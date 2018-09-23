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Барселона Жирона

«Барселона» сравняла счет в матче с «Жироной». LIVE

Онлайн-трансляция матча Примеры «Барселона» — «Жирона»

«Барселона» на своем поле принимает «Жирону» в матче 5-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
5-й тур  |   23 сентября 21:45   |  2 тайм
Барселона
2:2
Жирона
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Семеду 12'
Рамос 15'
Месси 19'
Лангле 35'
Пике 63'
Стуани 16'
Эспиноса 39'
Стуани 45'
Стуани 51'
Хуанпе 61'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду 12'
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике 63'
15 (з)   Клеман Лангле 35'
5 (п)   Серхио Бускетс
8 (п)   Артур Рамос 58' 15'
22 (п)   Артуро Видаль 58'
11 (п)   Усман Дембеле
9 (н)   Луис Суарес
10 (н)   Лионель Месси 19'
13 (в)   Яссин Буну
20 (з)   Марк Муньеса
15 (з)    Хуанпе 61'
5 (з)   Педро Алькала
2 (з)   Бернардо Эспиноса 39'
11 (з)   Франсиско Адай
23 (п)   Алейш Гарсия
8 (п)   Пере Понс
6 (п)   Алекс Гранель
9 (н)   Кристиан Португес
7 (н)   Кристиан  16' 45' 51'
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
23 (з)   Самуэль Юмтити
4 (п)   Иван Ракитич 58'
7 (п)   Филиппе Коутиньо 58'
20 (п)   Серхи Роберто
6 (п)   Денис Суарес
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
1 (в)   Горка Ираисос
28 (з)   Эрик Монтес
10 (п)    Борха
12 (п)   Дуглас Луис
17 (п)   Патрик Робертс
29 (п)   Педро Порро
22 (н)   Сейду Думбия
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Трансляция
С начала С конца
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'63
ГОЛ!
'61
Суареса опять сбили на подступах к штрафной. На этот раз фол наказан жёлтой карточкой.
'60
Месси! Чуть не получился у него чудо-гол со штрафного, но мяч попал в крестовину!
'58
Коутиньо в игре.
'58
И Артур Рамос ушёл с поля.
'58
Ракитич вместо Видаля.
'58
Двойная замена у «Барселоны».
'55
Буну! Суарес чуть не поймал его на противоходе отличным ударом, однако голкипер всё же среагировал и отбил мяч!
'53
Суарес получил мяч в штрафной после передачи Месси, но его тут же выбили у Луиса.
'51
ГОЛ! Португес в штрафной упал после подката Пике, вскочил на ноги, пробил низом — тер Штеген отразил удар, но на добивании оказался Стуани, по красивой траектории отправивший мяч мимо защитников под перекладину!
'49
После розыгрыша углового навес в штрафную у «Барселоны» толком не получился.
'48
Суарес нанёс плотный удар в угол из середины штрафной — защитник в подкате перевёл мяч на угловой!
'46
Юмтити на поле.
'46
У «Барселоны» Дембеле заменён.
'46
Борха вместо Гарсии вышел.
'46
Оба наставника сделали замены.
'46
Вернулись на поле футболисты.
'45+4
Отправляются на перерыв команды. В целом контролировала «Барселона» игру в равных составах, хотя преимущество в один гол всегда довольно шаткое, конечно. А в большинстве «Жирона» провела результативную атаку, в которой великолепно проявил себя Стуани. Посмотрим, как пойдёт игра во втором тайме, а пока отдохнём.
'45+2
Альба получил мяч в левой части штрафной, прострелил в центр, где Суарес пробил выше, и прозвучал свисток. В офсайде был Жорди.
'45
Три минуты добавлены к первому тайму.
'45
ГОЛ! Стуани великолепно разобрался в штрафной! Принял он мяч после навесной передачи справа, обработал, ушёл от Пике и Бускетса (при этом Бускетс ещё прихватывал его сзади, но, пожалуй, на пенальти это не тянуло) и пробил низом под падающим на газон тер Штегеном!
'44
Владение мячом составляет 72 на 28 процентов. Огромное преимущество у «Барселоны», как обычно, но, возможно, после удаления эта статистика немного ровнее станет.
'43
Суарес нанёс удар от линии штрафной, но попал в защитника.
'41
Тер Штеген уверенно забрал мяч в руки после кросса с фланга вдоль ворот.
'40
Месси разбежался и пробил в ближний угол с этого стандарта — Буну поймал мяч.
'39
Эспиноса нарушил правила на подступах к штрафной.
'37
Тер Штеген легко справился с ударом со штрафного.
'36
Спорят игроки «Барселоны», но тут это уже точно бесполезно — арбитр всё чётко видел на замедленном повторе.
'35
И благодаря VAR решение меняется на противоположное, да ещё и с самым жёстким наказанием — Лангле получает красную карточку! Действительно, он врезался в соперника, да ещё и локтем по лицу ударил.
'34
Понс и Лангле оказались на газоне после жёсткого столкновения. Арбитр фиксирует нарушение правил со стороны игрока «Жироны», но затем отправляется смотреть повтор.
'32
Месси пытался прорваться в штрафную, но защитник выбил у него мяч.
'30
С угловым «Барселона» легко справилась.
'29
Отличный момент у «Жироны»! Португес в штрафной красивым финтом ушёл от выскочившего навстречу тер Штегена и бил с острого угла по оставленным им воротам, но Пике заблокировал этот удар ногой у самой штанги!
'28
Дембеле из штрафной плотно пробил по воротам — Буну на месте.
'27
Муньеса подключился к атаке и пробил со средней дистанции — очень неточно получилось, выше ворот на порядок.
'25
«Барселона» отошла к центру поля и перекатывает мяч.
'23
Не получился сейчас у Суареса удар с линии штрафной, выше ворот полетел мяч.
'21
Суарес с фланга сместился в штрафную, обыграл двух соперников и нанёс удар в ближний угол — Буну спас команду!
'19
ГОЛ! Месси получил мяч в штрафной после отличной разрезающей передачи Видаля и сильно пробил низом в левый угол мимо голкипера!
'17
Дембеле потерял мяч в центре после прострела Месси.
'16
Стуани сорвал атаку «Барселоны» по флангу.
'15
Рамос в подкате заехал сопернику по ногам.
'14
Португес лежит на газоне. Оказывают ему помощь.
'12
Семеду после навеса с углового уложил Португеса на газон в штрафной.
'12
Буну! Месси выполнил роскошный удар низом в правый угол ворот, но голкипер в красивом прыжке сумел до него дотянуться и с трудом, но перевёл мяч на угловой!
'10
Из этого углового «Барса» ничего не извлекла.
'9
Дембеле навесил в штрафную, «Жирона» перехватила мяч, но защитник под прессингом Суареса выбил его за лицевую линию.
'8
В ответной атаке «Барселона» заработала угловой. Последовал прострел в штрафную, где Суарес чуть-чуть не дотянулся до мяча перед воротами!
'6
Эспиноса! После розыгрыша углового накоротке последовал навес к дальней штанге, где Эспиноса сильно пробил головой, но тер Штеген справился с этим ударом!
'5
Угловой на правом фланге заработала «Жирона».
'3
Бускетс прошёл по левому флангу, но навес в штрафную у него толком не получился.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура Примеры: «Барселона» — «Жирона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.