01:00
Шарлотт ХорнетсФиникс Санз
135:115
закончен
03:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
108:118
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсДаллас Маверикс
111:99
закончен
03:00
Детройт ПистонсСакраменто Кингз
101:103
закончен
03:30
Торонто РэпторсМемфис Гриззлиз
119:90
закончен
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
105:113
закончен
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
103:117
закончен
04:30
Хьюстон РокетсЛос-Анджелес Лейкерс
138:134
закончен
06:00
Денвер НаггетсКливленд Кавальерс
124:102
закончен
Теннис / Australian Open, 4-й круг
04:30
Эшли Барти (Австралия) — Мария Шарапова (Россия)
4:6, 6:1, 6:4
закончен
Гандбол / Чемпионат мира по гандболу. Мужчины. 13-16 места
15:00
Россия — Македония
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону. Рупольдинг. 5-й этап
16:30
Эстафета, женщины 4х6 км
1
Франция
1:09:27,7 (0+4)
2
Норвегия
+11,5 (0+7)
3
Германия
+23,4 (0+9)
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул WBA в полусреднем весе
05:00
Пакьяо победил Бронера единогласным решением судей
закончен
Испания / Примера
14:00
БетисЖирона
3:2
закончен
18:15
ВильярреалАтлетик Б
1:1
закончен
20:30
ЛевантеВальядолид
2:0
закончен
20:30
Райо ВальеканоРеал Сосьедад
2:2
закончен
22:45
БарселонаЛеганес
0:0
1 тайм
Италия / Серия А
14:30
ФрозинонеАталанта
0:5
закончен
17:00
СПАЛБолонья
1:1
закончен
17:00
ФиорентинаСампдория
3:3
закончен
20:00
КальяриЭмполи
2:2
закончен
22:30
НаполиЛацио
0:0
1 тайм
Англия / Премьер-лига
16:30
Хаддерсфилд ТаунМанчестер Сити
0:3
закончен
19:00
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
1:2
закончен
Франция / Лига 1
17:00
РеннМонпелье
0:0
закончен
19:00
АнжеНант
1:0
закончен
19:00
КанМарсель
0:1
закончен
21:00
БордоДижон
1:0
закончен
23:00
Сент-ЭтьенЛион
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
НюрнбергГерта
1:3
закончен
20:00
Шальке-04Вольфсбург
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Чикаго БлэкхоуксВашингтон Кэпиталз
6:4
3 период
23:00
Нью-Йорк АйлендерсАнахайм Дакс
не начался
00:00
Ванкувер КэнаксДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсАризона Койотс
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКаролина Харрикейнз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Астана
93:84
закончен
15:00
Химки Цмоки-Минск
70:50
закончен
18:00
Зенит ЦСКА
93:86
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Индиана ПэйсерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзФиникс Санз
не начался
Биатлон /
16:40
Немка Пройсс одержала первую победу в карьере, выиграв масс-старт
1
Франциска Пройсс (Германия)
26:47,9 (0)
2
Ингрид Тандерволд (Норвегия)
+4,9 (0)
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
+13,9 (0)
закончен
Лыжный спорт / 7-й этап Кубка мира
11:30
Гонка 10 км. Классический стиль
1
Тереза Йохауг (Норвегия)
29:53.7
2
Эбба Андерсон (Швеция)
+48.4
3
Наталья Непряева (Россия)
+56.7
закончен
Биатлон / Кубок мира по биатлону, Рупольдинг, 5-й этап
14:15
Масс-старт 15 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
36.43,8
2
Юлиан Эберхард (Австрия)
+0,6
3
Кентен Фийон Майе (Франция)
+2,8
закончен
Гандбол / Чемпионат мира. Матч за 13-е место
17:30
Россия - Катар
28:34
закончен
Италия / Серия А
17:00
ДженоаМилан
не начался
22:30
ЮвентусКьево
не начался
Испания / Примера
23:00
ЭйбарЭспаньол
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:30
СпартакТорпедо
не начался
19:30
Динамо МСеверсталь
не начался
19:30
ЙокеритНефтехимик
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Флорида ПантерзСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:30
Нью-Йорк НиксОклахома-Сити Тандер
не начался
21:00
Кливленд КавальерсЧикаго Буллз
не начался
22:00
Милуоки БаксДаллас Маверикс
не начался
22:00
Вашингтон УизардсДетройт Пистонс
не начался
23:00
Атланта ХоуксОрландо Мэджик
не начался
23:30
Бруклин НетсСакраменто Кингз
не начался
01:30
Мемфис ГриззлизНью-Орлеан Пеликанс
не начался
02:00
Бостон СелтиксМайами Хит
не начался
04:00
Филадельфия СиксерсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Барселона Леганес

Укрепить лидерство: «Барселона» против «Леганеса». LIVE

Онлайн-трансляция матча 20-го тура Примеры «Барселона» — «Леганес»

«Барселона» в матче 20-го тура чемпионата Испании на своем поле принимает «Леганес». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20-й тур  |   20 января 22:45   |  1 тайм
Барселона
0:0
Леганес
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Брайтвайт 8'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
24 (з)   Томас Вермален
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
21 (п)   Карлос Аленья
8 (п)   Артур Рамос
7 (п)   Филиппе Коутиньо
11 (п)   Усман Дембеле
9 (н)   Луис Суарес
1 (в)   Иван Куэльяр
12 (з)   Аллан-Ромео Ньом
5 (з)   Хонатан Сильва
22 (з)   Димитриос Сиовас
24 (з)   Кеннет 
15 (з)   Родриго Тарин
23 (п)   Микель Весга
8 (п)    Ресио
27 (п)   Оскар Арнаис
25 (н)   Мартин Брайтвайт 8'
26 (н)   Юссеф Эн-Несири
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
17 (з)   Джейсон Мурильо
4 (п)   Иван Ракитич
22 (п)   Артуро Видаль
14 (п)    Малком
10 (н)   Лионель Месси
29 (в)   Андрей Лунин
2 (з)    Хуанфран
14 (з)   Василий Кравец
6 (п)   Херард Гумбау
10 (п)   Набиль Эль-Зхар
17 (п)   Хавьер Эрасо
20 (н)   Майкл Сантос
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'10
Дембеле на рывке ворвался в штрафную соперника, добежал до вратарской и отыграл в центр, но там Суаресу не дали встретиться с мячом!
'8
Брайтвайт ногой в грудь двинул Пике, стараясь сыграть в мяч — жёлтая карточка.
'7
Тарин в центре поля грамотно сфолил, не позволив Суаресу разогнать атаку «Барселоны».
'6
Месси сегодня в запасе, но в кадр он попадает на лавке чаще, чем некоторые игроки на поле.
'5
Роберто подключился в атаку по своему правому флангу, но заброс на него получился слишком сильным — мяч улетел за лицевую линию.
'3
Ньом в жёстком подкате встретил Вермалена, но обошлось без предупреждения, а главное — без травмы.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли леганесцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура Примеры: «Барселона» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.