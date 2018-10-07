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Трансляция
С конца
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'46
Второй тайм игры стартовал! Без замен в перерыве.
'45+2
Свисток арбитра на перерыв прозвучал! Обменялись команды забитыми мячами в первой 45-минутке встречи. Ждём продолжения футбола на «Месталье».
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Альба классно обработал мяч у левого края штрафной, ушёл чуть в центр и ударил по воротам — блокирована попытка.
'43
'41
'39
Гамейро прострелил в центр штрафной «Барселоны», Черышев набежал и низом в касание опасно пробивал — мяч попал в ногу Семеду уже во вратарской!
'37
Вжались хозяева к своим воротам! Гости у штрафной соперника держат мяч долгое время.
'35
Черышев в атаке «Валенсии» с ходу откровенно запорол подачу от угла штрафной площади.
'33
Месси выполнил навес во вратарскую от угла поля, Вермален выпрыгнул высоко, но не выше рук Нето — голкипер получил мяч.
'32
Семеду после своего прострела заработал для «Барселоны» угловой.
'31
Как-то робко стала играть «Валенсия», пропал тот стартовый атакующий настрой хозяев.
'29
Семеду от лицевой линии отдавал в район 11-метровой отметки, но получилось мимо темпа атаки — Суарес уже пробежал эту точку.
'28
Тер Штеген без проблем мяч в руки забрал после передачи Черышева.
'27
Месси искал Суареса в штрафной валенсийцев, но Луис не успел к мячу, который здорово прошёл между двух защитников.
'25
Суарес не стал пробивать по воротам с угла штрафной, а пас на Ракитича был перехвачен.
'23
'22
Заброс верхом на Суареса к штрафной хозяев, Гайя в непростой ситуации мяч выбил из-под ног уругвайца!
'21
Месси из-за штрафной исполнял несильный удар «щекой» — Нето легко мяч забрал в руки.
'19
Суарес отобрал мяч у бровки почти в середине поля, сразу же решил Луис за спину вратарю закинуть мяч — выше ворот!
'17
Острый пас от Месси в штрафную «Валенсии», но Коутиньо попал в миллиметровый офсайд.
'15
Месси решил в привычной манере через центр прорваться в штрафную соперника, но Солер не позволил себя обыграть.
'13
Батшуайи больше разминочный удар исполнил с угла штрафной — голкипер на месте.
'12
'12
'11
Атака каталонцев с прострелом Альбы с левого фланга в штрафную — безуспешно для гостей.
'9
Тер Штеген в игре после прохода и удара от Гамейро! «Валенсия» хороша на старте матча.
'7
Корнер ничего хозяевам не дал, но вот атака вторым темпом закончилась опасным ударом Кондогбиа из-за штрафной — рядом со штангой!
'6
Гамейро мяч покатил к линии штрафной гостей, Батшуайи с левой пробил — голкипер перевёл мяч на угловой!
'4
«Барселона» комбинирует у чужой штрафной, но пока до ворот дело не доводит.
'2
'1
В первой же атаке «Валенсия» заработала для себя угловой удар.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли хозяева.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Валенсия» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.