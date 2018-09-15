'90+5

Уверенно отбиваются гости после навеса Сусаеты с угла поля, и звучит финальный свисток. Второй тайм получился гораздо зрелищнее первого. «Реал» прибавил, здорово атаковал, забил один раз и мог забивать ещё — но и игроки «Атлетика» могли отличиться. В итоге матч завершился вничью, а это означает, что «Реал» впервые в этом чемпионате потерял очки. «Барселона» теперь — единоличный лидер, «Реал» с 10 очками на втором месте. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!