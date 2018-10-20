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Барселона Севилья

Битва за лидерство: «Барселона» обыгрывает «Севилью». LIVE

Онлайн-трансляция матча 9-го тура Примеры «Барселона» — «Севилья»

В матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» принимает «Севилью». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
9-й тур  |   20 октября 21:45   |  перерыв
Барселона
2:0
Севилья
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хуан Мунуэра (Аликанте, Испания)
Коутиньо 2'
Месси 12'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба
15 (з)   Клеман Лангле
3 (з)   Жерар Пике
8 (п)   Артур Рамос
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
7 (п)   Филиппе Коутиньо 2'
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси 26' 12'
1 (в)   Томаш Вацлик
6 (з)   Даниэл Каррису
4 (з)   Симон Кьер
3 (з)   Серджи Гомес
23 (з)   Гильерме Арана
10 (п)   Эвер Банега
22 (п)   Франко Васкес
16 (п)   Хесус Навас
17 (п)   Пабло Сарабия
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер
12 (н)   Андре Силва
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
36 (з)   Хуан Мовилья
11 (п)   Усман Дембеле 26'
20 (п)   Серхи Роберто
12 (п)    Рафинья
22 (п)   Артуро Видаль
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
13 (в)   Хуан Сориано
11 (з)   Алейш Видаль
25 (з)   Габриэль Меркадо
7 (п)   Роке Меса
21 (п)   Квинси Промес
8 (н)    Нолито
14 (н)   Луис Мурьель
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+3
Перерыв! «Барса» убойно начала, отгрузив «Севилье» двушку! Но затем каталонцы потеряли Месси, что сразу же отобразилось на команде. «Севилья» выровняла игру, но моменты почти не создавала. Отыграются ли гости в такой ситуации? Посмотрим.
'45+3
Ракитич загубил верный момент, нанеся удар прямо в Вацлика! Лучше бы пробил низом хорват.
'45+1
Сарабия неудачно замкнул прострел Наваса. Три минуты осталось играть в первом тайме.
'44
Суаресу выкатили мяч под удар, но Луис пробил слишком слабо и прямо в Вацлика.
'43
Каррису выскочил на навес с углового и пробил головой чуть выше перекладины! Опасно!
'42
Дембеле подхватил мяч справа и уже задумал прострел, но Суареса уронили, из-за чего последовал очень плохой удар француза. Арбитр проигнорировал сигналы уругвайца о нарушении правил, пенальти не будет.
'40
Такое ощущение, что Навас заработал сотый угловой в матче. Один и тот же финт под правую и ожидаемая блокировка.
'38
Дембеле опасно пробил с края штрафной! «Севилье» вновь повезло — мяч пролетел рядом со штангой!
'36
Привели Кьера в чувства. «Барса» уже лишилась ключевого игрока, но «Севилье» повезло больше.
'35
Кьер получил сотрясение в верховой борьбе. Снова тяжёлый момент, не игровой, в этом матче.
'33
Прикольные стеночки Дембеле и Суареса могли поставить соперников в тупик, но не в этот раз. «Севилья» не даёт каталонцам атаковать через центр.
'32
Очередное подключение Наваса и как итог — очередной угловой «Севильи». Гости решили взять количеством.
'30
Коутиньо здорово подрезал мяч на Суареса, который оказался в небольшом офсайде.
'29
Васкес скинул мяч ближе к вратарской «Барселоны», но там только тер Штеген.
'28
Дембеле накрутил двоих в штрафной и чуть было не пробил с опасной дистанции! В последний момент ему помешали.
'27
Пике головой снял мяч после навеса Наваса. Лёгкая работа для Жерара.
'26
Дембеле будет играть справа в атаке.
'26
Месси заменили.
'24
Ракитич запулил издали, получилось неточно.
'23
Нет, не разрешили Месси продолжить матч. Это серьёзно, ведь на неделе «Барсе» играть в Лиге чемпионов.
'22
Месси продолжает лежать с забинтованной рукой за пределами поля. Похоже, врачи совещаются.
'20
Пока «Севилья» пытается наладить позиционное нападение, кстати, безуспешно, Месси бинтуют предплечье. Игру он продолжит.
'19
Месси поднялся на ноги, но показал, что у него проблемы с правым локтем. Если смещение сустава, то потребуется замена.
'18
Пауза в матче. «Камп Ноу» молчит, Месси лежит на газоне, а вокруг него врачи.
'16
Васкесу надоели финты Месси и он попросту врезался в аргентинца, который ещё и неудачно упал на руку.
'15
Бен-Йеддер неудачно подставил голову, мяч улетел за ворота тер Штегена.
'13
ГОЛ! Что же творит Месси!? Лионель подхватил мяч, подбежал к штрафной и уложил его под дальнюю штангу! Он вообще человек? Похоже, что нет.
'12
Сарабия угодил в положение вне игры.
'11
Бен-Йеддера уронили в середине поля, а последующий штрафной закончился лишь неточным ударом Кьера.
'9
Шанс Месси! Альба оставил мяч аргентинцу, который с ходу пробил в оппонента практически с края вратарской! Вот это начало!
'6
Штанга спасла «Барсу»! Арана включился слева, преодолев всё поле, а затем пробил с линии штрафной в дальнюю штангу!
'4
Пике пахом заблокировал пушечный выстрел Франко Васкеса. Не сразу Жерар пришёл в себя.
'2
ГОЛ! 1:0 уже на старте матча! Отличная комбинация с пасом на третьего, Месси получил мяч и покатил его в штрафную на Коутиньо, у которого получился неотразимый удар в дальнюю «девять»!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча девятого тура Примеры: «Барселона» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.