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Леганес Барселона

Примера. «Леганес» пытается сдержать Месси. LIVE

Онлайн-трансляция матча Ла Лиги «Леганес» — «Барселона»

«Леганес» на своем поле принимает «Барселону» в матче 6-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» встречает текстовую онлайн-трансляцию встречи.
6-й тур  |   26 сентября 21:00   |  1 тайм
Леганес
0:1
Барселона
Стадион «Мунисипаль де Бутарке», Леганес | Главный судья: Альберто Ундиано Мальенко (Памплона, Испания)
Коутиньо 12'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Иван Куэльяр
2 (з)    Хуанфран
5 (з)   Хонатан Сильва
14 (з)   Рауль Гарсия
3 (з)   Унаи Бустинса
28 (з)   Родриго Тарин
10 (п)   Набиль Эль-Зхар
23 (п)   Микель Весга
21 (п)   Рубен Перес
27 (п)   Оскар Арнаис
26 (н)   Юссеф Эн-Несири
1 (в)   Марк-Андре тер
24 (з)   Томас Вермален
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (п)   Серхи Роберто
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
7 (п)   Филиппе Коутиньо 12'
11 (п)   Усман Дембеле
10 (н)   Лионель Месси
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
Запасной состав
13 (в)   Хон Серантес
12 (з)   Аллан-Ромео Ньом
6 (п)   Херард Гумбау
4 (н)   Диего Ролан
9 (н)   Гидо Каррильо
18 (н)    Сабин
20 (н)   Майкл Сантос
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба
8 (п)   Артур Рамос
22 (п)   Артуро Видаль
14 (п)    Малком
9 (н)   Луис Суарес
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Трансляция
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'12
ГОЛ!
'10
Перестали, видимо, коленки дрожать у леганесцев. Стали хозяева держать мяч, пусть и на своей половине поля.
'8
Эн-Несири в первой же атаке хозяев пробивал головой почти с линии штрафной — мяч пошёл вдоль ворот.
'7
Дембеле от угла штрафной пробивал по воротам — промах, который контролировал голкипер.
'5
Доставляет «Барселона» мяч в чужую штрафную, но пока там развернуться негде, компактно хозяева действуют у своих ворот.
'3
«Леганес» с первых минут выстроил мощный защитный редут, что вполне ожидаемо.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Леганес» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.