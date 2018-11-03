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Трансляция
С конца
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'21
Тер Штеген поймал мяч после навеса Эмбарба с углового.
'19
Суарес принял мяч у штрафной после дальнего навеса, но оказался в офсайде.
'17
'15
Эмбарба нарушил правила в чужой штрафной.
'13
Не сумел Имбула с мячом пробраться к воротам «Барселоны».
'11
'9
Штрафной на правом фланге заработали каталонцы, но ничего опасного с него не создали.
'7
Суарес прямым ударом со штрафного направил мяч намного выше ворот.
'6
'5
Трехо попал в офсайд.
'3
Неторопливый старт матча. «Барселона» спокойно перепасовывается.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Райо Вальекано» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.