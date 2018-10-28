На данный момент дела у «Реала» не очень. «Сливочные» располагаются на девятом месте в чемпионате Испании. В шести последних встречах во всех турнирах подопечные Хулена Лопетеги одержали лишь одну победу (над чешской «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов — 2:1), потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. Ходят упорные слухи о том, что вскоре Лопетеги уступит свой пост Антонио Конте или Роберто Мартинесу.