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ЙокеритДинамо Мн
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19:00
СеверстальАк Барс
не начался
19:30
Динамо МТорпедо
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19:30
ХК СочиВитязь
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Нью-Йорк АйлендерсСан-Хосе Шаркс
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20:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
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«Валенсия» принимает «Барселону» Reuters
«Валенсия» принимает «Барселону»

Примера: «Барселона» сравняла счет в игре с «Валенсией». LIVE

Онлайн-трансляция матча Примеры «Валенсия» — «Барселона»

В матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» Дениса Черышева принимает «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
8-й тур  |   07 октября 21:45   |  2 тайм
Валенсия
1:1
Барселона
Стадион «Месталья», Валенсия | Главный судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания)
Гарай 2'
Солер 43'
Месси 23'
Суарес 41'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Нето
21 (з)   Кристиано Пиччини
14 (з)   Хосе Луис
24 (з)   Эсекьель Гарай 2'
5 (з)   Габриэл Паулиста
10 (п)   Даниэль Парехо
8 (п)   Карлос Солер 43'
6 (п)   Жоффрей Кондогбиа
7 (п)   Гонсалу Гуэдеш 12'
9 (н)   Кевин Гамейро
23 (н)   Миши Батшуайи
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
24 (з)   Томас Вермален
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
8 (п)   Артур Рамос
7 (п)   Филиппе Коутиньо
9 (н)   Луис Суарес 41'
10 (н)   Лионель Месси 23'
Запасной состав
1 (в)   Хауме Доменек
4 (з)   Джейсон Мурильо
15 (з)   Антонио Латорре
11 (п)   Денис Черышев 12'
17 (п)   Франсис Коклен
18 (п)   Даниэль Васс
19 (н)    Родриго
13 (в)   Яспер Силлессен
15 (з)   Клеман Лангле
6 (п)   Денис Суарес
12 (п)    Рафинья
22 (п)   Артуро Видаль
11 (п)   Усман Дембеле
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
Удары
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'46
Второй тайм игры стартовал! Без замен в перерыве.
'45+2
Свисток арбитра на перерыв прозвучал! Обменялись команды забитыми мячами в первой 45-минутке встречи. Ждём продолжения футбола на «Месталье».
'45+1
Две минуты добавлено к первому тайму.
'45
Альба классно обработал мяч у левого края штрафной, ушёл чуть в центр и ударил по воротам — блокирована попытка.
'43
Солер грубо сыграл против Альбы! Теперь уже предупреждение для валенсийца.
'41
Суарес решил поговорить с арбитром на повышенных тонах — жёлтая карточка уругвайцу за это показана.
'39
Гамейро прострелил в центр штрафной «Барселоны», Черышев набежал и низом в касание опасно пробивал — мяч попал в ногу Семеду уже во вратарской!
'37
Вжались хозяева к своим воротам! Гости у штрафной соперника держат мяч долгое время.
'35
Черышев в атаке «Валенсии» с ходу откровенно запорол подачу от угла штрафной площади.
'33
Месси выполнил навес во вратарскую от угла поля, Вермален выпрыгнул высоко, но не выше рук Нето — голкипер получил мяч.
'32
Семеду после своего прострела заработал для «Барселоны» угловой.
'31
Как-то робко стала играть «Валенсия», пропал тот стартовый атакующий настрой хозяев.
'29
Семеду от лицевой линии отдавал в район 11-метровой отметки, но получилось мимо темпа атаки — Суарес уже пробежал эту точку.
'28
Тер Штеген без проблем мяч в руки забрал после передачи Черышева.
'27
Месси искал Суареса в штрафной валенсийцев, но Луис не успел к мячу, который здорово прошёл между двух защитников.
'25
Суарес не стал пробивать по воротам с угла штрафной, а пас на Ракитича был перехвачен.
'23
ГОЛ! Месси и Суарес у чужой штрафной короткую «стеночку» разыграли, Лео после тончайшего паса Луиса пробил низом под самую штангу ворот!
'22
Заброс верхом на Суареса к штрафной хозяев, Гайя в непростой ситуации мяч выбил из-под ног уругвайца!
'21
Месси из-за штрафной исполнял несильный удар «щекой» — Нето легко мяч забрал в руки.
'19
Суарес отобрал мяч у бровки почти в середине поля, сразу же решил Луис за спину вратарю закинуть мяч — выше ворот!
'17
Острый пас от Месси в штрафную «Валенсии», но Коутиньо попал в миллиметровый офсайд.
'15
Месси решил в привычной манере через центр прорваться в штрафную соперника, но Солер не позволил себя обыграть.
'13
Батшуайи больше разминочный удар исполнил с угла штрафной — голкипер на месте.
'12
Черышев появился на поле.
'12
Гуэдеш получил травму, которая заставила тренерский штаб валенсийцев его заменить.
'11
Атака каталонцев с прострелом Альбы с левого фланга в штрафную — безуспешно для гостей.
'9
Тер Штеген в игре после прохода и удара от Гамейро! «Валенсия» хороша на старте матча.
'7
Корнер ничего хозяевам не дал, но вот атака вторым темпом закончилась опасным ударом Кондогбиа из-за штрафной — рядом со штангой!
'6
Гамейро мяч покатил к линии штрафной гостей, Батшуайи с левой пробил — голкипер перевёл мяч на угловой!
'4
«Барселона» комбинирует у чужой штрафной, но пока до ворот дело не доводит.
'2
ГОЛ! После подачи с угла поля мяч во вратарской отрикошетил от Пике к дальней штанге, где проворный Гарай в касание счёт в матче открыл!
'1
В первой же атаке «Валенсия» заработала для себя угловой удар.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли хозяева.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Валенсия» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.