Реал Мадрид

'45+1

Прозвучал свисток на перерыв! В мадридском дерби первый тайм прошёл без забитых мячей. «Реал» больше владел мячом, а «Атлетико» опасно контратаковал. Пока всего этого мало для того, чтобы разморозить нули на табло.