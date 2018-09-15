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Трансляция
С конца
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'90+5
Уверенно отбиваются гости после навеса Сусаеты с угла поля, и звучит финальный свисток. Второй тайм получился гораздо зрелищнее первого. «Реал» прибавил, здорово атаковал, забил один раз и мог забивать ещё — но и игроки «Атлетика» могли отличиться. В итоге матч завершился вничью, а это означает, что «Реал» впервые в этом чемпионате потерял очки. «Барселона» теперь — единоличный лидер, «Реал» с 10 очками на втором месте. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+4
Угловой на последних секундах заработал «Атлетик». Даст арбитр хозяевам исполнить этот стандарт.
'90+3
Сусаета здорово среагировал на отскок мяча и красиво пробил с лёта из правой части штрафной — Куртуа в падении поймал мяч!
'90+2
'90+2
Бензема получил мяч от Асенсио и выполнил разрезающую передачу в штрафную на Васкеса, но защитник перехватил этот пас!
'90+1
Асенсио угодил в положение «вне игры».
'90
Три минуты добавил главный арбитр.
'88
46413 зрителей сегодня на трибунах.
'87
'86
Капа навесил со стандарта в штрафную — гости отбились.
'85
'83
Хороший прострел на Бензема выполнил Васкес, но защита не дала Кариму пробить из штрафной.
'81
'81
'80
Сан-Хосе получил передачу в чужой штрафной, но нарвался на Карвахаля, который отобрал у него мяч.
'78
'77
Лукас слишком сильно навесил в штрафную, мяч улетел за пределы поля.
'76
'76
'75
'75
'73
Рамос подошёл к мячу и пробил с правой на порядок выше перекладины.
'72
'70
Блокирует защита «Реала» удар Бената из штрафной! Рамос перед этим неудачно выбил мяч в цейтноте, точно на ногу сопернику.
'69
Бензема сильно, но неточно пробил от линии штрафной, послав мяч намного правее ворот.
'68
'66
Сусаета сместился с правого фланга в штрафную и попытался прострелить к воротам, но попал в защитника.
'63
'61
'61
'60
Рамос в штрафной добрался до мяча после навеса и сильно пробил по центру — Симон в падении сумел справиться с этим ударом Серхио!
'60
'58
Бэйл забрался в офсайд.
'56
Слишком близко к защитникам выполнил навес Модрич, мяч был выбит.
'54
'54
'53
Бэйл из правой части штрафной пытался пробить по мячу в падении, но удар у него сорвался.
'52
Карвахаль навесил с фланга в штрафную — защита отбилась.
'50
Рауль Гарсия пытался оттеснить соперника от мяча и нарушил правила.
'48
«Реал» забрал себе мяч, но пока просто перекатывает его без обостряющих передач в штрафную.
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Сложно назвать первый тайм очень зрелищным. Мячом больше владели гости, но почти ничего опасного из этого не извлекли, в то время как команда из Бильбао раз за разом организовывала опасные подходы, один из которых завершился взятием ворот.
'45
Ничего не добавил арбитр к первому тайму. Перерыв!
'45
'44
Рауль Гарсия выдал отличный пас на Уильямса, однако Рамос смог занять правильную позицию и перехватить мяч.
'41
Зажал «Реал» соперников на своей половине поля, однако ничего опасного из этого извлечь не получается.
'38
Модрич пробил по воротам с линии штрафной. Ситуация для Симона осложнилась рикошетом от ноги защитника, однако достал он мяч из нижнего угла.
'36
Рауль Гарсия первым замкнул удар со штрафного и забил гол, но его отменили — положение «вне игры» было очень большим.
'35
Продолжают позиционно атаковать баски. Модрич сбил Муньяина метрах в 30 от ворот, будет опасный штрафной.
'32
'30
Асенсио получил мяч на границе штрафной и пробил высоко в дальний угол — снова на месте Унай Симон.
'29
Карвахаль с правого фланга подошёл к штрафной и пробил с острого угла — точно в руки Симона.
'27
Асенсио отличной передачей с фланга нашёл Модрича, который замкнул эту передачу точным ударом в створ ворот. Но боковой арбитр немного раньше просигнализировал «вне игры».
'26
Владение мячом сейчас 39% на 61% в пользу «Реала», но этого не заметно — значительно опаснее завершаются контрвыпады басков.
'23
Берчиче мощно пробил в створ, заставив Куртуа играть ногами! Мяч отскочил обратно, но повторный удар прилетел уже точно в руки вратарю мадридцев.
'20
Сусаета получил передачу на ход возле штрафной, вошёл в неё и неудачно прострелил на Уильямса.
'18
Марсело красиво ушёл от Сусаеты, прострелил к линии штрафной, откуда мяч отскочил на Бензема. Последний метров с пятнадцати пробил выше ворот.
'16
Де Маркос заблокировал потенциально опасную передачу Асенсио в штрафную площадь.
'14
Иньяки Уильямс получил передачу в штрафной, сблизился с вратарём и пробил из под Варана в дальний угол низом — мяч прошёл мимо.
'13
Несколько минут уже держат мяч мадридцы на чужой половине поля, но даже до штрафной всегда далеко. В медленном темпе проходит игра.
'11
Варан отлично сыграл один в один, не пустив Уильямса в штрафную площадь мадридцев.
'9
Себальос уходил от защитника и его сбили. Опысный штрафной мог бы быть, но «сливочные» предпочли разыграть мяч и вернуть его к центру поля.
'7
Очень высокий прессинг использует «Атлетик».
'6
Уильямс получил мяч на правом фланге, недалеко от углового флажка, однако Рамос навязал ему борьбу и нарвался на фол.
'4
Пытается позиционно атаковать «Атлетик», но до опасных моментов не доходит.
'2
Уже в начале создал опасный момент «Реал» — Асенсио сбросил мяч на Луку Модрича, который с десяти метров пробил рядом со штангой.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Атлетик» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.