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Трансляция
С конца
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'63
'61
'60
Месси! Чуть не получился у него чудо-гол со штрафного, но мяч попал в крестовину!
'58
'58
'58
'58
'55
Буну! Суарес чуть не поймал его на противоходе отличным ударом, однако голкипер всё же среагировал и отбил мяч!
'53
Суарес получил мяч в штрафной после передачи Месси, но его тут же выбили у Луиса.
'51
'49
После розыгрыша углового навес в штрафную у «Барселоны» толком не получился.
'48
Суарес нанёс плотный удар в угол из середины штрафной — защитник в подкате перевёл мяч на угловой!
'46
'46
'46
'46
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+4
Отправляются на перерыв команды. В целом контролировала «Барселона» игру в равных составах, хотя преимущество в один гол всегда довольно шаткое, конечно. А в большинстве «Жирона» провела результативную атаку, в которой великолепно проявил себя Стуани. Посмотрим, как пойдёт игра во втором тайме, а пока отдохнём.
'45+2
Альба получил мяч в левой части штрафной, прострелил в центр, где Суарес пробил выше, и прозвучал свисток. В офсайде был Жорди.
'45
Три минуты добавлены к первому тайму.
'45
'44
Владение мячом составляет 72 на 28 процентов. Огромное преимущество у «Барселоны», как обычно, но, возможно, после удаления эта статистика немного ровнее станет.
'43
Суарес нанёс удар от линии штрафной, но попал в защитника.
'41
Тер Штеген уверенно забрал мяч в руки после кросса с фланга вдоль ворот.
'40
Месси разбежался и пробил в ближний угол с этого стандарта — Буну поймал мяч.
'39
'37
Тер Штеген легко справился с ударом со штрафного.
'36
Спорят игроки «Барселоны», но тут это уже точно бесполезно — арбитр всё чётко видел на замедленном повторе.
'35
'34
Понс и Лангле оказались на газоне после жёсткого столкновения. Арбитр фиксирует нарушение правил со стороны игрока «Жироны», но затем отправляется смотреть повтор.
'32
Месси пытался прорваться в штрафную, но защитник выбил у него мяч.
'30
С угловым «Барселона» легко справилась.
'29
Отличный момент у «Жироны»! Португес в штрафной красивым финтом ушёл от выскочившего навстречу тер Штегена и бил с острого угла по оставленным им воротам, но Пике заблокировал этот удар ногой у самой штанги!
'28
Дембеле из штрафной плотно пробил по воротам — Буну на месте.
'27
Муньеса подключился к атаке и пробил со средней дистанции — очень неточно получилось, выше ворот на порядок.
'25
«Барселона» отошла к центру поля и перекатывает мяч.
'23
Не получился сейчас у Суареса удар с линии штрафной, выше ворот полетел мяч.
'21
Суарес с фланга сместился в штрафную, обыграл двух соперников и нанёс удар в ближний угол — Буну спас команду!
'19
'17
Дембеле потерял мяч в центре после прострела Месси.
'16
'15
'14
Португес лежит на газоне. Оказывают ему помощь.
'12
'12
Буну! Месси выполнил роскошный удар низом в правый угол ворот, но голкипер в красивом прыжке сумел до него дотянуться и с трудом, но перевёл мяч на угловой!
'10
Из этого углового «Барса» ничего не извлекла.
'9
Дембеле навесил в штрафную, «Жирона» перехватила мяч, но защитник под прессингом Суареса выбил его за лицевую линию.
'8
В ответной атаке «Барселона» заработала угловой. Последовал прострел в штрафную, где Суарес чуть-чуть не дотянулся до мяча перед воротами!
'6
Эспиноса! После розыгрыша углового накоротке последовал навес к дальней штанге, где Эспиноса сильно пробил головой, но тер Штеген справился с этим ударом!
'5
Угловой на правом фланге заработала «Жирона».
'3
Бускетс прошёл по левому флангу, но навес в штрафную у него толком не получился.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Барселона» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.