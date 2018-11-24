Атлетико М

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Трансляция
С конца
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'67
Савич выбил мяч головой после навеса Месси.
'66
Суарес на скорости ворвался в штрафную, но мяч у него выбили. Угловой будет.
'64
'64
'62
Не прошла разрезающая передача Месси в штрафную.
'60
Опасно! Гризманн ворвался в штрафную и от угла вратарской простреливал на Косту, но Юмтити прервал передачу!
'58
На этот раз последовал навес с углового, и защита вынесла мяч подальше от ворот.
'57
После розыгрыша углового Суарес на дриблинге прошёл в штрафную, но уже там мяч у него выбили.
'56
Месси получил мяч рядом со штрафной и сильно пробил с ходу — кто-то из защитников успел заблокировать удар! Угловой будет.
'54
Диего Коста по центру прорвался в штрафную, однако нанести удар по воротам ему не дали.
'52
Часто жёсткими приёмами встречают игроки «Атлетико» соперников, не давая развивать атаки.
'50
«Барселона» контролирует мяч в своей излюбленной манере. Ударов в створ по-прежнему нет.
'48
'46
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Звучит свисток на перерыв. Ни одного удара в створ за тайм не нанесли команды. Да и в сторону ворот ударов было совсем мало — 2 у гостей, 1 у хозяев. Будем надеяться, что второй тайм получится более зрелищным.
'45+2
Диего Коста в прыжке «срубил» Пике. Грубая игра идёт в последние минуты.
'45
Две минуты добавляет арбитр к первому тайму.
'44
Серхи Роберто пострадал. Оказывают ему медицинскую помощь.
'42
Удар Месси со средней дистанции неточен — намного выше ворот полетел мяч.
'40
Прострелил Лионель в штрафную с этого стандарта, но Суарес за мяч не зацепился.
'39
'38
Угловой заработала «Барселона». Месси отправляется подавать.
'36
«Барселона» контролирует мяч, не находя, однако, пути к воротам «Атлетико».
'34
Суареса прихватили за футболку в центре поля, однако нарушение правил зафиксировано не было.
'32
Месси пытался обыграться с Альбой на подступах к штрафной, но мяч был перехвачен.
'30
Последовал навес к штрафной «Барселоны», где Эрнандес нарушил правила.
'29
'27
Забрал сейчас «Атлетико» мяч под свой контроль.
'25
Родриго Эрнандес в штрафной не дотянулся до высокого навеса.
'23
Последовал навес со штрафного к углу вратарской на Месси, а Лионель в прыжке пробил головой чуть выше перекладины!
'21
Серхи Роберто получил мяч на линии штрафной и сильно пробил по центру ворот — Облак на месте.
'19
Два корнера от «Барселоны». Неплохо разыграли каталонцы стандарт, но не хватило хорошего удара в завершении.
'17
У Лемара не получился удар с левой ноги из-за штрафной, а позиция была хорошая!
'15
Видалль жёстко встретил соперника у бровки. Фол, но без карточки.
'13
Продолжают каталонцы контролировать мяч, но по-прежнему это пока без особого продвижения к воротам Облака.
'11
Не получилось у «Барселоны» развить атаку через центр — мяч отобран у штрафной площади.
'9
Месси навесил во вратарскую сопернику, Видаль там навязал борьбу за мяч, но за рамками правил.
'7
Стандарт исполнил Коке от левой бровки, но мяч прямиком прилетел в руки голкиперу.
'5
Больше через левый край гости предпочитают атаковать, но пока это не помогает доставить мяч к воротам хозяев.
'3
«Барселона» держит мяч, но пока это всё ближе к центру поля.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли каталонцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура Примеры: «Атлетико» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.