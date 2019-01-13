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Атлетик БСевилья
2:0
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ЦСКАДинамо Мн
3:0
закончен
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Динамо РТрактор
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02:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
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не начался
05:30
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21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
96:101
4 четверть
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
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16:30
Эстафета. Мужчины
1
Россия
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03:00
Вашингтон КэпиталзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Филадельфия ФлайерзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКолорадо Эвеланш
не начался
03:30
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзБаффало Сэйбрз
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Химки
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Бруклин НетсБостон Селтикс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазДетройт Пистонс
не начался
06:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
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Бетис Реал Мадрид

Борьба за топ-4: «Бетис» проигрывает «Реалу». LIVE

Онлайн-трансляция матча Примеры «Бетис» - «Реал»

«Бетис» принимает на своем поле мадридским «Реал» в матче 19-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19-й тур  |   13 января 22:45   |  1 тайм
Бетис
0:1
Реал Мадрид
Стадион «Бенито Вильямарин», Севилья | Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Гуардадо 4'
Модрич 13'
Модрич 35'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Пау Лопес
19 (з)   Антонио Барраган
23 (з)   Айсса Манди
5 (з)   Марк Бартра
2 (з)   Франсиско Герреро
14 (п)   Вилльям Карвалью
21 (п)   Джовани Ло
18 (п)   Андрес Гуардадо 4'
17 (п)    Хоакин
6 (п)   Серхио Каналес
9 (н)   Арнальдо Антонио
1 (в)   Кейлор Навас
2 (з)   Даниэль 
23 (з)   Серхио Регилон
6 (з)   Хосе Игнасио
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
10 (п)   Лука Модрич 13' 35'
15 (п)   Федерико Вальверде
14 (п)    Каземиро
28 (н)    Винисиус
9 (н)   Карим Бензема
Запасной состав
1 (в)   Хоэль Роблес
4 (з)   Зухаир Феддаль
3 (п)   Хави Гарсия
10 (п)   Ряд Будебуз
11 (п)   Кристиан Тельо
7 (н)   Серхио Леон
16 (н)   Лоренсо Морон
13 (в)   Кико Касилья
12 (з)    Марсело
19 (з)   Альваро Одриосола
21 (п)   Браим Диас
22 (п)    Иско
24 (п)   Даниель Себальос
27 (н)   Кристо Гонсалес
Удары
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'40
Затяжную атаку провёл «Бетис», но так и не создав момента у ворот Наваса. Пока хозяева обходятся без ударов в створ.
'39
Гуардадо исполнял мягкий «черпачок» в штрафную «Реала», но Варан первым оказался на мяче, опередив Каналеса.
'37
Модрич выполнил корнер, Варан головой добрался до мяча, но ударить толком по воротам не смог.
'35
Модрич дописал в протокол игры вновь себя, но уже со знаком минус — жёлтая карточка показана хорвату.
'34
Вальверде в контратаке «Реала» убегал один на один с вратарём, но упустил шанс пробить по воротам, а пас себе за спину уже был перекрыт!
'33
Каземиро грубо сыграл против Хоакина. Судья фол зафиксировал, но за карточкой в карман не потянулся.
'31
Хорошую атаку с ходу провёл «Реал»! Бензема получил мяч на правом краю штрафной площади, быстро отыграл в центр, Винисиус Жуниор в касание низом пробил, но Лопес среагировал!
'29
Манди выбил мяч на угловой после прострела Модрича с правого фланга. Стандарт гостям ничего не принёс.
'27
Долго севильцы комбинировали у штрафной мадридцев, в итоге всё закончилось неточным дальним ударом Ло Чельсо.
'25
Модрич на замахе убрал защитника, а затем пробил из-за штрафной — выше ворот!
'23
Начо головой мяч выбил из штрафной площади гостей после передачи Каналеса со стандарта.
'21
Винисиус Жуниор сместился с левого края к углу штрафной площади и пробил с правой ноги — Лопес на месте.
'19
Игроки «Бетиса» каждый свисток рефери в пользу соперника оспаривают.
'17
Герреро подключился в атаку, но его подача была прервана ещё до доставки мяча в штрафную площадь «Реала».
'15
Регилон после навеса Винисиуса Жуниора на дальний угол вратарской с лёта решил пробить, но мяч плохо лёг на ногу — промах.
'13
ГОЛ! Удар Карвахаля смогли хозяева заблокировать, а вот Модрич с радиуса штрафной с подбора пробил точно в верхний угол ворот!
'13
«Бетис» не позволяет «Реалу» свободно контролировать мяч, постоянно оказывая давление на мадридцев.
'13
0:1. Модрич («Реал») открывает счёт: https://www.championat.com/video/195097/
'11
Не получилась у Баррагана фланговая подача в штрафную площадь гостей.
'9
Санабрия вновь не выдержал линию оборону соперника, попав в очередной офсайд.
'8
Модрич на хорошей скорости пролез в штрафную хозяев, но мяч у него всё-таки забрали.
'6
Санабрия упёрся в Рамоса и упал, но судейский свисток промолчал, чем вызвал недовольный гул севильцев на трибунах.
'4
Гуардадо сорвал перспективную атаку «Реала», сфолив на Винисиусе Жуниоре. Жёлтая карточка показана мексиканцу.
'3
Навас вовремя вышел из ворот, забрав в падении мяч у самой линии штрафной площади и опередив Санабрию. Впрочем, боковой судья флажок в этой атаке «Бетиса» всё равно поднял.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли хозяева.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Бетис» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.