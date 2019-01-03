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Трансляция
С конца
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'45+1
Судейский свисток отправляет команды передохнуть! Первый тайм начался удачно для «Вильярреала» после того, как Касорла закрутил мяч в дальний угол ворот, но «Реал» на это ответил своими двумя забитыми мячами — Бензема и Варан точными ударами головой обеспечили гостям текущее лидерство в счёте.
'45+1
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
'44
Карвахаль едва не напросился на «горчичник», двинув по мячу после свистка рефери в пользу хозяев поля.
'43
Куртуа прочитал пас в штрафную гостей, вовремя выбежав из ворот за мячом.
'41
'40
Вернулся Бэйл в игру. Не исключаем возможности замены валийца в перерыве матча.
'39
Бэйл получил повреждение в чисто игровом моменте. Медики на поле.
'38
«Вильярреал» долго удерживал мяч, но в итоге Чуквезе был остановлен на дриблинге у правого края штрафной площадки.
'36
Касорла скинул головой мяч на Форнальса, но тому дали лишь принять мяч в пределах штрафной «Реала», а пробить по воротам не позволили.
'34
Кроос с подбора пробивал с радиуса штрафной, Асенхо парировал мяч прямо на Модрича, Лука добавил в цель, но боковой судья поднял флажок — очевидный офсайд у хорвата.
'32
Активный Чуквезе решился на дальний удар с левой ноги, но мяч был блокирован защитником «Реала» ещё до штрафной площади.
'30
Чуквезе хорошо открывался на правом краю атаки, но мяч уже получил, находясь в офсайде.
'28
Каземиро никого к мячу не подпустил после навеса от угла поля — головой здорово сыграл бразилец.
'27
Чуквезе после удара заработал для своей команды угловой — мяч от ноги Каземиро покинул пределы поля.
'27
Асенхо надёжен после дальнего удара Бэйла.
'26
Не получилось у хозяев развить атаку левым краем — подвела передача к штрафной площади.
'24
Смог «Вильярреал» уйти от высокого прессинга соперника за счёт серии передач в касание на своей половине поля.
'22
Хитро разыграли хозяева свой стандарт, доставив в итоге мяч верхом в штрафную, Морено головой несильно пробил — Куртуа справился.
'20
'20
'19
Как только «Реал» добавляет в движении, так соперник вынужден фолить.
'17
Васкес после паса Модрича получил возможность пробить по воротам под острым углом, но вратарь «Вильярреала» выручил свою команду. Справилась оборона хозяев и со вторым корнером соперника в исполнении Крооса.
'15
Морено пытался через центр пролезть в штрафную гостей, но споткнулся на первом же защитнике.
'13
Бэйл от лицевой линии простреливал в центр штрафной в расчёте на Бензему, но того защитники хозяев внимательно стерегли.
'12
Корнер у ворот «Вильярреала». Кроос выполнил подачу от угла поля, Асенхо в классном прыжке мяч забрал в руки.
'11
«Реал» принялся за долгий контроль мяча, что не нравится местным болельщикам.
'9
Руис в жестком подкате встретил Бензему у самой бровки — фол, но пока без карточки.
'7
'7
'4
'4
'3
Чуквезе ворвался в штрафную гостей и пробил с угла вратарской — Куртуа ногой мяч парировал!
'2
«Вильярреал» активно начал встречу. Пару фланговых подач в штрафную площадь «Реала» прошли, но обошлось без удара по воротам.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли хозяева.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 17-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.