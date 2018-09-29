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Падение Коутиньо в штрафной «Атлетика»! Судья показывает, что бразильцу надо подниматься с газона!
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Матч начался! С центра поля мяч разыграли гости.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.