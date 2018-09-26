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Трансляция
С конца
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'12
'10
Перестали, видимо, коленки дрожать у леганесцев. Стали хозяева держать мяч, пусть и на своей половине поля.
'8
Эн-Несири в первой же атаке хозяев пробивал головой почти с линии штрафной — мяч пошёл вдоль ворот.
'7
Дембеле от угла штрафной пробивал по воротам — промах, который контролировал голкипер.
'5
Доставляет «Барселона» мяч в чужую штрафную, но пока там развернуться негде, компактно хозяева действуют у своих ворот.
'3
«Леганес» с первых минут выстроил мощный защитный редут, что вполне ожидаемо.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура Примеры: «Леганес» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.