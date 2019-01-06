Реал Мадрид

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Трансляция
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'3
'2
Пенальти в ворота «Реала»! Мерино с правого фланга вошёл в штрафную, Каземиро его толкнул.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Примеры: «Реал» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.