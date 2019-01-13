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Атлетик БСевилья
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Бруклин НетсБостон Селтикс
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Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
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04:30
Сан-Антонио СпёрсШарлотт Хорнетс
не начался
05:00
Юта ДжазДетройт Пистонс
не начался
06:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсНью-Орлеан Пеликанс
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Барселона Эйбар

Укрепить лидерство: «Барселона» громит «Эйбар». LIVE

Онлайн-трансляция матча Примеры «Барселона» - «Эйбар»

«Барселона» на своем поле принимает «Эйбар» в матче 19-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
19-й тур  |   13 января 20:30   |  2 тайм
Барселона
3:0
Эйбар
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Суарес 19'
Суарес 44'
Месси 53'
Суарес 59'
Энрич 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
8 (п)   Артур Рамос
7 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Луис Суарес 19' 44' 59'
10 (н)   Лионель Месси 53'
13 (в)   Асьер Риесго
15 (з)   Хосе Анхель
23 (з)   Анайц Арбилья
3 (з)   Педро Бигас
20 (з)   Марк Сасета
8 (п)   Папе Диоп
14 (п)   Фабиан Орельяна
5 (п)   Гонсало Эскаланте
24 (п)   Хоан Хордан
11 (н)   Рубен Пенья
9 (н)   Серхи Энрич 42'
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
17 (з)   Джейсон Мурильо
6 (п)   Денис Суарес
21 (п)   Карлос Аленья
22 (п)   Артуро Видаль
11 (п)   Усман Дембеле
1 (в)   Марко Дмитрович
12 (з)   Паулу Оливейра
6 (п)   Серхио Альварес
16 (п)   Пабло де
22 (п)   Пере Милья
7 (н)   Марк Кардона
17 (н)   Энрике Гарсия
Удары
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По воротам:
В створ:
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'64
Де Бласис вышел.
'64
Сасета ушёл.
'63
Очередной офсайд у «Барсы». Теперь уже Месси оказался за линией обороны в момент паса Серхи Роберто.
'62
Альба убежал на очень тонкий пас Коутиньо, но из положения вне игры.
'59
ГОЛ! Разгром! Серхи Роберто заработал аут и сразу бросил мяч в штрафную на Суареса, который выскочил на Риесго и послал мяч в ворота с острого угла!
'58
Момент Месси! Суарес вновь оставил мяч Месси перед воротами, но Лионель решил сыграть по-хитрому, ударив низом, Риесго этого и ждал!
'57
Месси закинул мяч за спину защитника на Коутиньо, которого сумел остановить лишь своевременный выход из ворот Риесго!
'56
Суарес загубил верный момент! Коутиньо здорово подключил слева Жорди Альбу, а тот вырезал мяч на Суареса, который без сопротивления пробил головой прямо в Риесго!
'54
Пике заблокировал опасный удар из-за пределов штрафной!
'53
ГОЛ! «Барса» не прощает! Суарес решил не бить из выгодной позиции, отыграв на Месси, который легко сместился к вратарской и пробил в дальний угол!
'53
2:0. Месси («Барселона») удваивает преимущество: https://www.championat.com/video/195089/
'51
Серхи Энрича оставили в положении вне игры.
'50
Пике и Лангле поочерёдно сыграли на отбой после верховых навесов «Эйбара».
'49
Даже Месси потерял мяч, смещаясь с фланга в центр.
'48
Хорошо атаковал «Эйбар», но всё испортил офсайд.
'46
Стартовал второй тайм.
'45
Перерыв! «Эйбар» играл хорошо, но только в плане прессинга. Каталонцам хватило одного взрыва, чтобы разорвать оборону соперника и открыть счёт. Посмотрим, что будет дальше. Отыгрываться против «Барсы» ещё сложнее.
'44
Суарес придержал соперника, а затем решил устроить скандал, получив жёлтую.
'43
Коутиньо выскочил на тонкий пас Суареса и оказался на газоне в штрафной «Эйбара»! Но арбитр пенальти не поставил!
'42
Энрич получил жёлтую карточку за разговоры.
'40
Тер Штеген плохо сыграл на выходе, но Лангле выручил своего вратаря, помешав сопернику пробить головой!
'39
Серхи Роберто сбил Сасету рядом с штрафной «Барсы».
'38
Совсем неудачно с подбора выстрелил Орельяна. Но его можно понять, ведь при потере «Эйбар» получал опаснейшую контратаку на свои ворота.
'36
Месси увидел рывок Суареса, но исполнить заброс не удалось.
'35
Коутиньо помешали исполнить проникающий пас.
'32
Альба сразу прострелил на Суареса, который не ожидал такой передачи, хоть и набегал в штрафную практически в одиночестве. Чуть бы быстрее подумал уругваец, мог быть гол.
'31
Жорди Альба далеко отпустил мяч, подарив его сопернику. Даже у каталонцев ошибок очень много.
'28
Энрич классно открылся на подачу Орельяны, но пробил рядом со штангой!
'26
У Ракитича заметили офсайд.
'25
Артур одним ускорением оставил позади двух соперников, а затем быстро нарвался на грубейший фол. Обошлось без карточки.
'24
Жорди Альба в своём стиле забежал слева, но зря, ведь диагональ была перехвачена.
'22
Суарес убежал на Риесго с центра поля, но арбитр увидел положение вне игры.
'21
Теперь уже у «Эйбара» разладилась игра. Не получается у гостей играть длинными передачами. Потеря за потерей.
'19
ГОЛ! Суарес и Коутиньо разыграли фантастическую комбинацию, уругваец выскочил на проникающий пас и пробил под дальнюю штангу! «Барса» впереди!
'19
1:0. Суарес («Барселона») открывает счёт: https://www.championat.com/video/195087/
'18
У Суареса не получилась комбинация с Месси. Перед этим «Барса» минуту пыталась выйти со своей половины поля.
'17
Ракитич потерял мяч, стараясь сыграть красиво на публику. Не прошло.
'15
Месси создавал выход два в два, но взял игру на себя и тут же потерял мяч, не обойдя ближайшего защитника.
'14
Пенья обокрал Коутиньо, который пытался прорваться по флангу.
'12
Суарес плохо открылся на пас, забравшись в офсайд.
'11
Здорово гости контролируют мяч, каталонцы не могут его отобрать! Остаётся только забить тер Штегену при такой игре и увести из Барселоны три очка.
'9
Альба выскочил на диагональ Месси, но не смог сделать скидку на пустые ворота!
'8
Пике отметился опасным ударом головой после навеса Месси, но эта попытка даже в статистику не попадёт — Жерар бил из офсайда.
'7
Ракитича сбили на фланге. Гости перекрывают весь центр, а вот фланги остаются пустыми.
'6
Коутиньо не догнал слишком сильный пас Лангле. «Барселона» пока не спешит, всё очень медленно происходит.
'5
Пенья забежал справа и опасно прострелил в штрафную каталонцев, но удар у партнёра не получился.
'4
На половине поля «Барсы» проходит игра. В силовой манере атакуют гости, зарабатывая аут за аутом.
'2
Риесго выскочил из ворот на лёгкий навес Месси. Очень быстро гости перешли в атаку! Видно, что отсиживаться в обороне «Эйбар» не намерен.
'2
Ракитич здорово подключил к атаке Серхи Роберто, но тому помешали прострелить. Зато будет угловой!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Барселона» — «Эйбар». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.