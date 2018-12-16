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Трансляция
С конца
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'45
Судейский свисток отправляет команды на перерыв! Месси за первый тайм записал в свой актив забитый мяч и голевую передачу.
'45
'43
'41
Ещё один угловой для хозяев. Рочина взялся за подачу, но и она не внесла разнообразия — мяч выбит из штрафной «Барселоны».
'40
Не прошёл заброс мяча от Боатенга в штрафную гостей, куда врывался Моралес.
'39
Очередное стандартное положение от углового флажка хозяевам не дало результата.
'38
Моралес легко обыграл Пике на левом краю штрафной, но успел Жерар уже в падении мяч блокировать при ударе Хосе!
'36
Ракитич увидел перед собой «горчичник» за опасную игру.
'35
'35
'33
Рочина тонким пасом нашёл в чужой штрафной Боатенга, тот мощно зарядил по воротам — перекладина!
'31
Сразу два корнера «Леванте» исполнил, но к острому моменту у ворот гостей они не привели.
'30
Моралес взял игру на себя, но через центр в штрафную гостей ему Лангле не дал пройти — отлично сыграно в отборе.
'28
Успешно каталонская оборона сработала и после стандарта валенсийцев от угла поля.
'27
Рочина теперь уже со стандарта исполнял удар — мяч рикошетом от стенки отправился на угловой.
'26
Месси аккуратно исполнил штрафной удар над стенкой — Оласабаль на линии ворот мяч поймал.
'25
'24
Моралес низом доставил мяч в штрафную соперника, Боатенг не смог выиграть позицию у защитника, пришлось форварду «Леванте» фолить.
'22
Хасон с правого края выполнил кросс в штрафную гостей, Боатенг в падении головой намеревался пробить, но до мяча не дотянулся.
'20
Рочина не позволил Месси разогнать атаку гостей с центра поля — тактический фол помог в этом.
'18
'17
Гарсия подключился в атаку, прошла на него диагональ, прострел от лицевой линии блокировал каталонский защитник.
'15
Суарес на входе в штрафную соперника старался красиво обыграть Постиго — не вышло.
'14
Рочина с дальней дистанции решился на удар, но попал мячом в ближайшего защитника «Барсы».
'12
После паса Дембеле с правого края Суарес принял мяч у штрафной, но находясь уже в офсайде.
'11
Опасный удар Месси из-за штрафной — мяч прошёл в двух метрах от штанги ворот!
'10
Второй угловой для гостей. Месси теперь от другого края сделал навес в центр штрафной, Вермален головой пробил — выше цели!
'9
Корнер у ворот Оласабаля. Месси свой передачей искал Пике, но тот головой до мяча не добрался.
'7
Хасон теперь уже своей защите помог, прервав заброс Месси в штрафную «Леванте».
'5
Боатенг получил мяч от Хасона на правом краю штрафной и пробил со второго касания в ближний угол ворот «Барселоны» — тер Штеген на месте!
'3
Справилась оборона гостей после подачи со стандарта от угла поля.
'2
Моралес забежал с мячом в штрафную соперника по левому краю, в итоге удалось хозяевам заработать угловой.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли каталонцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура Примеры: «Леванте» — «Барселона». Начало мадридского дерби запланировано на 22:45 по московскому времени.