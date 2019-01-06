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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! Ничья 1:1 после 45 минут. «Севилья» владела территорией, создала несколько хороших моментов и повела после гола Бен-Йеддера, но под занавес тайма гости заработали штрафной, который идеально исполнил Гризманн.
'45+1
'45
'43
Томаса сбили перед штрафной «Севильи». 21 метр до ворот — хорошая позиция для удара.
'41
Ещё момент! У хозяев прошла быстрая атака, Андре Силва классной передачей разрезал оборону соперника, Бен-Йеддер выскочил один на один, но пробил во вратаря!
'39
Гризманн! Из-за пределов штрафной пробил по центру ворот — Вацлик грамотно занял позицию и забрал мяч.
'37
'36
Опасно! Андре Силва подхватил мяч, на скорости дошёл до штрафной и пробил в дальний верхний угол — штанга выручила «Атлетико»!
'34
В центре поля идёт борьба, мадридцы не позволяют разбежаться хозяевам.
'32
Гости провели атаку правым флангом, Парти доставил мяч в штрафную, но Корреа оказался в офсайде.
'30
Навас убежал по флангу, дошёл до лицевой и навесил на дальний угол вратарской! Эскудеро в борьбе пробил значительно выше перекладины.
'28
По владению мячом преимущество у «Севильи» — 65% на 35%. А по ударам в створ впереди гости — 1:0.
'26
Гризманн! Подобрал отскок возле штрафной и хлёстко пробил в угол — Вацлик в красивом броске забрал мяч.
'24
Мадридцы провели атаку по центру, Лемар пробил с дальней дистанции и попал в соперника.
'22
Навас на ураганной скорости убежал от защитника и прострелил в центр штрафной. Вновь без проблем отбились гости.
'20
«Севилья» по-прежнему много времени проводит в позиционных атаках, но нет ударов по воротам.
'18
Ответ «Атлетико»! Парти из глубины сделал заброс в штрафную, Корреа оказался один перед воротами и пробил с разворота — промах! Впрочем, офсайд был у гостей.
'16
Момент! Сарабия с правого края навесил на дальний угол вратарской, Меса из убойной позиции не попал в дальний угол.
'14
'12
Навас убежал по флангу, обыграл защитника и выполнил подачу во вратарскую! Облак сыграл на перехвате.
'10
Андре Силва с левого края сделал перевод в центр, Банега дошёл до штрафной, наткнулся на двух соперников и потерял мяч.
'8
Хозяева разыграли комбинацию возле штрафной. Сарабия сделал проникающую передачу, но Годин не позволил Бен-Йеддеру принять мяч.
'6
Аккуратное начало. «Севилья» катает мяч в центре поля, но не удаётся подобраться к штрафной «Атлетико».
'4
Навас убежал по флангу и выполнил подачу в штрафную, Савич выиграл борьбу и выбил мяч вперёд.
'2
Мадридцы сразу пошли вперёд и заработали штрафной. Коке выполнил подачу в руки Вацлику.
'1
Матч начался! Футболисты «Севильи» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 18-го тура Примеры: «Севилья» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.