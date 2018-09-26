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Севилья Реал Мадрид

«Севилья» Промеса громит «Реал». LIVE

Онлайн-трансляция матча Ла Лиги «Севилья» — «Реал»

«Севилья» на своем поле принимает мадридский «Реал» в матче 6-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
6-й тур  |   26 сентября 23:00   |  2 тайм
Севилья
3:0
Реал Мадрид
Стадион «Рамон Санчес Писхуан», Севилья | Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Силва 17'
Силва 21'
Васкес 34'
Бен-Йеддер 39'
Банега 74'
Сарабия 79'
Бэйл 27'
Кроос 64'
Модрич 65'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Томаш Вацлик
23 (з)   Гильерме Арана
3 (з)   Серджи Гомес
4 (з)   Симон Кьер
6 (з)   Даниэл Каррису
16 (п)   Хесус Навас
17 (п)   Пабло Сарабия 79'
22 (п)   Франко Васкес 34'
10 (п)   Эвер Банега 74'
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер 39'
12 (н)   Андре Силва 17' 21'
25 (в)   Тибо Куртуа
6 (з)   Хосе Игнасио 59'
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос 64'
10 (п)   Лука Модрич 70' 65'
20 (п)   Марко Асенсио
9 (н)   Карим Бензема 59'
11 (н)   Гарет Бэйл 27'
Запасной состав
13 (в)   Хуан Сориано
24 (з)   Жорис Ньяньон
21 (п)   Квинси Промес
7 (п)   Роке Меса
20 (п)   Борха Лассо
8 (н)    Нолито
14 (н)   Луис Мурьель
1 (в)   Кейлор Навас
3 (з)   Хесус Вальехо
24 (п)   Даниель Себальос 70'
18 (п)   Маркос Льоренте
17 (н)   Лукас Васкес 59'
7 (н)    Мариано 59'
28 (н)    Винисиус
Самоечитаемое
Трансляция
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'83
Арана попросил медицинскую помощь после неудачного манёвра.
'82
У Андре Силвы заметили положение вне игры.
'80
Момент «Севильи»! Куртуа отразил прострел Андре Силвы на Франко Васкеса, который умудрился не попасть в створ с пары метров!
'79
Сарабия грубо остановил оппонента и тут же получил жёлтую.
'77
«Реал» в меньшинстве! Марсело покинул поле из-за травмы, а замен уже нет!
'75
У Марсело проблемы с ногой. Пауза на водопой должна помочь врачам «Реала» восстановить бразильца.
'74
Банега наказан «горчичником» за умышленный фол.
'71
Мариано Диас неудачно подстроился под тяжёлый пас, ударив с ходу намного выше ворот.
'70
Дани Себальос вышел.
'70
Модрич покинул поле.
'69
Промес вышел.
'69
Бен-Йеддер отправился отдыхать.
'66
Лукас Васкес отметился плохим навесом. Очередной спад в игре «Реала» в этом матче.
'65
Модрич был наказан за разговоры с арбитром.
'64
Кроос нарвался на предупреждение.
'64
Кроос исполнил проникающий пас на Бэйла, но Гарет и тут не забил, нанеся удар мимо ворот!
'61
Вацлик спас! Бэйл убежал на свидание с Вацликом, но из-за топорного удара чех сумел выставить руку!
'59
Мариано вышел спасать положение «Реала».
'59
Бензема сняли с игры.
'59
Лукас Васкес в игре.
'59
Начо заменили.
'59
Как не забила «Севилья»!? Вновь легко андалузцы прошли оборону проникающим пасом, затем последовал прострел Куртуа ошибся во вратарской, но никто не успел расстрелять створ!
'58
Куртуа пришлось показать фантастическое мастерство, чтобы среагировать на удар в девятку в исполнении Сарабии!
'56
Вацлик спас «Севилью» после хитрого удара Модрича!
'56
Опасный прострел Марсело нашёл в штрафной «Севильи» ноги Банеги!
'53
Гол Модрича отменён! Асенсио подправил мяч на хорвата, а тот пробил над Вацликом в дальний угол! Арбитр взял паузу, чтобы посмотреть был ли офсайд, а после двухминутной паузы указал на положение вне игры!
'52
