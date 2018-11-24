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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Эйбара» после 45 минут.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
'42
Рамос пробил головой после навеса с углового! Мяч ушёл выше створа.
'40
В центр поля переместилась борьба. Хозяева не позволяют сопернику подобраться к воротам.
'38
Хозяева разыграли комбинацию перед штрафной. Хордан пробил с 25 метров, послав мяч в сторону углового флажка.
'36
'35
Бэйл! Со штрафного пальнул в нижний угол — Риесго сложился и отразил мяч в сторону!
'34
'32
Бэйл отработал в обороне, поставил корпус и не пустил Кике Гарсию на свободное пространство.
'30
Много ошибок у «Реала» в передачах. Мадрицам не удаётся перейти в позиционную атаку.
'28
Асенсио убежал по левому флангу и навесил на дальнюю штангу — Риесго в высоченном прыжке забрал мяч.
'26
Бензема с левого края вошёл в штрафную, но прихватил руками Орельяну и нарушил правила в атаке.
'24
По владению мячом равенство — 50% на 50%, а по ударам впереди хозяева — 5:2.
'22
Марсело пытался вырезать диагональ в свободную зону на Бензема — защитники перехватили мяч.
'20
«Эйбар» продолжает активно идти вперёд. Хорошее движение у хозяев.
'18
'15
«Эйбар» забил гол после контратаки! Но возникли споры — будет просмотр эпизода на возможный офсайд.
'13
Хозяева разыграли угловой, прошла подача в штрафную, Кике Гарсия выпрыгнул выше всех и пробил головой рядом со штангой.
'11
Момент! Модрич в штрафной обыграл соперника и прострелил в центр, Бензема в касание пробил в защитника.
'9
Бодрое начало. Мяч не задерживается в центре поля, команды обмениваются атаками.
'7
Асенсио дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, но там никого не оказалось.
'5
Ответ «Реала»! Марсело сделал мягкий заброс к штрафной, Бэйл принял мяч и вторым касание вогнал его в дальнюю девятку! Но гол не засчитан — офсайд.
'3
Опасно! Кике Гарсия из-за пределов штрафной пробил верхом и попал в штангу — повезло гостям!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Эйбар» — «Реал». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.