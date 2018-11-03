Реал Мадрид

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- 99016 просмотров Что случилось в четвертом эпизоде шоу «Голос»
Трансляция
С конца
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'80
Верде плотный удар наносил издали, мяч летел по замысловатой траектории — Куртуа кулаками сыграл здорово.
'78
Одриосола делал прострел от правого края штрафной в расчёте на Бензему уже после поднятого флажка бокового рефери — офсайд.
'76
'76
'75
Васкес разрезающий пас отдавал в штрафную гостей, Бензема открывался здорово, но всё-таки попал в небольшой офсайд.
'73
'73
'72
Масип выдвинулся из ворот к линии вратарской и забрал мяч в руки после подачи с правого фланга.
'71
'71
'69
'69
'68
Модрич в отборе на своей половине здорово сработал, но вот обостряющая передача на левый край на Бэйла не прошла.
'66
Вот это бахнул! Тони Суарес метров с двадцати пяти мощно пробил, Куртуа уже летел за мячом без шансов спасти — перекладина!
'65
«Реал» взвинчивает темп, но «Вальядолид» его выдерживает. Очень быстро команды проходят центр поля.
'63
Регилон в чужую вратарскую мяч загружал, там Кико в защите сыграл надёжно.
'62
Бензема грудью делал скидку мяча под удар партнёру, но уже из положения вне игры.
'61
Куртуа по-настоящему выручает свою команду! Тони Суарес получил мяч в центре штрафной, пробил со второго касания — голкипер «Реала» мяч отбил, а затем в прыжке накрыл его!
'59
Свой третий угловой в игре «Вальядолид» неудачно разыграл.
'58
Алькарас из-за штрафной зарядил, рикошет по пути осложнил жизнь Куртуа — мяч попал в перекладину!
'56
'56
'55
Масип! Каземиро из-за штрафной прямо по центру пробивал по воротам — голкипер в прыжке до мяча с большим трудом дотянулся!
'54
Кроос разыграл на коротке с партнёром корнер, далее Тони навесил на дальнюю штангу, Масип уже до мяча не добирался, но помог своему вратарю Антоньито, не позволивший Каземиро замкнуть эту атаку!
'53
Модрич взял игру на себя, но мяч у него Кико выбил из-под ног на входе в штрафную площадь вальядолидцев.
'52
Унал направо сделал передачу, оттуда Мойяно навесил в центр штрафной «Реала» — Рамос вновь хорош в обороне.
'51
Рамос шикарен в игре головой в своей штрафной после стандарта гостей от левой бровки.
'50
А вот Кроос с более невыгодной позиции зарядил по воротам, но попал в защитника «Вальядолида».
'49
Неудачный вынос мяча гостями через центр, Модрич на перехвате сыграл, но не решился на удар от радиуса штрафной площади.
'47
Асенсио не без риска для себя сфолил. Марко нужно играть аккуратнее — «висит» он уже на жёлтой карточке.
'46
Стартовал второй тайм игры!
'45
Ничего главный арбитр не стал добавлять к первому тайму. Прозвучал свисток на перерыв! Пока на «Сантьяго Бернабеу» команды обходятся без забитых мячей — 0:0 на табло.
'45
'44
Теперь уже Модрич с дальней дистанции ударил по воротам «Вальядолида» — мимо.
'43
Каземиро из-за штрафной с левой ноги зарядил, рикошет по пути лишь облегчил работу вратарю.
'41
Опасно! Унал после фланговой подачи головой мяч посылал в направлении дальнего угла ворот — промах!
'40
Угловой для «Вальядолида». Мичел выполнил подачу на ближнюю штангу — Бензема помог своей обороне.
'39
Алькарас сам и пробил со штрафного, но мяч попал в мадридскую «стенку».
'38
Алькарас заработал стандарт для своей команды. Позиция очень даже подходящая для прямого удара.
'37
Асенсио протащил мяч до лицевой линии штрафной площади гостей, навесил далее на дальнюю штангу, Бэйл с сопротивлением головой пробил — неточно! Неудачно упал на газон валиец, но всё обошлось для него.
'35
Корнер «Вальядолид» выполнил неудачно — мяч пошёл слишком высоко, никто до него не дотянулся.
'34
Провал центра обороны «Реала»! Передача низом между двух защитников, Антоньито вышел на ворота, Куртуа на выходе был переброшен, но мяч пролетел выше цели!
'32
Кроос от углового флажка навесил мяч в штрафную, Каземиро в борьбе с соперником головой в очередной раз пробил по воротам — Масип надёжен.
'31
Бэйл подачей с правого края искал в чужой штрафной Бензему, но того к мячу не подпустили.
'29
Антоньито в контратаке гостей не смог исполнить передачу в ноги Уналу, который здорово открывался под выход один на один с вратарём!
'27
Одриосола в борьбе с соперником упал в чужой штрафной. Никаких оснований указать на «точку» у судьи не нашлось.
'26
Розыгрыш штрафного удара «Реалу» ничего не дал. Всё закончилось аутом для вальядолидцев.
'25
После подачи Асенсио слева мяч попал в руку Кико — стандарт назначен в пользу хозяев в метре от штрафной площади.
'24
У Каземиро не получился точным пас верхом — Бензема догнал уже мяч за пределами поля. Масип неспешно готовит ввод мяча в игру.
'22
Начо, который сегодня играет за «Вальядолид», не позволил Одриосоле сделать передачу к воротам Масипа.
'21
Модрич в позиционной атаке отдавал мяч в свободную зону к штрафной соперника, но никто из партнёров на эту передачу не откликнулся.
'20
Леонардо Суарес искал фол в штрафной мадридцев, но судья тут никакого нарушения правил не заметил.
'18
Опасно! Регилон навесил на линию вратарской «Вальядолида», Бензема в падении ударом головой угрожал воротам — Масип угадал с выбором позиции!
'16
Каземиро дали возможность пробить головой после стандарта «Реала» — мяч прошёл выше перекладины ворот.
'15
Калеро у самого углового флажка завалил Одриосолу — штрафной удар для хозяев. Кроос у мяча.
'14
Заброс в штрафную площадь хозяев в расчёте на Унала, но Куртуа первым оказался на мяче.
'12
Регилон с левого края вырезал передачу в центр штрафной, Бэйл головой пробил в угол ворот — Масип в прыжке мяч забрал!
'11
Асенсио с левого края прострелил через вратарскую — никто до мяча не добрался
'10
«Вальядолид» не смог выйти в контратаку, но при этом очень быстро вернулся в оборону.
'8
Модрич слишком сильную передачу выполнил на подключившегося по флангу Одриосолу — мяч улетел за лицевую линию.
'7
Кроос прострелил в чужую штрафную — мяч гости выбили от своих ворот.
'6
Едва гости не вышли в опасную контратаку через правый фланг! Успел Регилон опередить в борьбе за мяч Антоньито.
'5
Мичел исполнил стандарт на дальний угол вратарской «Реала» — Рамос головой сыграл безупречно.
'4
Первый опасный момент в матче! Бензема получил мяч на левом краю чужой штрафной площади, пробил Карим из-под защитника низом — рядом со штангой!
'2
Первые атаки в игре «Реал» строит через свой правый край — Одриосола здесь активен.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли мадридцы.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура Примеры: «Реал» — «Вальядолид». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.