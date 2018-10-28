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Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
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Калгари ФлэймзВашингтон Кэпиталз
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Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
3:2
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсБаффало Сэйбрз
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
3:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
7:3
закончен
04:00
Аризона КойотсТампа-Бэй Лайтнинг
7:1
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксПиттсбург Пингвинз
0:5
закончен
Единая лига ВТБ
15:00
ВЭФ Зенит
77:86
закончен
17:00
Калев Автодор
102:113
закончен
17:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
75:88
закончен
17:30
Цмоки-Минск Енисей
73:95
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
111:132
закончен
02:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
89:109
закончен
02:30
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
105:103
закончен
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
107:119
закончен
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
85:97
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
110:106
закончен
03:30
Милуоки БаксОрландо Мэджик
113:91
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
117:96
закончен
04:00
Майами ХитПортленд Трэйл Блэйзерс
120:111
закончен
Фигурное катание / Гран-при. 2-й этап. Канада
04:00
Женское одиночное катание
1
Елизавета Туктамышева (Россия)
203,32
2
Мако Ямашита (Япония)
203,06
3
Евгения Медведева (Россия)
197,91
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейЛокомотив М
0:3
закончен
16:30
АхматДинамо М
0:0
закончен
19:00
ЦСКАКраснодар
не начался
Испания / Примера
14:00
ХетафеБетис
2:0
закончен
18:15
БарселонаРеал Мадрид
1:0
1 тайм
20:30
АлавесВильярреал
не начался
22:45
СевильяУэска
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоБолонья
2:2
закончен
17:00
КальяриКьево
2:1
2 тайм
17:00
ДженоаУдинезе
2:2
2 тайм
17:00
СПАЛФрозиноне
0:2
2 тайм
20:00
МиланСампдория
не начался
22:30
НаполиРома
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БёрнлиЧелси
0:4
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Кристал ПэласАрсенал
2:2
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19:00
Манчестер ЮнайтедЭвертон
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Франция / Лига 1
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РеннРеймс
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2 тайм
19:00
БордоНицца
не начался
23:00
МарсельПСЖ
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14:00
Спартак-2Томь
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14:00
ШинникСочи
1:1
закончен
15:00
РоторТамбов
1:2
закончен
16:00
Авангард КСибирь
3:2
закончен
16:00
ХимкиЧертаново
3:2
закончен
16:00
Нижний НовгородСКА-Хабаровск
0:1
закончен
17:00
ФакелЛуч
1:1
2 тайм
17:00
Зенит-2Тюмень
0:0
2 тайм
17:00
БалтикаМордовия
1:0
2 тайм
17:00
АрмавирКраснодар-2
3:2
2 тайм
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецКарпаты
0:5
закончен
18:00
Динамо КЛьвов
0:1
1 тайм
20:30
ВорсклаОлимпик Д
не начался
Германия / Бундеслига
15:30
НюрнбергАйнтрахт Ф
1:1
закончен
17:30
РБ ЛейпцигШальке-04
0:0
2 тайм
20:00
ВердерБайер
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралАк Барс
1:5
закончен
14:00
БарысСибирь
5:2
закончен
14:30
Салават ЮлаевВитязь
2:1
закончен
15:00
АвтомобилистСпартак
2:1 (ОТ)
закончен
16:00
ЙокеритСеверсталь
3:2
закончен
16:30
АвангардТорпедо
1:2
3 период
19:00
СлованСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
22:30
Лос-Анджелес КингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Детройт Ред УингзДаллас Старз
не начался
01:00
Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Вегас Голден НайтсОттава Сенаторз
не начался
Единая лига ВТБ
15:00
Химки УНИКС
78:65
закончен
НБА / регулярный чемпионат
00:00
Бруклин НетсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
02:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
02:00
Даллас МавериксЮта Джаз
не начался
04:30
Лос-Анджелес КлипперсВашингтон Уизардс
не начался
Автоспорт / Формула-1
22:10
Гран-при Мексики
не начался
Россия / Премьер-Лига
18:00
Крылья СоветовЗенит
не начался
20:30
РубинСпартак М
не начался
Италия / Серия А
22:30
ЛациоИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Сити
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевДинамо М
не начался
19:30
ЛокомотивХК Сочи
не начался
19:30
Динамо МнАмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Парма
не начался
21:00
Зелена Гура Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
02:30
Майами ХитСакраменто Кингз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Чикаго БуллзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
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Барселона Реал Мадрид

Без Месси и Роналду: «Барселона» быстро забила «Реалу». LIVE

Онлайн-трансляция «Эль-Класико» в чемпионате Испании «Барселона» — «Реал»

«Барселона» принимает «Реал» в «Эль-Класико», которое впервые за 11 лет состоится без Лионеля Месси и Криштиану Роналду. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
10-й тур  |   28 октября 18:15   |  1 тайм
Барселона
1:0
Реал Мадрид
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Коутиньо 11'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
8 (п)   Артур Рамос
12 (п)    Рафинья
7 (п)   Филиппе Коутиньо 11'
9 (н)   Луис Суарес
25 (в)   Тибо Куртуа
6 (з)   Хосе Игнасио
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
8 (п)   Тони Кроос
22 (п)    Иско
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
36 (з)   Хуан Мовилья
22 (п)   Артуро Видаль
11 (п)   Усман Дембеле
14 (п)    Малком
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
1 (в)   Кейлор Навас
19 (з)   Альваро Одриосола
15 (п)   Федерико Вальверде
20 (п)   Марко Асенсио
24 (п)   Даниель Себальос
17 (н)   Лукас Васкес
7 (н)    Мариано
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'19

Опасно! Куртуа в прыжке отразил мощный удар Артура из-за пределов штрафной! Мог залететь второй мяч! Причем Артур получил снаряд после неумелого выноса защитников «Реала» — каталонцы просто сносят неуверенного соперника.

