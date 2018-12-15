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Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
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Вашингтон УизардсЛос-Анджелес Лейкерс
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Реал Мадрид Райо Вальекано

Отмыться от позора: «Реал» обыгрывает «Райо». LIVE

Онлайн-трансляция матча Примеры «Реал» — «Райо Вальекано»

Мадридский «Реал» принимает «Райо Вальекано» в матче 16-го тура испанской Примеры. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
16-й тур  |   15 декабря 20:30   |  2 тайм
Реал Мадрид
1:0
Райо Вальекано
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Бензема 13'
Гальвес 39'
Бебе 64'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль 
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
18 (п)   Маркос Льоренте
8 (п)   Тони Кроос
10 (п)   Лука Модрич
20 (п)   Марко Асенсио 71'
17 (н)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема 13'
13 (в)   Столе Димитриевски
2 (з)    Тито
23 (з)   Алехандро Гальвес 54' 39'
20 (з)   Эмильяно Веласкес
17 (з)   Луис Адвинкула
7 (п)   Алекс Морено
27 (п)   Сантьяго Комесанья
12 (п)   Ганелли Имбула
4 (п)   Альваро Медран 54'
18 (п)   Альваро Гарсия
11 (н)   Адриан Эмбарба
Запасной состав
1 (в)   Кейлор Навас
3 (з)   Хесус Вальехо
19 (з)   Альваро Одриосола
24 (п)   Даниель Себальос 71'
15 (п)   Федерико Вальверде
22 (п)    Иско
28 (н)    Винисиус
1 (в)   Альберто Гарсия
21 (з)   Абдулайе Ба 54'
28 (з)   Серхио Акьем
22 (п)   Хосе Анхель
14 (н)    Бебе 54' 64'
15 (н)   Александер Алегрия
29 (н)   Серхио Морено
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'73
Алегрия вошёл в игру.
'73
Эмбарба покинул поле.
'71
Себальос вышел вместо Асенсио.
'71
Замена у «Реала».
'69
По владению мячом по-прежнему большое преимущество у «Реала» — 71% на 29%.
'67
Бебе! Получил передачу от партнёра и мощно пробил с 30 метров — Куртуа кулаками отразил мяч в сторону!
'65
Кроос вырезал подачу в центр штрафной, Рамос высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в угол ворот! Но гол не засчитан — офсайд усмотрел арбитр.
'64
Бебе проиграл позицию и прихватил двумя руками Крооса. Жёлтая карточка.
'62
Хозяева провели атаку правым флангом и заработали угловой. Кроос выполнил подачу в руки голкиперу.
'60
«Реал» продолжает неспешно перекатывать мяч возле чужой штрафной, но нет обострений. Не хватает ударов по воротам.
'58
«Сливочные» отбились после углового, Бебе после подбора пробил с 30 метров — мяч улетел далеко в сторону.
'56
Кроос выполнил подачу во вратарскую, Васкес проиграл борьбу и не сумел пробить по воротам.
'54
Гальвес покинул поле.
'54
Бебе вышел вместо Медрана.
'54
Замена у «Райо Вальекано».
'51
Момент у «Реала»! Модрич ловко ушёл от двух соперников и прострелил в центр штрафной на Асенсио, который пробил в упор! Димитриевски выручил!
'50
«Райо» старается активно прессинговать со старта второго тайма. Смелее стали действовать гости.
'48
Прошёл заброс в штрафную «Реала», Куртуа выскочил из ворот и опередил Эмбарбу.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Реала» после первого тайма. Территория была полностью за «сливочными» — они много владели мячом, а единственный гол на 13-й минуте забил Бензема.
'43
«Сливочные» убежали три в три! Асенсио прострелил с левого края — Димитриевски вышел из ворот и опередил Бензема.
'41
Бензема не успел к мячу после навеса Модрича — отбились гости.
'39
Гальвес грубо встретил Льоренте и получил «горчичник».
'37
Васкес упал в штрафной после контакта с защитником! Арбитр не усмотрел нарушения.
'36
Опасно! Бензема сделал скидку на радиус штрафной, Кроос в касание пробил в ближний угол и попал в штангу!
'34
Кроос вырезал подачу во вратарскую, но гости без проблем отбились.
'32
Имбула проиграл борьбу и прихватил руками Крооса. Но обошлось без карточки.
'30
Карвахаль убежал по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'28
«Райо» всей командой отошёл к штрафной и даже не помышляет об атаках.
'26
«Реал» провёл затяжную атаку. Модрич пытался бросить в прорыв Бензема, но француз оказался в офсайде.
'24
Бензема сместился на правый край и прострелил на ближнюю штангу, мяч заметался перед воротами, но гости отбились.
'22
По владению мячом большое преимущество у «Реала» — 72% на 28%.
'20
Гарсия со штрафного навесил во вратарскую, Веласкес выиграл борьбу и несильно пробил в руки Куртуа.
'18
Кроос навесил с левого края, Васкес набежал и в касание пробил низом! Гальвес оказался на пути мяча.
'16
И тут же ответ «Реала»! Бензема из центрального круга сделал передачу вперёд, Асенсио убежал один на один и пробил низом — Димитриевски ногой среагировал!
'16
Момент! Веласкес после углового пробил головой из вратарской — мяч прошёл рядом с дальней штангой!
'15
Тито убежал по правому флангу и прострелил в центр штрафной! Рамос вынес мяч на угловой.
'13
ГОЛ! Васкес сместился к центру и нашёл в штрафной свободного Бензема, который развернулся и пробил мимо вратаря!
'11
У гостей совсем не держится мяч. Даже центр поля не удаётся пройти — всё под контролем у «Реала».
'9
Карвахаль дошёл до лицевой и прострелил на ближнюю штангу! Веласкес перехватил мяч, опередив Бензема.
'7
Марсело сделал передачу в штрафную, Асенсио не сумел обработать мяч и упустил его за лицевую.
'5
Асенсио попытался по центру войти в штрафную, но сразу же выбили мяч у Марко.
'3
В спокойном темпе проходят стартовые минуты. «Реал» перекатывает мяч в центре поля.
'1
Матч стартовал! «Реал» разыграл мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи Лука Модрич показал «Золотой мяч» болельщикам на стадионе.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Реал» — «Райо Вальекано». Начало мадридского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.