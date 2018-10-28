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Суарес пытался отодвинуть Рамоса от мяча вблизи чужой штрафной и соорудить опасную атаку, но в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья решил, что нарушения не было.
Стадион свистит: «сливочным» удалось взять мяч под свой контроль секунд на 10. Однако покинуть свою половину поля «Реалу» так и не удалось — прессинг у сине-гранатовых просто бешеный.
«Сливочные» на удивление спокойны, хотя уже проигрывают в счете. Разве что стараются встречать соперника чуть повыше. А в целом ход игры абсолютно не меняется: «Барселона» контролирует мяч и создает атаки.
Каталонцы продолжают владеть мячом. «Реалу» удалось организовать быстрый выпад: Модрич вывел на ударную позицию Бэйла, но тот пробил прямо в руки тер Штегену.
Игра немного успокоилась. «Барселона» немного отступилась от своего стартового натиска, тем более что «Реал» совершенно не выходит вперед.
Серхио Рамос свалил соперника в центре поля, «Камп Ноу» возмущенно взревел. Судья провел беседу с защитником «Реала», который удалялся в «Эль-Класико» уже пять раз, и, видимо, напомнил ему, что необходимо действовать осторожнее.
Жорди Альба выполнил длинный заброс почти в штрафную «Реала». Луис Суарес пытался подстроиться под эту передачу, но его грамотно затолкал Рафаэль Варан, без нарушения правил отобрав мяч.
В ответ «Барса» организовала быструю атаку левым флангом: Коутинью пронесся вперед и выполнил навес в штрафную, но слегка переборщил — мяч перелетел через всех игроков, и опасность создать не получилось.
После одного из перехватов «Реал» организовал быструю контратаку, и Карим Бензема едва не вырвался на рандеву с тер Штегеном, однако попал в офсайд.
«Барселона» абсолютно в своем стиле владеет мячом в районе центрального округа и периодически пытается разрезать всю оборону «Реала» неожиданным проникающим пасом, но «сливочные» пока внимательны и перехватывают мяч.
«Барселона» же чувствует себя вполне комфортно. Она занимает вторую строчку в Ла Лиге («Атлетико», который сейчас на первом месте, сыграл на матч больше), и в целом выступает стабильнее своих «сливочных» оппонентов — даже без Месси, который пропустит несколько матчей из-за травмы руки.
На данный момент дела у «Реала» не очень. «Сливочные» располагаются на девятом месте в чемпионате Испании. В шести последних встречах во всех турнирах подопечные Хулена Лопетеги одержали лишь одну победу (над чешской «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов — 2:1), потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. Ходят упорные слухи о том, что вскоре Лопетеги уступит свой пост Антонио Конте или Роберто Мартинесу.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Варан, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл, Бензема.
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, С. Роберто, Пике, Ленглет, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Рафинья, Коутиньо, Суарес.
«Эль-Класико» впервые за 11 лет состоится без Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Капитан «Барселоны» травмирован, а многолетний лидер «Реала» минувшим летом перебрался в итальянский «Ювентус».
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции знаменитого дерби чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Мадрид»!