'18

Суарес пытался отодвинуть Рамоса от мяча вблизи чужой штрафной и соорудить опасную атаку, но в борьбе с защитником оказался на газоне. Судья решил, что нарушения не было.

'17

Стадион свистит: «сливочным» удалось взять мяч под свой контроль секунд на 10. Однако покинуть свою половину поля «Реалу» так и не удалось — прессинг у сине-гранатовых просто бешеный.

'15

«Сливочные» на удивление спокойны, хотя уже проигрывают в счете. Разве что стараются встречать соперника чуть повыше. А в целом ход игры абсолютно не меняется: «Барселона» контролирует мяч и создает атаки.

'13

Каталонцы продолжают владеть мячом. «Реалу» удалось организовать быстрый выпад: Модрич вывел на ударную позицию Бэйла, но тот пробил прямо в руки тер Штегену.

'11

ГООООЛ!!! «Барселона» открывает счет! Альба здорово открылся на левом фланге, забежал за спину защитникам, получил мяч, ворвался в штрафную и отдал под удар Филипе Коутинью. И бразилец спокойно расстрелял правый угол — Куртуа находился в другой стороне, пытаясь помешать Альбе пробить. 1:0!

'10

Игра немного успокоилась. «Барселона» немного отступилась от своего стартового натиска, тем более что «Реал» совершенно не выходит вперед.

'8

Первый удар «Реала» в матче! Марсело красиво развернулся на левом фланге под давлением нескольких игроков «Барселоны», отдал мяч на ход Гарету Бэйлу, а тот выполнил прострел в штрафную на Бензема. Француз мощно пробил по воротам (никто ему не мешал), однако не попал в створ — мяч пролетел выше.

'7

Серхио Рамос свалил соперника в центре поля, «Камп Ноу» возмущенно взревел. Судья провел беседу с защитником «Реала», который удалялся в «Эль-Класико» уже пять раз, и, видимо, напомнил ему, что необходимо действовать осторожнее.

'6

Снова опасная подача Коутинью! Бразилец аккуратно закинул мяч прямо во вратарскую, но высоченный Тибо Куртуа в прыжке перехватил снаряд. А ведь Суарес уже подстраивался под расстрельный удар головой...

'5

Жорди Альба выполнил длинный заброс почти в штрафную «Реала». Луис Суарес пытался подстроиться под эту передачу, но его грамотно затолкал Рафаэль Варан, без нарушения правил отобрав мяч.

'4

В ответ «Барса» организовала быструю атаку левым флангом: Коутинью пронесся вперед и выполнил навес в штрафную, но слегка переборщил — мяч перелетел через всех игроков, и опасность создать не получилось.

'3

После одного из перехватов «Реал» организовал быструю контратаку, и Карим Бензема едва не вырвался на рандеву с тер Штегеном, однако попал в офсайд.

'2

«Барселона» абсолютно в своем стиле владеет мячом в районе центрального округа и периодически пытается разрезать всю оборону «Реала» неожиданным проникающим пасом, но «сливочные» пока внимательны и перехватывают мяч.

'1

Матч начался! Ждем искрометного футбола!

18:10

«Барселона» же чувствует себя вполне комфортно. Она занимает вторую строчку в Ла Лиге («Атлетико», который сейчас на первом месте, сыграл на матч больше), и в целом выступает стабильнее своих «сливочных» оппонентов — даже без Месси, который пропустит несколько матчей из-за травмы руки.

18:05

На данный момент дела у «Реала» не очень. «Сливочные» располагаются на девятом месте в чемпионате Испании. В шести последних встречах во всех турнирах подопечные Хулена Лопетеги одержали лишь одну победу (над чешской «Викторией Пльзень» в Лиге чемпионов — 2:1), потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. Ходят упорные слухи о том, что вскоре Лопетеги уступит свой пост Антонио Конте или Роберто Мартинесу.

18:00

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Варан, Начо, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро, Кроос, Иско, Бэйл, Бензема.

17:55

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, С. Роберто, Пике, Ленглет, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Рафинья, Коутиньо, Суарес.

17:50

«Эль-Класико» впервые за 11 лет состоится без Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Капитан «Барселоны» травмирован, а многолетний лидер «Реала» минувшим летом перебрался в итальянский «Ювентус».

17:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции знаменитого дерби чемпионата Испании «Барселона» — «Реал Мадрид»!