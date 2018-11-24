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Аризона КойотсКалгари Флэймз
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Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзАнахайм Дакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
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Автодор ВЭФ
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Лос-Анджелес ЛейкерсОрландо Мэджик
не начался
00:00
Детройт ПистонсФиникс Санз
не начался
02:00
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Торонто РэпторсМайами Хит
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Сакраменто КингзЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
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Рамос на допинге? «Эйбар» обыгрывает «Реал» со скандалом. LIVE

Онлайн-трансляция матча 13-го тура Примеры «Эйбар» — «Реал»

В матче 13-го тура чемпионата Испании баскский «Эйбар» принимает мадридский «Реал». Накануне в СМИ появилась информация о том, что капитан «сливочных» Серхио Рамос мог принимать допинг накануне финала Лиги чемпионов 2017 года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
13-й тур  |   24 ноября 15:00   |  перерыв
Эйбар
1:0
Реал Мадрид
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа», Эйбар | Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
Эскаланте 16'
Сасета 33'
Хордан 36'
Бэйл 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Асьер Риесго
15 (з)   Хосе Анхель
12 (з)   Паулу Оливейра
4 (з)   Иван Рамис
20 (з)   Марк Сасета 33'
5 (п)   Гонсало Эскаланте 16'
14 (п)   Фабиан Орельяна
24 (п)   Хоан Хордан 36'
11 (н)   Рубен Пенья
17 (н)   Энрике Гарсия
9 (н)   Серхи Энрич
25 (в)   Тибо Куртуа
19 (з)   Альваро Одриосола
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
8 (п)   Тони Кроос
24 (п)   Даниель Себальос
10 (п)   Лука Модрич
20 (п)   Марко Асенсио
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл 44'
Запасной состав
35 (в)   Маркель Арейтио
3 (з)   Педро Бигас
6 (п)   Серхио Альварес
16 (п)   Пабло де
22 (п)   Пере Милья
7 (н)   Марк Кардона
19 (н)    Шарлес
13 (в)   Кико Касилья
2 (з)   Даниэль 
31 (з)    Хавьер
15 (п)   Федерико Вальверде
22 (п)    Иско
17 (н)   Лукас Васкес
28 (н)    Винисиус
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'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Эйбара» после 45 минут.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Бэйл получил удар и что-то высказал арбитру. Жёлтая карточка за споры.
'42
Рамос пробил головой после навеса с углового! Мяч ушёл выше створа.
'40
В центр поля переместилась борьба. Хозяева не позволяют сопернику подобраться к воротам.
'38
Хозяева разыграли комбинацию перед штрафной. Хордан пробил с 25 метров, послав мяч в сторону углового флажка.
'36
Хордан в центре поля сбил соперника и получил «горчичник».
'35
Бэйл! Со штрафного пальнул в нижний угол — Риесго сложился и отразил мяч в сторону!
'34
Кукурелья возле собственной штрафной сбил Бензема. Хорошая позиция для удара.
'32
Бэйл отработал в обороне, поставил корпус и не пустил Кике Гарсию на свободное пространство.
'30
Много ошибок у «Реала» в передачах. Мадрицам не удаётся перейти в позиционную атаку.
'28
Асенсио убежал по левому флангу и навесил на дальнюю штангу — Риесго в высоченном прыжке забрал мяч.
'26
Бензема с левого края вошёл в штрафную, но прихватил руками Орельяну и нарушил правила в атаке.
'24
По владению мячом равенство — 50% на 50%, а по ударам впереди хозяева — 5:2.
'22
Марсело пытался вырезать диагональ в свободную зону на Бензема — защитники перехватили мяч.
'20
«Эйбар» продолжает активно идти вперёд. Хорошее движение у хозяев.
'18
ГОЛ! После видеоповтора был засчитан мяч «Эйбара»! Хозяева после перехвата организовали контратаку. Орельяна с левого края прострелил в штрафную, Кике Гарсия пробил в Куртуа, а Эскаланте добил мяч в ворота!
'15
«Эйбар» забил гол после контратаки! Но возникли споры — будет просмотр эпизода на возможный офсайд.
'13
Хозяева разыграли угловой, прошла подача в штрафную, Кике Гарсия выпрыгнул выше всех и пробил головой рядом со штангой.
'11
Момент! Модрич в штрафной обыграл соперника и прострелил в центр, Бензема в касание пробил в защитника.
'9
Бодрое начало. Мяч не задерживается в центре поля, команды обмениваются атаками.
'7
Асенсио дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, но там никого не оказалось.
'5
Ответ «Реала»! Марсело сделал мягкий заброс к штрафной, Бэйл принял мяч и вторым касание вогнал его в дальнюю девятку! Но гол не засчитан — офсайд.
'3
Опасно! Кике Гарсия из-за пределов штрафной пробил верхом и попал в штангу — повезло гостям!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Эйбар» — «Реал». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.