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Трансляция
С конца
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'83
Арана попросил медицинскую помощь после неудачного манёвра.
'82
У Андре Силвы заметили положение вне игры.
'80
Момент «Севильи»! Куртуа отразил прострел Андре Силвы на Франко Васкеса, который умудрился не попасть в створ с пары метров!
'79
'77
«Реал» в меньшинстве! Марсело покинул поле из-за травмы, а замен уже нет!
'75
У Марсело проблемы с ногой. Пауза на водопой должна помочь врачам «Реала» восстановить бразильца.
'74
'71
Мариано Диас неудачно подстроился под тяжёлый пас, ударив с ходу намного выше ворот.
'70
'70
'69
'69
'66
Лукас Васкес отметился плохим навесом. Очередной спад в игре «Реала» в этом матче.
'65
'64
'64
Кроос исполнил проникающий пас на Бэйла, но Гарет и тут не забил, нанеся удар мимо ворот!
'61
Вацлик спас! Бэйл убежал на свидание с Вацликом, но из-за топорного удара чех сумел выставить руку!
'59
'59
'59
'59
'59
Как не забила «Севилья»!? Вновь легко андалузцы прошли оборону проникающим пасом, затем последовал прострел Куртуа ошибся во вратарской, но никто не успел расстрелять створ!
'58
Куртуа пришлось показать фантастическое мастерство, чтобы среагировать на удар в девятку в исполнении Сарабии!
'56
Вацлик спас «Севилью» после хитрого удара Модрича!
'56
Опасный прострел Марсело нашёл в штрафной «Севильи» ноги Банеги!
'53
Гол Модрича отменён! Асенсио подправил мяч на хорвата, а тот пробил над Вацликом в дальний угол! Арбитр взял паузу, чтобы посмотреть был ли офсайд, а после двухминутной паузы указал на положение вне игры!
'52
Бэйл неточно пробил из-за пределов штрафной.
'51
Куртуа справился с прострелом бразильца Арана.
'50
Мощный удар Андре Силвы был блокирован!
'48
Бензема потерял мяч из-за грубой обработки. Похоже, ничего в игре Мадрида не изменилось после перерыва.
'46
Второй тайм!
'45+3
Команды ушли на перерыв. Очень слабый «Реал». Мадридцы слишком часто ошибались и вяло возвращались назад, позволяя «Севильи» создавать голевые моменты. Андалузцы сумели реализовать только три шанса, а могли забить намного больше. Сумеет ли «Реал» вернуться в игру? Скоро узнаем.
'45+1
Удар со штрафного в исполнении Серхио Рамоса был блокирован Кьером.
'44
Каземиро показал отличное актёрское мастерство, заработав опасный штрафной на ровном месте.
'42
Четвёртый? Пока нет! Серджи Гомес выбежал на навес и пробил головой чуть выше перекладины!
'41
Модрич подключил по краю штрафной Начо, а тот решил пробить, что у него ожидаемо не получилось.
'39
'37
Модрич нарвался на отбор, пытаясь в одиночку выйти на ударную позицию.
'34
'33
Перекладина на стороне «Реала»! Франко Васкес получил мяч в штрафной, сделал паузу и пробил в перекладину, целясь в дальнюю девятку!
'31
Пауза из-за жары. Время для тренеров внести корректировки в игру.
'30
Грамотно позиционно обороняется «Севилья». Мадридцы пока не знают, что именно предложить сопернику.
'27
'26
Кросс классно обработал мяч, вошёл в штрафную и на этом удача немца закончилась, последовавший удар оказался неточным.
'24
Вацлик легко справился с дальним ударом Бэйла.
'23
Штанга спасла «Севилью» после удара Бэйла!
'21
'19
Варану помешали нанести удар головой. «Реал» взялся за дело!
'17
'16
Бен-Йеддер накрутил Рамоса в штрафной и неожиданно для всех пробил намного выше цели.
'15
Начо выбил мяч из пустых своих ворот! Как же везёт «Реалу» на старте.
'13
Бэйл спас «Реал» от атаки три в два, вовремя вступив в отбор перед своей штрафной!
'12
Впервые в матче «Реал» забрал инициативу, но взломать даже первую линию обороны «Севильи» не получается.
'10
Хесус Навас прострелил на Бен-Йеддера, который не успел подстроиться, из-за чего удар и не получился.
'8
Бен-Йеддер неплохо пробил головой, но мяч полетел прямо в Куртуа, что спасло «Реал»!
'7
Тяжёлая игра для «Реала». Мадридцы вынуждены обороняться большим числом.
'5
Бензема отработал в обороне, легко отразив подачу андалузцев со штрафного.
'4
У Бензема и Бэйла не получилась стеночка на границе штрафной «Севильи». Пока гости стараются играть на контратаках.
'3
Вацлик под прессингом мадридцев выбил мяч в аут.
'1
И сразу момент! Андре Силва выскочил на заброс и оказался вблизи вратарской под острым углом, что позволило Куртуа среагировать!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Севилья» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.