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Реал Мадрид Эспаньол

«Реал» обыгрывает «Эспаньол». LIVE

Онлайн-трансляция матча Ла Лиги «Реал» — «Эспаньол»

Мадридский «Реал» принимает на своем поле «Эспаньол» из Барселоны в рамках 5-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
5-й тур  |   22 сентября 21:45   |  2 тайм
Реал Мадрид
1:0
Эспаньол
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Начо 6'
Асенсио 41'
Рока 26'
Хави Лопес 45+2'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Тибо Куртуа
19 (з)   Альваро Одриосола
6 (з)   Хосе Игнасио 6'
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
24 (п)   Даниель Себальос 63'
22 (п)    Иско
20 (п)   Марко Асенсио 41'
9 (н)   Карим Бензема 60'
13 (в)   Диего Лопес
16 (з)   Хави Лопес 45'
12 (з)   Вила Дидак
5 (з)    Налдо
22 (з)   Марио Эрмосо
23 (п)   Эстебан Гранеро
10 (п)   Серхи Дардер 55'
21 (п)   Марк Рока 26'
19 (н)   Пабло Пьятти 55'
17 (н)   Эрнан Перес
7 (н)   Борха Иглесиас
Запасной состав
1 (в)   Кейлор Навас
12 (з)    Марсело
15 (п)   Федерико Вальверде
18 (п)   Маркос Льоренте
7 (н)    Мариано 60'
17 (н)   Лукас Васкес 63'
11 (н)   Гарет Бэйл
1 (в)    Роберто
6 (з)   Оскар Дуарте
8 (з)   Роберто Росалес
4 (п)   Виктор Санчес 55'
14 (п)   Оскар Мелендо
11 (н)   Лео Баптистау 55'
9 (н)   Серхио Гарсия
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'72
Васкес не дотянулся до мяча после очередного прострела Асенсио с левого края.
'70
Перес уступил своё место Гарсии.
'70
Третья замена «Эспаньола».
'69
Подача во вратарскую гостей состоялась, мяч пролетел мимо всех и ушёл за пределы поля.
'67
Куртуа без проблем справился с ударом Рока со средней дистанции!
'65
Повезло «Реалу»! Потеряли хозяева мяч у своей штрафной после ошибки Рамоса, Иглесиас перебросил Куртуа, но мяч попал в перекладину! Есть с чего схватиться за голову!
'63
Васкес в поле — вторая перестановка «Реала».
'63
Себальос покинул поле.
'63
После стандарта с угла поля Иско слёту неудачно пробил из-за штрафной — мяч пошёл от ворот.
'62
Удар Модрича с левой ноги из-за штрафной, по пути случился рикошет, который отправил мяч на очередной мадридский угловой.
'60
Мариано получил шанс проявить себя.
'60
Бензема сегодня был мало заметен, так что его замена оправдана.
'59
Успел Начо сделать передачу верхом от лицевой линии во вратарскую, но там только Диего Лопес находился.
'58
Прострел Асенсио с фланга — мяч до Бензема не дошёл, Налдо этому помешал, сыграв пяткой на перехвате.
'57
У Каземиро не получился дальний удар с подбора! Но главное для бразильца — соперник не вышел в контратаку.
'55
Баптистау и Санчес вышли на поле.
'55
Двойная замена у «Эспаньола». Дардер и Пьятти отправлены на лавку.
'54
После подачи Переса с правого края в штрафную к мячу первым успел Рамос.
'52
Потерли хозяева мяч на чужой половине поля в простой ситуации, но гости не смогли быстро выбраться в контратаку.
'50
Иско не дали пробить с 10-ти метров от ворот! Стали гости ещё больше прижиматься к своим воротам.
'49
Иско классно задумал и исполнил удар с левого угла штрафной — мяч прошёл чуть выше ворот!
'48
Диего Лопес среагировал на удар Модрича с центра штрафной — на угловой мяч переведён!
'46
Второй тайм игры стартовал! На замены команды в перерыве не пошли.
'45+3
Судья отправляет команды на перерыв! «Реал» в концовке тайма смог расшатать оборону «Эспаньола». Асенсио классным точным ударом в дальний угол ворот подарил мадридцам лидерство в счёте.
