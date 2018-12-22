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02:00
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02:00
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Бруклин НетсФиникс Санз
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Бостон СелтиксШарлотт Хорнетс
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Оклахома-Сити ТандерМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсДаллас Маверикс
не начался
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Лос-Анджелес ЛейкерсМемфис Гриззлиз
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Барселона Сельта

Последний матч в году: «Барселона» принимает «Сельту». LIVE

Онлайн-трансляция матча Ла Лиги «Барселона» - «Сельта»

«Барселона» принимает «Сельту» в матче 17-го тура Ла Лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17-й тур  |   22 декабря 20:30   |  1 тайм
Барселона
1:0
Сельта
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Прието Иглесиас (Наварра, Испания)
Дембеле 10'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
22 (п)   Артуро Видаль
11 (п)   Усман Дембеле 10'
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси
13 (в)    Рубен
2 (з)   Уго Мальо
15 (з)   Роберт Мазань
4 (з)   Нестор Араухо
3 (з)   Давид Костас
5 (п)   Окай Йокушлу
23 (п)   Брайс Мендес
21 (п)    Хосабед
19 (п)   Софьян Буфаль
9 (н)   Максимилиано Гомес
10 (н)   Яго Аспас
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
27 (з)   Хуан Гонсалес
36 (з)   Хуан Мовилья
6 (п)   Денис Суарес
7 (п)   Филиппе Коутиньо
8 (п)   Артур Рамос
21 (п)   Карлос Аленья
1 (в)   Серхио Альварес
20 (з)   Кевин Васкес
22 (з)   Густаво Кабраль
8 (п)   Франсиско Пейнадо
14 (п)   Станислав Лоботка
16 (п)   Эндрю Юлсагер
11 (н)   Пионе Систо
Самоечитаемое
Трансляция
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'28
Месси взял игру на себя, но его на грани с фолом остановили у штрафной площадки.
'27
Йокушлу выбил мяч из штрафной гостей после паса Семеду в расчёте на Месси.
'25
Тер Штеген надёжен после удара низом с линии штрафной в исполнении Гомеса!
'24
Мендес не смог без нарушения правил добраться до мяча у чужой штрафной площади.
'22
Опасная атака «Барсы с ходу! Дембеле после паса Месси был остановлен вратарём у линии штрафной!
'21
Неудачно «Сельта» стандарт разыграла, мяч пролетел через всю штрафную без лишних касаний.
'20
Мендес после своего прострела от правого края заработал угловой для гостей.
'18
Альба упал рядом с чужой штрафной после борьбы за мяч с Мальо, но судья тут не нашёл повода назначить стандарт.
'16
Ракитич тонкий заброс в чужую штрафную исполнил, но Месси до мяча не дотянулся.
'14
Прострел Альбы в подкате от лицевой линии не нашёл адресата в центре штрафной площади «Сельты».
'12
Опасно каталонцы комбинировали у штрафной площади гостей, но обостряющие передачи не прошли.
'10
ГОЛ! Альба покатил мяч на линию штрафной, Рубен с ударом Месси справился, но добивание Дембеле уже стало голевым!
'10
Справилась оборона «Сельты» после стандарта соперника — мяч выбит из штрафной.
'9
Альба подключился в атаку по своему левому флангу, удалось хозяевам выжать из этого угловой.
'7
Каталонцы были остановлены в контратаке около центра поля.
'5
Два подряд корнера от «Барселоны». Дембеле не дали выйти на ударную позицию.
'3
Буфаль активен был в атаке «Сельты», но всё-таки сфолил.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура Примеры: «Барселона» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.