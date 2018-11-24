'18

ГОЛ! После видеоповтора был засчитан мяч «Эйбара»! Хозяева после перехвата организовали контратаку. Орельяна с левого края прострелил в штрафную, Кике Гарсия пробил в Куртуа, а Эскаланте добил мяч в ворота!