'45+2
Хави Лопес остановил Рамоса, но лишь за рамками правил — повод показать ещё одну жёлтую карточку в игре.
'45+1
Рамос и Каземиро столкнулись в чужой штрафной. Обошлось без серьезного повреждения.
'45
Иско во вратарскую мягко навесил, там сразу три партнёра по команде были, но Налдо бедром мяч выбил из штрафной площади.
'43
Система VAR подтвердила, что Асенсио был в правильно положении — никакого офсайда.
'41
ГОЛ! Быстрая атака «Реала» с пасом Модрича на левый край штрафной, Асенсио мяч первым касанием принял, а вторым пробил точно в дальний нижний угол ворот!
'40
Стараются хозяева ещё выше встречать соперника, приходится каталонцам через своего вратаря играть.
'38
Прострел Асенсио с левого края не нашёл нужного адресата. У гостей в ответ заглох выход из обороны в атаку, накрыли Пьятти очень быстро.
'36
Опасная контратака «Эспаньола»! Перес добежал с мячом до чужой штрафной, качнул защитника и пробил по воротам — Куртуа в игре! Добить Дидаку мадридцы не позволили!
'34
Каземиро после стандарта с угла поля пробивал головой с сопротивлением — мяч прошёл рядом со штангой, но под контролем вратаря.
'33
Асенсио от лицевой линии с разворота простреливал низом в штрафную, Себальоса опередили в борьбе за мяч.
'31
Дардер ошибся в передаче от правой бровки — мяч отправился за пределы поля.
'29
Диагональ Иско на дальний угол штрафной гостей, но Бензема мяч не обработал и тот улетел в аут.
'28
Быстрее мадридцы стали двигать мяч, но соперник пока без лишней суеты надёжно ведёт оборону собственных ворот…
'26
Рока двинул по ногам Себальоса — предупреждение полузащитнику «Эспаньола».
'25
Модрич заметил Иско у линии штрафной, но не прошёл этот обостряющий пас.
'23
Бензема получил мяч и пробил в метрах 22-х от ворот — блокирована попытка защитником «Эспаньола».
'22
Одриосола при простреле с правого края штрафной слишком высоко поднял мяч.
'21
Диего Лопес не позволил мячу уйти за лицевую линию — избежал голкипер гостей углового удара.
'19
Рамос пробивал издали, мяч попал в Бензема, который находился уже в положении вне игры.
'17
Первый угловой удар заработал «Реал». Модрич подал во вратарскую, а там Диего Лопес без помех мяч забрал в руки.
'15
Хорошую атаку сходу провели каталонцы, Пьятти в завершении низом бил в метре от штрафной — рядом со штангой!
'14
Привычно очень высоко играют крайние защитники мадридцев. Кружат хозяева с мячом у штрафной площади соперника.
'13
Перес уже в штрафной площади «Реала» ждал мяча, но поперечная передача слева не нашла его голову.
'11
Перес открывался на правом фланге, но диагональная передача на него не прошла, мяч улетел в аут.
'10
Хозяева перешли только на чужую половину поля, но мяч сразу потеряли, не успев даже помечать об атаке.
'8
Модрич не стал сам пробивать по воротам, сыграл тонко на Себальоса, а у того мяч выбили из-под ног.
'6
Начо наговорил на жёлтую карточку.
'5
Иско в касание здорово исполнял удар из чужой штрафной после флангового прострела Одриосолы- мяч рядом с дальним углом ворот пролетел!
'4
Обменялись команды атаками, но они завершены свистком арбитра — офсайд.
'3
Два забега Одриосола по правому флангу, но с мячом он не встретился после передач верхом в его зону.
'1
Матч начался! «Реал» разыграл мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Реал» — «Эспаньол». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.