Бэйл неточно пробил из-за пределов штрафной.
'51
Куртуа справился с прострелом бразильца Арана.
'50
Мощный удар Андре Силвы был блокирован!
'48
Бензема потерял мяч из-за грубой обработки. Похоже, ничего в игре Мадрида не изменилось после перерыва.
'46
Второй тайм!
'45+3
Команды ушли на перерыв. Очень слабый «Реал». Мадридцы слишком часто ошибались и вяло возвращались назад, позволяя «Севильи» создавать голевые моменты. Андалузцы сумели реализовать только три шанса, а могли забить намного больше. Сумеет ли «Реал» вернуться в игру? Скоро узнаем.
'45+1
Удар со штрафного в исполнении Серхио Рамоса был блокирован Кьером.
'44
Каземиро показал отличное актёрское мастерство, заработав опасный штрафной на ровном месте.
'42
Четвёртый? Пока нет! Серджи Гомес выбежал на навес и пробил головой чуть выше перекладины!
'41
Модрич подключил по краю штрафной Начо, а тот решил пробить, что у него ожидаемо не получилось.
'39
ГОЛ! Разгром «Реала» ещё в первом тайме! Казалось, мадридцы отбились от навеса с углового, но Франко Васкес вернул мяч в штрафную на Бен-Йеддела, который расстрелял ворота с нескольких метров!
'37
Модрич нарвался на отбор, пытаясь в одиночку выйти на ударную позицию.
'34
Франко Васкес был наказан за срыв атаки.
'33
Перекладина на стороне «Реала»! Франко Васкес получил мяч в штрафной, сделал паузу и пробил в перекладину, целясь в дальнюю девятку!
'31
Пауза из-за жары. Время для тренеров внести корректировки в игру.
'30
Грамотно позиционно обороняется «Севилья». Мадридцы пока не знают, что именно предложить сопернику.
'27
Возможно ли удаление в такой нервной игре? Всё впереди, вот Бэйл получил жёлтую карточку за грубость.
'26
Кросс классно обработал мяч, вошёл в штрафную и на этом удача немца закончилась, последовавший удар оказался неточным.
'24
Вацлик легко справился с дальним ударом Бэйла.
'23
Штанга спасла «Севилью» после удара Бэйла!
'21
ГОЛ! Что творит «Севилья! Дубль Андре Силвы! Угловой «Реала» привёл к контратаке, Хесус Навас выскочил на ворота и пробил в Куртуа, отскок от которого пришёлся на Силву, и друг Роналду Мадрид не простил, расстреляв пустые ворота!
'19
Варану помешали нанести удар головой. «Реал» взялся за дело!
'17
ГОЛ! Андре Силва вывел «Севилью» вперёд! Хесус Навас прорвался справа в штрафную и прострелил на Андре Силву, который легко пробил в ближний угол, поймав Куртуа на противоходе!
'16
Бен-Йеддер накрутил Рамоса в штрафной и неожиданно для всех пробил намного выше цели.
'15
Начо выбил мяч из пустых своих ворот! Как же везёт «Реалу» на старте.
'13
Бэйл спас «Реал» от атаки три в два, вовремя вступив в отбор перед своей штрафной!
'12
Впервые в матче «Реал» забрал инициативу, но взломать даже первую линию обороны «Севильи» не получается.
'10
Хесус Навас прострелил на Бен-Йеддера, который не успел подстроиться, из-за чего удар и не получился.
'8
Бен-Йеддер неплохо пробил головой, но мяч полетел прямо в Куртуа, что спасло «Реал»!
'7
Тяжёлая игра для «Реала». Мадридцы вынуждены обороняться большим числом.
'5
Бензема отработал в обороне, легко отразив подачу андалузцев со штрафного.
'4
У Бензема и Бэйла не получилась стеночка на границе штрафной «Севильи». Пока гости стараются играть на контратаках.
'3
Вацлик под прессингом мадридцев выбил мяч в аут.
'1
И сразу момент! Андре Силва выскочил на заброс и оказался вблизи вратарской под острым углом, что позволило Куртуа среагировать!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Севилья» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.