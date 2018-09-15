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Реал Сосьедад Барселона

Примера. «Барселона» неожиданно проигрывает. LIVE

Онлайн-трансляция матча 4-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона»

«Барселона» встречается с «Реал Сосьедадом» в матче 4-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
4-й тур  |   15 сентября 17:15   |  2 тайм
Реал Сосьедад
1:1
Барселона
Стадион «Аноэта», Сан-Себастьян | Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Элустондо 12'
Ильяраменди 43'
Суарес 63'
Дембеле 66'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Херонимо Рульи
2 (з)   Хосеба Сальдуа
19 (з)   Тео Бернар
15 (з)   Ариц Элустондо 12'
6 (з)   Эктор Морено
5 (п)   Игор Субельдия
4 (п)   Асьер Ильяраменди 43'
17 (п)   Давид Сурутуса
14 (п)   Рубен Пардо
10 (п)   Микель Оярсабаль
7 (н)    Хуанми
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду 46'
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (п)   Серхи Роберто
4 (п)   Иван Ракитич
12 (п)    Рафинья 57'
11 (п)   Усман Дембеле 66'
9 (н)   Луис Суарес 63'
10 (н)   Лионель Месси
Запасной состав
13 (в)   Мигель Анхель
18 (з)   Андони Эспиноса
20 (з)   Кевин Родригеш
22 (з)   Рауль Навас
8 (п)   Микель Мерино
23 (п)   Лука Фуэнтес
21 (н)   Хон Орхильес
13 (в)   Яспер Силлессен
15 (з)   Клеман Лангле
24 (з)   Томас Вермален
7 (п)   Филиппе Коутиньо 46'
5 (п)   Серхио Бускетс 57'
22 (п)   Артуро Видаль
19 (н)   Мунир Эль-Хаддади
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'66
ГОЛ!
'66
Какая красота! Коутиньо со своей правой крутил мяч под дальнюю штангу, но Рульи в прыжке перевёл мяч на угловой!
'65
Хуанми не смог выиграть борьбу за мяч у Роберто в чужой штрафной.
'63
ГОЛ! После углового Пике в очередной раз пробил головой, Рульи мяч отбил перед собой, а Суарес за счёт своего голевого чутья счёт сравнял!
'62
Тер Штеген оставляет «Барселону» в игре! Выход один на один нейтрализовал голкипер! Хуанми не смог отличиться в шикарном моменте!
'60
Тер Штеген в игре после удара под острым углом! Пару раз подряд каталонцы провалились в обороне.
'59
Какую контратаку запорол Оярсабаль! Вывались баски в атаку три в два, Оярсабаль получил мяч под удар из штрафной, но запустил мяч на трибуны!
'58
У Дембеле не получился точным удар головой — мяч пошёл вдоль ворот!
'57
Бускетс вышел наладить игру в центре поля. Две замены от «Барсы» мы уже увидели.
'57
Рафинья покидает поле.
'56
Месси с мячом в штрафной площади хозяев побывал, попытка сыграть на Суареса не прошла, Рульи всех опередил.
'54
Пардо после стандарта нашел Оярсабаля в хорошей позиции, но у того удар не получился.
'54
Пике слишком сильную передачу отдавал на своего вратаря — угловой.
'53
Первый хороший выход «Сосьедада» из обороны в атаку с передачей верхом в штрафную, но Хуанми до мяча не дотянулся.
'51
Прошёл разрезающий пас в штрафную на Суареса, но Луис в борьбе с защитником мяч упустил за лицевую линию.
'49
Не прошла немного «стеночка» уже в штрафной хозяев в исполнении Коутиньо и Рафиньи.
'47
Суарес получил мяч в чужой штрафной, но слишком сильно пробросил его вперёд — удар от ворот.
'46
Второй тайм матча стартовал!
'46
Коутиньо вышел добавить креатива атаке «Барселоны».
'46
Семеду не выйдет на второй тайм игры.
'45+1
Прозвучал свисток на перерыв! Первый тайм остаётся за «Сосьедадом»!
'45
Суарес не смог обработать мяч в штрафной соперника, но при этом начал доказывать судье, что здесь не обошлось без игры рукой со стороны защитника «Сосьедада». Все претензии уругвайца отклонены.
