Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'73
'73
'71
'71
'69
По владению мячом по-прежнему большое преимущество у «Реала» — 71% на 29%.
'67
Бебе! Получил передачу от партнёра и мощно пробил с 30 метров — Куртуа кулаками отразил мяч в сторону!
'65
Кроос вырезал подачу в центр штрафной, Рамос высоко выпрыгнул и головой переправил мяч в угол ворот! Но гол не засчитан — офсайд усмотрел арбитр.
'64
'62
Хозяева провели атаку правым флангом и заработали угловой. Кроос выполнил подачу в руки голкиперу.
'60
«Реал» продолжает неспешно перекатывать мяч возле чужой штрафной, но нет обострений. Не хватает ударов по воротам.
'58
«Сливочные» отбились после углового, Бебе после подбора пробил с 30 метров — мяч улетел далеко в сторону.
'56
Кроос выполнил подачу во вратарскую, Васкес проиграл борьбу и не сумел пробить по воротам.
'54
'54
'54
'51
Момент у «Реала»! Модрич ловко ушёл от двух соперников и прострелил в центр штрафной на Асенсио, который пробил в упор! Димитриевски выручил!
'50
«Райо» старается активно прессинговать со старта второго тайма. Смелее стали действовать гости.
'48
Прошёл заброс в штрафную «Реала», Куртуа выскочил из ворот и опередил Эмбарбу.
'46
Стартовал второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Реала» после первого тайма. Территория была полностью за «сливочными» — они много владели мячом, а единственный гол на 13-й минуте забил Бензема.
'43
«Сливочные» убежали три в три! Асенсио прострелил с левого края — Димитриевски вышел из ворот и опередил Бензема.
'41
Бензема не успел к мячу после навеса Модрича — отбились гости.
'39
'37
Васкес упал в штрафной после контакта с защитником! Арбитр не усмотрел нарушения.
'36
Опасно! Бензема сделал скидку на радиус штрафной, Кроос в касание пробил в ближний угол и попал в штангу!
'34
Кроос вырезал подачу во вратарскую, но гости без проблем отбились.
'32
Имбула проиграл борьбу и прихватил руками Крооса. Но обошлось без карточки.
'30
Карвахаль убежал по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
'28
«Райо» всей командой отошёл к штрафной и даже не помышляет об атаках.
'26
«Реал» провёл затяжную атаку. Модрич пытался бросить в прорыв Бензема, но француз оказался в офсайде.
'24
Бензема сместился на правый край и прострелил на ближнюю штангу, мяч заметался перед воротами, но гости отбились.
'22
По владению мячом большое преимущество у «Реала» — 72% на 28%.
'20
Гарсия со штрафного навесил во вратарскую, Веласкес выиграл борьбу и несильно пробил в руки Куртуа.
'18
Кроос навесил с левого края, Васкес набежал и в касание пробил низом! Гальвес оказался на пути мяча.
'16
И тут же ответ «Реала»! Бензема из центрального круга сделал передачу вперёд, Асенсио убежал один на один и пробил низом — Димитриевски ногой среагировал!
'16
Момент! Веласкес после углового пробил головой из вратарской — мяч прошёл рядом с дальней штангой!
'15
Тито убежал по правому флангу и прострелил в центр штрафной! Рамос вынес мяч на угловой.
'13
'11
У гостей совсем не держится мяч. Даже центр поля не удаётся пройти — всё под контролем у «Реала».
'9
Карвахаль дошёл до лицевой и прострелил на ближнюю штангу! Веласкес перехватил мяч, опередив Бензема.
'7
Марсело сделал передачу в штрафную, Асенсио не сумел обработать мяч и упустил его за лицевую.
'5
Асенсио попытался по центру войти в штрафную, но сразу же выбили мяч у Марко.
'3
В спокойном темпе проходят стартовые минуты. «Реал» перекатывает мяч в центре поля.
'1
Матч стартовал! «Реал» разыграл мяч с центра поля.
'0
Перед началом встречи Лука Модрич показал «Золотой мяч» болельщикам на стадионе.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Реал» — «Райо Вальекано». Начало мадридского дерби запланировано на 20:30 по московскому времени.