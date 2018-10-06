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Трансляция
С конца
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'21
«Алавес» решил удивить соперника, применив прессинг у чужой штрафной. «Реал» выбрался из-под этого натиска хозяев.
'19
Вновь атака «Реала» через правый край, Бензема боролся за мяч, но от его ноги тот ушёл за лицевую линию.
'18
Одриосола залез в офсайд после подключения в атаку по своему правому краю.
'17
У Бэйла не вышло пробить толком головой по воротам — мяч покинул пределы поля.
'16
Кроос исполнил стандарт от левого края, Марипан головой мяч выбил из штрафной.
'15
Не дал «Алавес» сопернику раскрутить атаку через левый фланг. Бензема остановлен с помощью тактического фола.
'13
Первый угловой удар у ворот Куртуа к опасному моменту не привёл.
'12
Заигрались мадридцы на своей половине, едва не произошла потеря мяча, но подкат Варана спас ситуацию для гостей.
'11
Жёсткое столкновение Рамоса и Кальери. Судья даёт свисток в пользу «Реала».
'9
После фланговой передачи Одриосолы на дальний угол вратарской Бензема головой пробил в противоход вратарю, но с «ленточки» мяч выбил Лагуардия!
'7
Рамос сбил Кальери. Жёсткий фол, но судья ограничился лишь свистком.
'6
Две подряд подачи Крооса от угла поля в штрафную площадь хозяев — оборона хозяев справилась.
'5
Себальос низом в ближний угол ворот «Алавеса» метил — Пачеко в прыжке перевёл мяч на угловой!
'3
Бензема получил мяч у линии штрафной и в касание пробил по воротам — Пачеко на месте.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура Примеры: «Алавес» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.