'43
Ильяраменди откровенно схватил за майку Рафинью — жёлтая карточка.
'43
Ещё один угловой каталонцев с ударом в завершении от Ракитича — безуспешно!
'42
После подачи с угла поля Пике в борьбе с соперником упал в штрафной! Система VAR помогла разобраться — нет пенальти!
'41
Мягкая подача Месси в штрафную хозяев, мяч выбит на угловой.
'41
Суарес получил по ногам. Стандарт для «Барсы» в 27 метрах от ворот.
'40
Неудачный пас Месси под игру в «стеночку» с Дембеле на входе в штрафную площадь — мяч достался «Сосьедаду».
'38
Юмтити сорвал контратаку басков, сфолив на фланге. Обошлось без карточки для француза.
'36
Второй корнер гостей в матче. Подача Дембеле, а далее удар Пике головой с линии вратарской — мяч пролетел в метре от штанги!
'35
«Сосьедад» стал много позволять сопернику, всё больше вжимаясь в свою штрафную.
'34
По-прежнему у каталонцев в атаке мало, что получается создать. В прошлом сезоне «Барселона» здесь же «горела» к этой минуте уже 2:0.
'32
«Барселона» под свист местных болельщиков ведёт перепас на чужой половине поля.
'31
Дембеле уже поднял голову для передачи от лицевой линии, находясь в штрафной, но по мячу не попал — удар от ворот.
'30
Прервал Пике атаку «Сосьедада» три в два! Всё началось с потери мяча гостями в центре поля.
'29
Каталонцы глубоко прессинговали, пришлось хозяевам дважды через своего вратаря сыграть, а тот мяч в аут запустил.
'27
Месси задумал заброс в штрафную соперника, но слишком сильно — мяч улетел за лицевую линию.
'25
Тер Штеген без проблем забрал мяч в руки после подачи с левого фланга в исполнении Франсуа.
'23
«Барселона» быстрее начинает двигать мяч, но пока разрушить компактность обороны соперника не получается.
'22
Пике вновь хорош в отборе, а уже после Жерар первым пасом искал Дембеле в линии атаки, но того стерегли защитники «Реала».
'21
Оярсабаль простреливал с правого края штрафной во вратарскую, но на пути был Пике, сыгравший здорово на перехвате.
'19
Дембеле врезался в соперника в чужой штрафной — фол в атаке.
'18
«Реал Сосьедад» при потери мяча стал ещё глубже садиться к своим воротам.
'17
Пардо от правой бровки отдал мяч на линию штрафной, а у Хуанми не получился удар!
'15
«Барселона» второй матч подряд пропускает первой. Для «Уэски» мы помним, чем всё закончилось.
'12
ГОЛ! Со стандарта прошла подача Пардо верхом в штрафную, Морено головой скинул мяч под удар Элустондо, а тот слёту пробил точно в цель!
'12
Хуанми забрался в положение вне игры после длинного паса в его адрес.
'11
Не получился быстрый выход у хозяев из обороны в атаку, застряли уже в центре поля.
'10
Первый угловой гости разыграли, но к острому моменту у ворот Рульи это не привело.
'9
«Барселона» забирает мяч под свой контроль, а «Реал Сосьедад» к этому хорошо подготовился, сразу выстроив плотную оборону.
'8
Накрыли каталонцы соперника на чужой половине поля, но первый пас на фланг в расчёте на Дембеле был не точен.
'7
Заброс вперёд на Суареса, но Луис проиграл позицию защитнику «Сосьедада» в борьбе за мяч.
'5
Тер Штеген подключен к игре, но не после момента у ворот «Барселоны», а после паса Пике. На Рульи тоже успели отыграть пару передач назад.
'3
Аккуратные первые минуты игры. Пока мяч ни в одной из штрафных площадей даже не побывал.
'1
Встреча началась! Первый удар по мячу в центре поля нанесли хозяева.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Реал Сосьедад» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.