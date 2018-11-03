Райо Вальекано

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Жальгирис Реал Мадрид
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Олимпия Милан Анадолу Эфес
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НБА / регулярный чемпионат
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Орландо МэджикЛос-Анджелес Клипперс
95:120
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02:30
Бруклин НетсХьюстон Рокетс
111:119
закончен
03:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
105:107
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03:00
Вашингтон УизардсОклахома-Сити Тандер
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Даллас МавериксНью-Йорк Никс
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Юта ДжазМемфис Гриззлиз
100:110
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Финикс СанзТоронто Рэпторс
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Голден Стэйт УорриорзМиннесота Тимбервулвз
116:99
закончен
Фигурное катание / Гран-при по фигурному катанию. 3-й этап, Хельсинки
17:00
Женщины, короткая программа
1
Алина Загитова (Россия)
68,90
2
Юна Сираива (Япония)
63,77
3
Луна Хендрикс (Бельгия)
63,17
закончен
Испания / Примера
15:00
ЛеганесАтлетико М
1:1
закончен
18:15
Реал МадридВальядолид
2:0
закончен
20:30
ВаленсияЖирона
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Райо ВальеканоБарселона
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Локомотив МАрсенал
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закончен
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Динамо МЦСКА
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Шахтёр ДДинамо К
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Олимпик ДКарпаты
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закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутМанчестер Юнайтед
1:2
закончен
18:00
Кардифф СитиЛестер Сити
0:1
закончен
18:00
ЭвертонБрайтон энд Хоув Альбион
3:1
закончен
18:00
Ньюкасл ЮнайтедУотфорд
1:0
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедБёрнли
4:2
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Шальке-04Ганновер-96
3:1
закончен
17:30
БайерХоффенхайм
1:4
закончен
17:30
АугсбургНюрнберг
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закончен
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0:1
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22:00
ДижонНим
0:2
2 тайм
22:00
НиццаАмьен
1:0
2 тайм
22:00
РеймсМонако
1:0
2 тайм
22:00
СтрасбургТулуза
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НефтехимикАк Барс
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17:00
ВитязьКуньлунь Ред Стар
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закончен
17:00
Динамо МнБарыс
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19:30
СлованЛокомотив
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Баффало СэйбрзОттава Сенаторз
7:1
3 период
02:00
Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Калгари ФлэймзЧикаго Блэкхоукс
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсКаролина Харрикейнз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксФиладельфия Флайерз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзКоламбус Блю Джекетс
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Единая лига ВТБ
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Парма Цмоки-Минск
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Локомотив-Кубань Калев
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Зелена Гура Нижний Новгород
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20:00
Филадельфия СиксерсДетройт Пистонс
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02:00
Индиана ПэйсерсБостон Селтикс
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02:00
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
не начался
02:30
Атланта ХоуксМайами Хит
не начался
03:00
Чикаго БуллзХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:00
Денвер НаггетсЮта Джаз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Фигурное катание / Этап Гран-при в Хельсинки
17:31
Произвольная программа
1
Алина Загитова (Россия)
215,29
2
Станислава Константинова (Россия)
197,57
3
Каори Сакамото (Япония)
197,42
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЗенитАхмат
не начался
16:30
КраснодарРостов
не начался
19:00
Спартак МУрал
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Манчестер СитиСаутгемптон
не начался
19:00
ЧелсиКристал Пэлас
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ЛучРотор
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07:00
СКА-ХабаровскКраснодар-2
не начался
11:00
ТомьХимки
не начался
12:00
ТюменьНижний Новгород
не начался
14:00
ШинникСибирь
не начался
14:30
ТамбовБалтика
не начался
15:00
ЧертановоЗенит-2
не начался
15:00
Авангард КСпартак-2
не начался
16:00
МордовияАрмавир
не начался
17:00
СочиФакел
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ЭйбарАлавес
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ВильярреалЛеванте
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УэскаХетафе
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20:30
Реал СосьедадСевилья
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БетисСельта
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КьевоСассуоло
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ПармаФрозиноне
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СампдорияТорино
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20:00
БолоньяАталанта
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ЧерноморецЗаря
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19:00
Сент-ЭтьенАнже
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МонпельеМарсель
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Германия / Бундеслига
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Боруссия МФортуна
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МайнцВердер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
АвтомобилистСибирь
не начался
15:00
Металлург МгАмур
не начался
15:00
ТракторХК Сочи
не начался
17:30
ЦСКАЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
05:00
Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
ЦСКА Автодор
не начался
18:00
УНИКС ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Милуоки БаксСакраменто Кингз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
не начался
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Райо Вальекано Барселона

Без Месси: «Барселона» побеждает в Мадриде. LIVE

Онлайн-трансляция матча Примеры «Райо» — «Барселона»

«Райо Вальекано» в Мадриде принимает «Барселону» в матче 11-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
11-й тур  |   03 ноября 22:45   |  1 тайм
Райо Вальекано
0:1
Барселона
Стадион «Кампо де Вальекас», Мадрид | Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Амат 6'
Суарес 11'
Лангле 17'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Альберто Гарсия
17 (з)   Луис Адвинкула
23 (з)   Алехандро Гальвес
16 (з)   Хорди Амат 6'
7 (п)   Алекс Морено
27 (п)   Сантьяго Комесанья
12 (п)   Ганелли Имбула
22 (п)   Хосе Анхель
11 (н)   Адриан Эмбарба
9 (н)   Рауль Де
8 (н)   Оскар Трехо
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле 17'
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
8 (п)   Артур Рамос
12 (п)    Рафинья
7 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Луис Суарес 11'
Запасной состав
13 (в)   Столе Димитриевски
20 (з)   Эмильяно Веласкес
21 (з)   Абдулайе Ба
18 (п)   Альваро Гарсия
10 (п)   Гаэль Какута
14 (н)    Бебе
15 (н)   Александер Алегрия
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
36 (з)   Хуан Мовилья
22 (п)   Артуро Видаль
26 (п)   Карлос Аленья
11 (п)   Усман Дембеле
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
Удары
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'21
Тер Штеген поймал мяч после навеса Эмбарба с углового.
'19
Суарес принял мяч у штрафной после дальнего навеса, но оказался в офсайде.
'17
Лангле получил «горчичник» за срыв атаки.
'15
Эмбарба нарушил правила в чужой штрафной.
'13
Не сумел Имбула с мячом пробраться к воротам «Барселоны».
'11
ГОЛ! Отличный навес Ракитича от центра поля к штрафной прошёл, Альба принял мяч, вышел на ударную позицию, но сам бить не стал, а покатил мяч на Суареса, который в касание переправил его в сетку!
'9
Штрафной на правом фланге заработали каталонцы, но ничего опасного с него не создали.
'7
Суарес прямым ударом со штрафного направил мяч намного выше ворот.
'6
Амат плохо обработал мяч, который отскочил от него к Суаресу, и сбил Луиса после этого.
'5
Трехо попал в офсайд.
'3
Неторопливый старт матча. «Барселона» спокойно перепасовывается.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.