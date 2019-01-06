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00:00
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Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
не начался
01:00
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не начался
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не начался
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Атланта ХоуксМайами Хит
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Оклахома-Сити ТандерВашингтон Уизардс
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Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Финикс СанзШарлотт Хорнетс
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Лыжный спорт / Этап «Тур де Ски»
15:00
Норвежка Эстебрг выиграла гонку преследования и весь «Тур де Ски»
1
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
35:15.0
2
Наталья Непряева (Россия)
35:15.0
3
Криста Пярмякоски (Финляндия)
+2:55.9
закончен
Лыжный спорт / Этап «Тур де Ски»
16:45
Устюгов стал вторым в гонке преследования «Тур де Ски»
1
Йоханнес Клебо (Норвегия)
32:51.3
2
Сергей Устюгов (Россия)
+16.7
3
Симен Крюгер (Норвегия)
+48.8
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15:00
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17:00
НефтехимикТорпедо
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17:00
ХК СочиСибирь
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17:30
ВитязьАк Барс
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17:30
СпартакАвангард
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНэшвилл Предаторз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКалгари Флэймз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Бостон СелтиксБруклин Нетс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Милуоки БаксЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
не начался
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Йорк Никс
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Севилья Атлетико М

За вторую строчку: «Севилья» сражается с «Атлетико». LIVE

Онлайн-трансляция матча 18-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетико»

«Севилья» в матче 18-го тура чемпионата Испании на своем поле принимает «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
18-й тур  |   06 января 18:15   |  перерыв
Севилья
1:1
Атлетико М
Стадион «Рамон Санчес Писхуан», Севилья | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Бен-Йеддер 37'
Навас 45+1'
Корреа 14'
Гризманн 45'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Томаш Вацлик
18 (з)   Серхио Эскудеро
3 (з)   Серджи Гомес
6 (з)   Даниэл Каррису
24 (з)   Жорис Ньяньон
16 (п)   Хесус Навас 45'
17 (п)   Пабло Сарабия
7 (п)   Роке Меса
10 (п)   Эвер Банега
12 (н)   Андре Силва
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер 37'
13 (в)   Ян Облак
20 (з)    Хуанфран
15 (з)   Стефан Савич
2 (з)   Диего Годин
8 (п)    Сауль
14 (п)   Родриго Эрнандес
5 (п)   Томас Парти
6 (п)    Коке
11 (п)   Тома Лемар
7 (н)   Антуан Гризманн 45'
10 (н)   Анхель Корреа 14'
Запасной состав
13 (в)   Хуан Сориано
4 (з)   Симон Кьер
23 (з)   Гильерме Арана
5 (п)   Ибраим Амаду
21 (п)   Квинси Промес
8 (н)    Нолито
41 (н)   Бриан Хиль
1 (в)   Антонио Адан
4 (з)   Сантьяго Арьяс
24 (з)   Хосе Мария
35 (з)   Франсиско Монтеро
23 (п)    Витоло
9 (н)   Никола Калинич
47 (н)   Хоакин Муньос
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'45+1
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. «Севилья» владела территорией, создала несколько хороших моментов и повела после гола Бен-Йеддера, но под занавес тайма гости заработали штрафной, который идеально исполнил Гризманн.
'45+1
Навас за разговоры получил карточку.
'45
ГОЛ! Идеально исполнил штрафной Гризманн! Антуан разбежался и пробил поверх стенки точно в угол, Вацлик даже не дёрнулся!
'43
Томаса сбили перед штрафной «Севильи». 21 метр до ворот — хорошая позиция для удара.
'41
Ещё момент! У хозяев прошла быстрая атака, Андре Силва классной передачей разрезал оборону соперника, Бен-Йеддер выскочил один на один, но пробил во вратаря!
'39
Гризманн! Из-за пределов штрафной пробил по центру ворот — Вацлик грамотно занял позицию и забрал мяч.
'37
ГОЛ! Навас с правого края вошёл в штрафную и прострелил в центр, Каррису покатил мяч дальше, а Бен-Йеддер с разворота пробил мимо Облака!
'36
Опасно! Андре Силва подхватил мяч, на скорости дошёл до штрафной и пробил в дальний верхний угол — штанга выручила «Атлетико»!
'34
В центре поля идёт борьба, мадридцы не позволяют разбежаться хозяевам.
'32
Гости провели атаку правым флангом, Парти доставил мяч в штрафную, но Корреа оказался в офсайде.
'30
Навас убежал по флангу, дошёл до лицевой и навесил на дальний угол вратарской! Эскудеро в борьбе пробил значительно выше перекладины.
'28
По владению мячом преимущество у «Севильи» — 65% на 35%. А по ударам в створ впереди гости — 1:0.
'26
Гризманн! Подобрал отскок возле штрафной и хлёстко пробил в угол — Вацлик в красивом броске забрал мяч.
'24
Мадридцы провели атаку по центру, Лемар пробил с дальней дистанции и попал в соперника.
'22
Навас на ураганной скорости убежал от защитника и прострелил в центр штрафной. Вновь без проблем отбились гости.
'20
«Севилья» по-прежнему много времени проводит в позиционных атаках, но нет ударов по воротам.
'18
Ответ «Атлетико»! Парти из глубины сделал заброс в штрафную, Корреа оказался один перед воротами и пробил с разворота — промах! Впрочем, офсайд был у гостей.
'16
Момент! Сарабия с правого края навесил на дальний угол вратарской, Меса из убойной позиции не попал в дальний угол.
'14
Корреа в центре поля сбил Банегу и получил «горчичник».
'12
Навас убежал по флангу, обыграл защитника и выполнил подачу во вратарскую! Облак сыграл на перехвате.
'10
Андре Силва с левого края сделал перевод в центр, Банега дошёл до штрафной, наткнулся на двух соперников и потерял мяч.
'8
Хозяева разыграли комбинацию возле штрафной. Сарабия сделал проникающую передачу, но Годин не позволил Бен-Йеддеру принять мяч.
'6
Аккуратное начало. «Севилья» катает мяч в центре поля, но не удаётся подобраться к штрафной «Атлетико».
'4
Навас убежал по флангу и выполнил подачу в штрафную, Савич выиграл борьбу и выбил мяч вперёд.
'2
Мадридцы сразу пошли вперёд и заработали штрафной. Коке выполнил подачу в руки Вацлику.
'1
Матч начался! Футболисты «Севильи» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура Примеры: «Севилья» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.