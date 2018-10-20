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Реал Мадрид Леванте

Примера. «Реал» преодолевает кризис против «Леванте». LIVE

Онлайн-трансляция матча 9-го тура Примеры «Реал Мадрид» — «Леванте»

В матче 9-го тура чемпионата Испании по футболу «Реал Мадрид» принимает «Леванте». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
9-й тур  |   20 октября 14:00   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:2
Леванте
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
Асенсио 17'
Моралес 6'
Марти 13' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Тибо Куртуа
19 (з)   Альваро Одриосола
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
22 (п)    Иско
20 (п)   Марко Асенсио 17'
17 (н)   Лукас Васкес
7 (н)    Мариано
13 (в)   Ойер 
3 (з)   Антонио Гарсия
4 (з)    Робер
15 (з)   Серхио Постиго
18 (з)   Эрик Кабако
16 (п)   Рубен 
24 (п)   Хосе Кампанья
11 (п)   Хосе Моралес 6'
10 (п)   Энис Барди
23 (п)   Давид Хасон
9 (н)   Рохер Марти 13'
Запасной состав
1 (в)   Кейлор Навас
6 (з)   Хосе Игнасио
23 (з)   Серхио Регилон
8 (п)   Тони Кроос
24 (п)   Даниель Себальос
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл
25 (в)    Айтор
6 (з)    Чема
19 (з)   Педро Лопес
5 (п)   Шейк Дукуре
7 (н)   Моузес Саймон
20 (н)   Рафаэль Двамена
21 (н)   Эммануэл Боатенг
Самоечитаемое
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'24
Центр поля команды не замечают. Хорошие атаки с ходу проходят.
'23
Корнер для «Реала» закончился фолом в атаке.
'23
Рамос из вратарской головой пробивал — голкипер «Леванте» перевёл мяч через перекладину!
'22
Васкес из центра штрафной с «носка» опасно пробивал — Оласабаль ногой мяч парировал!
'20
Куртуа в падении мяч забрал после того, как Моралес едва не получил возможность на удар с близкого расстояния!
'18
Подача Иско от угла поля, Рамос своим ударом попал в перекладину, а Асенсио добил с линии створа! Судья сначала указал на центр, но система VAR и тут вмешалась — офсайд!
'15
Куртуа подчищает огрехи центра обороны! Вышел голкипер «Реала» за свою штрафную площадь и выбил мяч в аут, опередив соперника.
'13
ГОЛ! Марти пробил в самый угол ворот, Куртуа лишь слегка перчаткой дотронулся до мяча, но этого не хватило для спасения!
'13
Вот это да! Система VAR подсказала, что Варан сыграл рукой по мячу уже в штрафной — пенальти!
'12
Варан сыграл рукой в полуметре от штрафной площади. Опасный стандарт для валенсийцев!
'11
«Леванте» здорово контролирует мяч на чужой половине поля, что вызывает свист болельщиков на трибунах.
'9
Иско исполнил стандарт от левого края штрафной — у Рамоса не получился удар с лёта с линии вратарской!
'7
ГОЛ! Длинная передача Постиго со своей половине поля к штрафной «Реала», Варан потерял позицию, Моралес опередил Куртуа, вышедшего из ворот, а после капитану «Леванте» оставалось лишь запустить мяч в пустой створ!
'5
Могли гости и в более опасную контратаку убежать, но передача на левый край в расчёте на Моралеса была перехвачена.
'4
Иско получил передачу уже у лицевой линии в штрафной соперника, но затем упустил мяч — удар от ворот.
'3
Моралес упал в штрафной площади хозяев! Может и был фол, но это неважно — офсайд зафиксирован чуть раньше в этой атаке «Леванте».
'2
Здорово «Реал» вышел из обороны в атаку, но подвёл пас на левый край — Асенсио к мячу не успел.
'1
Матч начался! Первый удар по мячу в центре поля нанесли гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча девятого тура Примеры: «Реал» — «Леванте». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.