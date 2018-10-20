'45+3

Перерыв! «Барса» убойно начала, отгрузив «Севилье» двушку! Но затем каталонцы потеряли Месси, что сразу же отобразилось на команде. «Севилья» выровняла игру, но моменты почти не создавала. Отыграются ли гости в такой ситуации? Посмотрим.