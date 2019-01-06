Реал Мадрид

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Испания / Примера
15:00
ВальядолидРайо Вальекано
0:1
закончен
18:15
АлавесВаленсия
2:1
закончен
22:45
УэскаБетис
2:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарАдмирал
4:3
закончен
15:00
Металлург МгТорпедо
7:3
закончен
17:00
ХК СочиБарыс
0:3
закончен
17:30
НефтехимикАвангард
1:2
закончен
17:30
СпартакСибирь
7:0
закончен
U20 ЧМ / 2019
00:00
Россия U20Швейцария U20
5:2
закончен
04:00
США U20Финляндия U20
2:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзКалгари Флэймз
2:3 (ОТ)
закончен
21:00
Оттава СенаторзМиннесота Уайлд
3:4
закончен
03:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
3:4 (ОТ)
закончен
03:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
2:1
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
5:0
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсНэшвилл Предаторз
1:4
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Айлендерс
3:4
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
4:0
закончен
Единая лига ВТБ
15:30
Цмоки-Минск Автодор
86:93
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Денвер НаггетсШарлотт Хорнетс
123:110
закончен
03:00
Детройт ПистонсЮта Джаз
105:110
закончен
03:30
Филадельфия СиксерсДаллас Маверикс
106:100
закончен
04:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
98:133
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсМемфис Гриззлиз
108:88
закончен
04:30
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
116:123
закончен
06:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
123:127
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
110:101
закончен
Лыжный спорт / Тур де Ски
16:00
Масс-старт 10 км, классический стиль, женщины
1
Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия)
29:34.4
закончен
17:10
Масс-старт 15 км, классический стиль, мужчины
1
Йоханнес Клебо (Норвегия)
40:52.6
закончен
Испания / Примера
14:00
ЭйбарВильярреал
0:0
закончен
18:15
СевильяАтлетико М
1:1
закончен
20:30
Реал МадридРеал Сосьедад
0:1
1 тайм
22:45
ХетафеБарселона
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Салават ЮлаевАмур
6:1
закончен
15:00
ТракторАвтомобилист
0:2
закончен
17:00
ЛокомотивСлован
1:0
закончен
17:00
Динамо МДинамо Р
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо МнЦСКА
1:2
закончен
17:30
ЙокеритСКА
1:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
07:00
Сан-Хосе ШарксТампа-Бэй Лайтнинг
5:2
закончен
21:00
Оттава СенаторзКаролина Харрикейнз
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Аризона КойотсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
01:00
Детройт Ред УингзВашингтон Кэпиталз
не начался
01:00
Виннипег ДжетсДаллас Старз
не начался
04:00
Питтсбург ПингвинзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
13:00
ЦСКА ВЭФ
92:66
закончен
14:00
Локомотив-Кубань Зелена Гура
73:41
закончен
15:30
Парма Зенит
78:107
закончен
16:00
УНИКС Енисей
95:92
закончен
17:00
Нижний Новгород Астана
85:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Лос-Анджелес КлипперсОрландо Мэджик
не начался
23:30
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
23:30
Чикаго БуллзБруклин Нетс
не начался
02:00
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Финикс СанзШарлотт Хорнетс
не начался
Лыжный спорт / Этап «Тур де Ски»
15:00
Норвежка Эстебрг выиграла гонку преследования и весь «Тур де Ски»
1
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
35:15.0
2
Наталья Непряева (Россия)
35:15.0
3
Криста Пярмякоски (Финляндия)
+2:55.9
закончен
Лыжный спорт / Этап «Тур де Ски»
16:45
Устюгов стал вторым в гонке преследования «Тур де Ски»
1
Йоханнес Клебо (Норвегия)
32:51.3
2
Сергей Устюгов (Россия)
+16.7
3
Симен Крюгер (Норвегия)
+48.8
закончен
Испания / Примера
23:00
СельтаАтлетик Б
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгАдмирал
не начался
17:00
НефтехимикТорпедо
не начался
17:00
ХК СочиСибирь
не начался
17:30
ВитязьАк Барс
не начался
17:30
СпартакАвангард
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзСент-Луис Блюз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНэшвилл Предаторз
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсМиннесота Уайлд
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксКалгари Флэймз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Бостон СелтиксБруклин Нетс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Милуоки БаксЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
не начался
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:00
Сакраменто КингзОрландо Мэджик
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсНью-Йорк Никс
не начался
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Реал Мадрид Реал Сосьедад

Продолжить серию: «Реал» принимает «Сосьедад». LIVE

Онлайн-трансляция матча 18-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад»

В матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле принимает «Реал Сосьедад». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
18-й тур  |   06 января 20:30   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:1
Реал Сосьедад
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Жозе 3' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль 
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос
10 (п)   Лука Модрич
17 (н)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема
28 (н)    Винисиус
1 (в)   Херонимо Рульи
15 (з)   Ариц Элустондо
29 (з)   Айэн Муньос
3 (з)   Диего Льоренте
6 (з)   Эктор Морено
4 (п)   Асьер Ильяраменди
8 (п)   Микель Мерино
17 (п)   Давид Сурутуса
11 (п)   Аднан Янузай
10 (п)   Микель Оярсабаль
12 (н)   Виллиан Жозе 3'
Запасной состав
1 (в)   Кейлор Навас
6 (з)   Хосе Игнасио
19 (з)   Альваро Одриосола
23 (з)   Серхио Регилон
15 (п)   Федерико Вальверде
22 (п)    Иско
24 (п)   Даниель Себальос
30 (в)   Андони Субиаурре
2 (з)   Хосеба Сальдуа
27 (з)   Робен Ле
5 (п)   Игор Субельдия
14 (п)   Рубен Пардо
7 (н)    Хуанми
21 (н)   Хон Орхильес
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Трансляция
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'3
ГОЛ! Жозе Виллиан мощно пробил с «точки», вколотив мяч под перекладину! Куртуа в любом случае не угадал направление удара, прыгнув влево заранее.
'2
Пенальти в ворота «Реала»! Мерино с правого фланга вошёл в штрафную, Каземиро его толкнул.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Реал» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.