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Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
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02:00
Торонто РэпторсМайами Хит
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Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:00
Атланта ХоуксШарлотт Хорнетс
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02:30
Сакраменто КингзЮта Джаз
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Месси покоряет Мадрид: «Барселона» бьется с «Атлетико». LIVE

Онлайн-трансляция матча 13-го тура Примеры «Атлетико» — «Барселона»

В матче 13-го тура чемпионата Испании мадридский «Атлетико» принимает «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
13-й тур  |   24 ноября 22:45   |  2 тайм
Атлетико М
0:0
Барселона
Стадион «Ванда Метрополитано», Мадрид | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Эрнандес 39'
Гризманн 48'
Бускетс 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Ян Облак
4 (з)   Сантьяго Арьяс
3 (з)   Филипе Луис
15 (з)   Стефан Савич
21 (з)   Лукас-Франсуа Эрнандес 39'
8 (п)    Сауль
6 (п)    Коке
14 (п)   Родриго Эрнандес
11 (п)   Тома Лемар 64'
7 (н)   Антуан Гризманн 48'
19 (н)   Диего Коста
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (п)   Серхи Роберто 46'
5 (п)   Серхио Бускетс 29'
8 (п)   Артур Рамос
22 (п)   Артуро Видаль
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси
Запасной состав
1 (в)   Антонио Адан
23 (п)    Витоло 64'
5 (п)   Томас Парти
43 (п)   Антонио Мойя
9 (н)   Никола Калинич
10 (н)   Анхель Корреа
18 (н)   Желсон Мартинш
13 (в)   Яспер Силлессен
15 (з)   Клеман Лангле
12 (п)    Рафинья 46'
26 (п)   Карлос Аленья
11 (п)   Усман Дембеле
14 (п)    Малком
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
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'67
Савич выбил мяч головой после навеса Месси.
'66
Суарес на скорости ворвался в штрафную, но мяч у него выбили. Угловой будет.
'64
Витоло его меняет.
'64
Лемар отправляется отдыхать.
'62
Не прошла разрезающая передача Месси в штрафную.
'60
Опасно! Гризманн ворвался в штрафную и от угла вратарской простреливал на Косту, но Юмтити прервал передачу!
'58
На этот раз последовал навес с углового, и защита вынесла мяч подальше от ворот.
'57
После розыгрыша углового Суарес на дриблинге прошёл в штрафную, но уже там мяч у него выбили.
'56
Месси получил мяч рядом со штрафной и сильно пробил с ходу — кто-то из защитников успел заблокировать удар! Угловой будет.
'54
Диего Коста по центру прорвался в штрафную, однако нанести удар по воротам ему не дали.
'52
Часто жёсткими приёмами встречают игроки «Атлетико» соперников, не давая развивать атаки.
'50
«Барселона» контролирует мяч в своей излюбленной манере. Ударов в створ по-прежнему нет.
'48
Гризманн запоздало пошёл в подкат и заехал сопернику по ногам.
'46
Рафинья вместо него.
'46
Серхи Роберто, видимо, серьёзное повреждение получил. Заменили его в перерыве.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Звучит свисток на перерыв. Ни одного удара в створ за тайм не нанесли команды. Да и в сторону ворот ударов было совсем мало — 2 у гостей, 1 у хозяев. Будем надеяться, что второй тайм получится более зрелищным.
'45+2
Диего Коста в прыжке «срубил» Пике. Грубая игра идёт в последние минуты.
'45
Две минуты добавляет арбитр к первому тайму.
'44
Серхи Роберто пострадал. Оказывают ему медицинскую помощь.
'42
Удар Месси со средней дистанции неточен — намного выше ворот полетел мяч.
'40
Прострелил Лионель в штрафную с этого стандарта, но Суарес за мяч не зацепился.
'39
Лукас-Франсуа Эрнандес сбил Месси рядом со штрафной.
'38
Угловой заработала «Барселона». Месси отправляется подавать.
'36
«Барселона» контролирует мяч, не находя, однако, пути к воротам «Атлетико».
'34
Суареса прихватили за футболку в центре поля, однако нарушение правил зафиксировано не было.
'32
Месси пытался обыграться с Альбой на подступах к штрафной, но мяч был перехвачен.
'30
Последовал навес к штрафной «Барселоны», где Эрнандес нарушил правила.
'29
Бускетс грубо сыграл в подкате и получил «горчичник».
'27
Забрал сейчас «Атлетико» мяч под свой контроль.
'25
Родриго Эрнандес в штрафной не дотянулся до высокого навеса.
'23
Последовал навес со штрафного к углу вратарской на Месси, а Лионель в прыжке пробил головой чуть выше перекладины!
'21
Серхи Роберто получил мяч на линии штрафной и сильно пробил по центру ворот — Облак на месте.
'19
Два корнера от «Барселоны». Неплохо разыграли каталонцы стандарт, но не хватило хорошего удара в завершении.
'17
У Лемара не получился удар с левой ноги из-за штрафной, а позиция была хорошая!
'15
Видалль жёстко встретил соперника у бровки. Фол, но без карточки.
'13
Продолжают каталонцы контролировать мяч, но по-прежнему это пока без особого продвижения к воротам Облака.
'11
Не получилось у «Барселоны» развить атаку через центр — мяч отобран у штрафной площади.
'9
Месси навесил во вратарскую сопернику, Видаль там навязал борьбу за мяч, но за рамками правил.
'7
Стандарт исполнил Коке от левой бровки, но мяч прямиком прилетел в руки голкиперу.
'5
Больше через левый край гости предпочитают атаковать, но пока это не помогает доставить мяч к воротам хозяев.
'3
«Барселона» держит мяч, но пока это всё ближе к центру поля.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли каталонцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура Примеры: «Атлетико» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.