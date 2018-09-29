Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! В мадридском дерби первый тайм прошёл без забитых мячей. «Реал» больше владел мячом, а «Атлетико» опасно контратаковал. Пока всего этого мало для того, чтобы разморозить нули на табло.
'45
Карвахаль простреливал в штрафную площадь, Модрич борьбу за мяч проиграл.
'44
Кроос очередной угловой исполнил — оборона гостей справилась и на этот раз.
'43
Асенсио прочитал действия Облака, перехватив мяч после паса вратаря, но отскок мяча оказался в пользу стража ворот «Атлетико».
'41
Бэйл из-за штрафной площади пробил по воротам «Атлетико» — голкипер на месте.
'40
Теперь уже корнер у ворот Облака. Кроос навесил, а Карвахаль уже с подбора пробил — неточно.
'39
Подача от флажка ничего гостям не принесла.
'38
А вот и стихия «матрасников»! Контратака гостей с выходом Косты на ворота под острым углом, но после удара Диего мяч Куртуа зацепил и перевёл его на угловой!
'36
Хуанфран со своего правого фланга сделал подачу в штрафную — это просто для Куртуа.
'35
«Атлетико» задержался в позиционном нападении — редкое явление для этой игры.
'33
После корнера «Атлетико» у Година был зафиксирован фол в атаке.
'32
Коке доставлял мяч во владения хозяев, Каземиро на перехвате сыграл. Угловой для гостей.
'30
'29
Бензема полез с мячом сразу на двух соперников, но его защитники «Атлетико» остановили на входе в штрафную площадь.
'28
Подключение Карвахаля в атаку с прострелом в штрафную площадь! Хименес блокировал удар Бенземы!
'26
Модрич искал своим пасом верхом в штрафной гостей Бэйла, но перестарался Лука — мяч покинул пределы поля.
'25
Плотный удар Сауля по центру из-за штрафной площади — близко к створу!
'23
Право на угловой получили гости. Лемар навесил в штрафную, Коста попытался пробить головой по воротам — неудачно.
'22
Хороша была передача Крооса после стандарта на дальний угол вратарской, а оттуда Бэйл аккуратно с левой ноги пытался попасть в ворота — мяч прошёл рядом со штангой!
'21
Всё больше мелких фолов в игре, которые вызывают негодование болельщиков на трибунах.
'19
Гризманн в контратаке «матрасников» выбежал один на один с вратарём, но перекинуть мяч через того не получилось!
'17
«Атлетико» включает прессинг! Все готовы вступить в отбор, но в итоге гости сфолили в атаке.
'15
Гризманн от левой бровки навесил на дальнюю штангу ворот, но Лемар до мяча не дотянулся.
'13
Кроос выполнил подачу от угла поля, Рамос в борьбе с Саулем пробил головой — Облак на месте. У Серхио рассечена бровь после этой атаки.
'12
Карвахаль после прострела со своего правого фланга заработал угловой.
'11
Продолжают «сливочные» проводить затяжные атаки, но всё это без ударов по воротам.
'9
Бэйл уже от лицевой линии в падении доставил мяч во вратарскую гостей — Облак на перехвате сыграл надёжно.
'7
«Реал» долго держит мяч в своих ногах, но пока это всё далеко от ворот Облака.
'5
Гризманн изловчился в падении пробить из штрафной хозяев — мяч полетел выше ворот!
'4
Сауль проверил Куртуа своим ударом! Голкипер «сливочных» мяч уверенно отбил.
'3
Луис забрасывал мяч в штрафную «Реала», но там никто из партнёров до мяча не добрался.
'2
Первая проникающая передача Модрича в чужую штрафную, но Асенсио к мячу не успел — удар от ворот.
'1
Матч начался! С центра поля мяч разыграли хозяева.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура Примеры: «Реал» — «Атлетико». Начало мадридского дерби запланировано на 21:45 по московскому времени.