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Трансляция
С конца
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'40
Затяжную атаку провёл «Бетис», но так и не создав момента у ворот Наваса. Пока хозяева обходятся без ударов в створ.
'39
Гуардадо исполнял мягкий «черпачок» в штрафную «Реала», но Варан первым оказался на мяче, опередив Каналеса.
'37
Модрич выполнил корнер, Варан головой добрался до мяча, но ударить толком по воротам не смог.
'35
'34
Вальверде в контратаке «Реала» убегал один на один с вратарём, но упустил шанс пробить по воротам, а пас себе за спину уже был перекрыт!
'33
Каземиро грубо сыграл против Хоакина. Судья фол зафиксировал, но за карточкой в карман не потянулся.
'31
Хорошую атаку с ходу провёл «Реал»! Бензема получил мяч на правом краю штрафной площади, быстро отыграл в центр, Винисиус Жуниор в касание низом пробил, но Лопес среагировал!
'29
Манди выбил мяч на угловой после прострела Модрича с правого фланга. Стандарт гостям ничего не принёс.
'27
Долго севильцы комбинировали у штрафной мадридцев, в итоге всё закончилось неточным дальним ударом Ло Чельсо.
'25
Модрич на замахе убрал защитника, а затем пробил из-за штрафной — выше ворот!
'23
Начо головой мяч выбил из штрафной площади гостей после передачи Каналеса со стандарта.
'21
Винисиус Жуниор сместился с левого края к углу штрафной площади и пробил с правой ноги — Лопес на месте.
'19
Игроки «Бетиса» каждый свисток рефери в пользу соперника оспаривают.
'17
Герреро подключился в атаку, но его подача была прервана ещё до доставки мяча в штрафную площадь «Реала».
'15
Регилон после навеса Винисиуса Жуниора на дальний угол вратарской с лёта решил пробить, но мяч плохо лёг на ногу — промах.
'13
'13
«Бетис» не позволяет «Реалу» свободно контролировать мяч, постоянно оказывая давление на мадридцев.
'13
'11
Не получилась у Баррагана фланговая подача в штрафную площадь гостей.
'9
Санабрия вновь не выдержал линию оборону соперника, попав в очередной офсайд.
'8
Модрич на хорошей скорости пролез в штрафную хозяев, но мяч у него всё-таки забрали.
'6
Санабрия упёрся в Рамоса и упал, но судейский свисток промолчал, чем вызвал недовольный гул севильцев на трибунах.
'4
'3
Навас вовремя вышел из ворот, забрав в падении мяч у самой линии штрафной площади и опередив Санабрию. Впрочем, боковой судья флажок в этой атаке «Бетиса» всё равно поднял.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли хозяева.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Бетис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.