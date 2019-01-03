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Вильярреал Реал Мадрид

Голевой праздник: «Реал» спасается в матче с «Вильярреалом». LIVE

Онлайн матча 17-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал»

Мадридский «Реал» в матче 17-го тура чемпионата Испании на выезде играет с «Вильярреалом». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17-й тур  |   03 января 23:30   |  перерыв
Вильярреал
1:2
Реал Мадрид
Стадион «Керамика - Эль-Мадригал», Вильярреал | Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Касорла 4'
Гонсалес 45'
Бензема 7'
Варан 20'
Каземиро 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Серхио Асенхо
24 (з)   Мигель Лаюн
11 (з)   Коста Хауме
3 (з)   Альваро Гонсалес 45'
6 (з)   Виктор Руис
18 (п)   Хави Фуэго
5 (п)   Сантьяго Касерес
8 (п)   Пабло Форнальс
30 (п)   Самуэль Чуквезе
19 (п)   Санти Касорла 4'
7 (н)   Херар Морено
25 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль 
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан 20'
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро 41'
8 (п)   Тони Кроос
10 (п)   Лука Модрич
17 (н)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема 7'
11 (н)   Гарет Бэйл
Запасной состав
13 (в)   Андрес Фернандес
4 (з)   Рамиро Мори
14 (п)   Мануэль Тригерос
16 (п)   Альфонсо Педраса
28 (п)   Мануэль Морланес
9 (н)   Карлос Бакка
17 (н)   Карл Токо
1 (в)   Кейлор Навас
6 (з)   Хосе Игнасио
23 (з)   Серхио Регилон
15 (п)   Федерико Вальверде
22 (п)    Иско
24 (п)   Даниель Себальос
28 (н)    Винисиус
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'45+1
Судейский свисток отправляет команды передохнуть! Первый тайм начался удачно для «Вильярреала» после того, как Касорла закрутил мяч в дальний угол ворот, но «Реал» на это ответил своими двумя забитыми мячами — Бензема и Варан точными ударами головой обеспечили гостям текущее лидерство в счёте.
'45+1
Одна минута добавлена к первому тайму.
'45
Гонсалес не дал мадридцам быстро выйти в контратаку, но при этом нарушив правила — жёлтая карточка в руках арбитра.
'44
Карвахаль едва не напросился на «горчичник», двинув по мячу после свистка рефери в пользу хозяев поля.
'43
Куртуа прочитал пас в штрафную гостей, вовремя выбежав из ворот за мячом.
'41
Форнальс уже уходил от Каземиро, но бразилец сбил соперника — первая жёлтая карточка в матче показана.
'40
Вернулся Бэйл в игру. Не исключаем возможности замены валийца в перерыве матча.
'39
Бэйл получил повреждение в чисто игровом моменте. Медики на поле.
'38
«Вильярреал» долго удерживал мяч, но в итоге Чуквезе был остановлен на дриблинге у правого края штрафной площадки.
'36
Касорла скинул головой мяч на Форнальса, но тому дали лишь принять мяч в пределах штрафной «Реала», а пробить по воротам не позволили.
'34
Кроос с подбора пробивал с радиуса штрафной, Асенхо парировал мяч прямо на Модрича, Лука добавил в цель, но боковой судья поднял флажок — очевидный офсайд у хорвата.
'32
Активный Чуквезе решился на дальний удар с левой ноги, но мяч был блокирован защитником «Реала» ещё до штрафной площади.
'30
Чуквезе хорошо открывался на правом краю атаки, но мяч уже получил, находясь в офсайде.
'28
Каземиро никого к мячу не подпустил после навеса от угла поля — головой здорово сыграл бразилец.
'27
Чуквезе после удара заработал для своей команды угловой — мяч от ноги Каземиро покинул пределы поля.
'27
Асенхо надёжен после дальнего удара Бэйла.
'26
Не получилось у хозяев развить атаку левым краем — подвела передача к штрафной площади.
'24
Смог «Вильярреал» уйти от высокого прессинга соперника за счёт серии передач в касание на своей половине поля.
'22
Хитро разыграли хозяева свой стандарт, доставив в итоге мяч верхом в штрафную, Морено головой несильно пробил — Куртуа справился.
'20
ГОЛ! Кроос со стандарта выполнил подачу в штрафную, Варан выиграл верховую борьбу и головой послал мяч в дальний угол ворот!
'20
1:2. Варан («Реал») выводит свою команду вперёд: https://www.championat.com/video/194555/
'19
Как только «Реал» добавляет в движении, так соперник вынужден фолить.
'17
Васкес после паса Модрича получил возможность пробить по воротам под острым углом, но вратарь «Вильярреала» выручил свою команду. Справилась оборона хозяев и со вторым корнером соперника в исполнении Крооса.
'15
Морено пытался через центр пролезть в штрафную гостей, но споткнулся на первом же защитнике.
'13
Бэйл от лицевой линии простреливал в центр штрафной в расчёте на Бензему, но того защитники хозяев внимательно стерегли.
'12
Корнер у ворот «Вильярреала». Кроос выполнил подачу от угла поля, Асенхо в классном прыжке мяч забрал в руки.
'11
«Реал» принялся за долгий контроль мяча, что не нравится местным болельщикам.
'9
Руис в жестком подкате встретил Бензему у самой бровки — фол, но пока без карточки.
'7
ГОЛ! Переместилась атака мадридцев к правому краю штрафной площади, Васкес выполнил мягкий навес в центр, Бензема головой точно пробил в сетку ворот!
'7
1:1. Бензема («Реал») сравнивает счёт: https://www.championat.com/video/194551/
'4
ГОЛ! Чуквезе протащил мяч по центру, собрав на себя сразу несколько соперников, затем отпасовал на левый край штрафной, а Касорла шикарным обводящим ударом послал мяч в дальний угол ворот!
'4
1:0. Касорла («Вильярреал») открывает счёт: https://www.championat.com/video/194553/
'3
Чуквезе ворвался в штрафную гостей и пробил с угла вратарской — Куртуа ногой мяч парировал!
'2
«Вильярреал» активно начал встречу. Пару фланговых подач в штрафную площадь «Реала» прошли, но обошлось без удара по воротам.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли хозяева.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 17-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.