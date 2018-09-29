Курсы валют$ 65.54 (-0.033) 76.15 (+0.162)
Пенсионный советник
Москва: +8°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Франция / Лига 1
21:45
Сент-ЭтьенМонако
2:0
закончен
Россия / Премьер-Лига
17:30
ОренбургЦСКА
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
ГертаБавария
2:0
закончен
Испания / Примера
22:00
Райо ВальеканоЭспаньол
2:2
закончен
Украина / Премьер-лига
19:00
КарпатыШахтёр Д
1:6
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсАмур
3:1
закончен
19:00
НефтехимикАдмирал
1:2 (Б)
закончен
19:00
ТорпедоКуньлунь Ред Стар
3:2 (ОТ)
закончен
19:30
ВитязьСалават Юлаев
3:2
закончен
19:30
СКААвангард
2:3 (Б)
закончен
19:30
Динамо МнСибирь
5:1
закончен
Фигурное катание / Юниорский Гран-при, Острава
15:50
Танцы на льду, произвольный танец
закончен
Фигурное катание / Небельхорн Трофи
17:05
Женщины, произвольная программа
1
Алина Загитова (Россия)
238,43
2
Маи Михара (Япония)
209,22
3
Луна Хендрикс (Бельгия)
204,16
закончен
Автоспорт / Гран-при России
11:00
Свободные практики
online
Россия / Премьер-Лига
11:30
УралАрсенал
2:1
закончен
16:30
УфаЕнисей
0:1
1 тайм
19:00
Локомотив МАхмат
не начался
Испания / Примера
14:00
Реал СосьедадВаленсия
0:1
закончен
17:15
БарселонаАтлетик Б
online
19:30
ЭйбарСевилья
не начался
21:45
Реал МадридАтлетико М
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
3:1
закончен
17:00
АрсеналУотфорд
0:0
1 тайм
17:00
ЭвертонФулхэм
0:0
1 тайм
17:00
Хаддерсфилд ТаунТоттенхэм Хотспур
0:0
1 тайм
17:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
0:0
1 тайм
17:00
Ньюкасл ЮнайтедЛестер Сити
0:0
1 тайм
17:00
ВулверхэмптонСаутгемптон
0:0
1 тайм
19:30
ЧелсиЛиверпуль
не начался
Италия / Серия А
16:00
РомаЛацио
1:0
2 тайм
19:00
ЮвентусНаполи
не начался
21:30
Интер МКальяри
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Шальке-04Майнц
1:0
1 тайм
16:30
ХоффенхаймРБ Лейпциг
0:0
перерыв
16:30
ШтутгартВердер
1:0
перерыв
16:30
ВольфсбургБоруссия М
1:1
перерыв
16:30
НюрнбергФортуна
1:0
перерыв
19:30
БайерБоруссия Д
не начался
Франция / Лига 1
18:15
НиццаПСЖ
не начался
21:00
АнжеГенгам
не начался
21:00
КанАмьен
не начался
21:00
ЛионНант
не начался
21:00
РеймсБордо
не начался
21:00
СтрасбургДижон
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДАлександрия
2:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
АвтомобилистДинамо М
1:0
закончен
15:00
Металлург МгЛокомотив
3:2
3 период
15:00
ТракторСеверсталь
2:1
3 период
17:00
Динамо РБарыс
0:2
1 период
18:00
СлованХК Сочи
не начался
Фигурное катание / Юниорский Гран-при, Острава
12:00
Девушки, произвольная программа
online
Автоспорт / Гран-при России
15:00
Квалификация
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АнжиЗенит
не начался
16:30
КраснодарДинамо М
не начался
19:00
Спартак МРостов
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
09:00
ЛучТомь
не начался
11:00
СКА-ХабаровскФакел
не начался
13:00
СибирьБалтика
не начался
14:00
ТюменьШинник
не начался
16:00
Нижний НовгородЗенит-2
не начался
17:00
ЧертановоСочи
не начался
17:00
МордовияСпартак-2
не начался
18:00
АрмавирРотор
не начался
Испания / Примера
13:00
УэскаЖирона
не начался
17:15
ВильярреалВальядолид
не начался
19:30
ЛевантеАлавес
не начался
21:45
БетисЛеганес
не начался
Италия / Серия А
13:30
БолоньяУдинезе
не начался
16:00
КьевоТорино
не начался
16:00
ФиорентинаАталанта
не начался
16:00
ФрозинонеДженоа
не начался
19:00
ПармаЭмполи
не начался
21:30
СассуолоМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ДеснаВорскла
не начался
17:00
ЧерноморецМариуполь
не начался
17:00
ЗаряЛьвов
не начался
19:30
Арсенал КДинамо К
не начался
Франция / Лига 1
16:00
РеннТулуза
не начался
18:00
МонпельеНим
не начался
22:00
ЛилльМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Айнтрахт ФГанновер-96
не начался
19:00
АугсбургФрайбург
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Кардифф СитиБёрнли
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсАдмирал
не начался
17:00
ТорпедоАмур
не начался
17:00
ВитязьСибирь
не начался
17:00
Динамо МнАвангард
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Барселона Атлетик Б

Избавиться от позора: «Барселона» играет с «Атлетиком». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Барселона» — «Атлетик» в чемпионате Испании

«Барселона» принимает «Атлетик» из Бильбао в матче чемпионата Испании по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
7-й тур  |   29 сентября 17:15   |  1 тайм
Барселона
0:0
Атлетик Б
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
15 (з)   Клеман Лангле
20 (п)   Серхи Роберто
4 (п)   Иван Ракитич
22 (п)   Артуро Видаль
7 (п)   Филиппе Коутиньо
11 (п)   Усман Дембеле
9 (н)   Луис Суарес
25 (в)   Унай Симон
18 (з)   Оскар де
24 (з)   Микель Баленсиага
5 (з)   Ерай Альварес
4 (з)   Иньиго Мартинес
12 (з)   Юри Берчиче
16 (п)   Дани Гарсия
22 (п)   Рауль Гарсия
7 (п)   Эчебария Беньят
14 (п)   Маркел Сусаета
9 (н)   Иньяки Уильямс
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
24 (з)   Томас Вермален
8 (п)   Артур Рамос
12 (п)    Рафинья
5 (п)   Серхио Бускетс
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
10 (н)   Лионель Месси
26 (в)   Одей Олеага
21 (з)   Андер Капа
6 (з)   Микель Сан-Хосе
23 (п)   Унаи Лопес
31 (п)   Перу Ноласкоайн
10 (н)   Икер Муньяин
20 (н)   Ариц Адурис
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'2
Падение Коутиньо в штрафной «Атлетика»! Судья показывает, что бразильцу надо подниматься с газона!
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура Примеры: «Барселона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.