Атлетико М

'45+3

Звучит свисток на перерыв. Ни одного удара в створ за тайм не нанесли команды. Да и в сторону ворот ударов было совсем мало — 2 у гостей, 1 у хозяев. Будем надеяться, что второй тайм получится более зрелищным.