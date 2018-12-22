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Трансляция
С конца
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'28
Месси взял игру на себя, но его на грани с фолом остановили у штрафной площадки.
'27
Йокушлу выбил мяч из штрафной гостей после паса Семеду в расчёте на Месси.
'25
Тер Штеген надёжен после удара низом с линии штрафной в исполнении Гомеса!
'24
Мендес не смог без нарушения правил добраться до мяча у чужой штрафной площади.
'22
Опасная атака «Барсы с ходу! Дембеле после паса Месси был остановлен вратарём у линии штрафной!
'21
Неудачно «Сельта» стандарт разыграла, мяч пролетел через всю штрафную без лишних касаний.
'20
Мендес после своего прострела от правого края заработал угловой для гостей.
'18
Альба упал рядом с чужой штрафной после борьбы за мяч с Мальо, но судья тут не нашёл повода назначить стандарт.
'16
Ракитич тонкий заброс в чужую штрафную исполнил, но Месси до мяча не дотянулся.
'14
Прострел Альбы в подкате от лицевой линии не нашёл адресата в центре штрафной площади «Сельты».
'12
Опасно каталонцы комбинировали у штрафной площади гостей, но обостряющие передачи не прошли.
'10
'10
Справилась оборона «Сельты» после стандарта соперника — мяч выбит из штрафной.
'9
Альба подключился в атаку по своему левому флангу, удалось хозяевам выжать из этого угловой.
'7
Каталонцы были остановлены в контратаке около центра поля.
'5
Два подряд корнера от «Барселоны». Дембеле не дали выйти на ударную позицию.
'3
Буфаль активен был в атаке «Сельты», но всё-таки сфолил.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Барселона» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.