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Атлетик Б Реал Мадрид

«Реал» сенсационно проигрывает. LIVE

Онлайн-трансляция матча 4-го тура Примеры «Атлетик» — «Реал»

«Атлетик» из Бильбао принимает на своем поле мадридский «Реал» в матче 4-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
4-й тур  |   15 сентября 21:45   |  закончен
Атлетик Б
1:1
Реал Мадрид
Стадион «Сан-Мамес», Бильбао | Главный судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Кастилия-Леон, Испания)
Муньяин 32'
Альварес Лопес 45'
Гарсия 60'
Капа 68'
Берчиче 72'
Беньят 78'
Симон 90+2'
Иско 63'
Карвахаль 85'
Васкес 87'
Подробная статистика матча
Основные составы
25 (в)   Унай Симон 90'
18 (з)   Оскар де
12 (з)   Юри Берчиче 72'
5 (з)   Ерай Альварес 45'
4 (з)   Иньиго Мартинес
16 (п)   Дани Гарсия 60'
22 (п)   Рауль Гарсия
7 (п)   Эчебария Беньят 81' 78'
14 (п)   Маркел Сусаета
9 (н)   Иньяки Уильямс 76'
10 (н)   Икер Муньяин 54' 32'
25 (в)   Тибо Куртуа
2 (з)   Даниэль  85'
12 (з)    Марсело
4 (з)   Серхио Рамос
5 (з)   Рафаэль Варан
8 (п)   Тони Кроос
24 (п)   Даниель Себальос 46'
10 (п)   Лука Модрич 61'
20 (п)   Марко Асенсио
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл 75'
Запасной состав
26 (в)   Одей Олеага
21 (з)   Андер Капа 54' 68'
6 (з)   Микель Сан-Хосе 76'
24 (з)   Микель Баленсиага
17 (п)   Микель Рико 81'
31 (п)   Перу Ноласкоайн
20 (н)   Ариц Адурис
1 (в)   Кейлор Навас
6 (з)   Хосе Игнасио
19 (з)   Альваро Одриосола
14 (п)    Каземиро 46'
22 (п)    Иско 61' 63'
17 (н)   Лукас Васкес 75' 87'
7 (н)    Мариано
Удары
33%
По воротам: 9
В створ: 4
Владение мячом
38%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 2
  • 19
Удары
67%
По воротам: 18
В створ: 8
Владение мячом
62%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 6
  • 7
Самоечитаемое
Трансляция
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'90+5
Уверенно отбиваются гости после навеса Сусаеты с угла поля, и звучит финальный свисток. Второй тайм получился гораздо зрелищнее первого. «Реал» прибавил, здорово атаковал, забил один раз и мог забивать ещё — но и игроки «Атлетика» могли отличиться. В итоге матч завершился вничью, а это означает, что «Реал» впервые в этом чемпионате потерял очки. «Барселона» теперь — единоличный лидер, «Реал» с 10 очками на втором месте. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+4
Угловой на последних секундах заработал «Атлетик». Даст арбитр хозяевам исполнить этот стандарт.
'90+3
Сусаета здорово среагировал на отскок мяча и красиво пробил с лёта из правой части штрафной — Куртуа в падении поймал мяч!
'90+2
Жёлтая Симону за затажку времени.
'90+2
Бензема получил мяч от Асенсио и выполнил разрезающую передачу в штрафную на Васкеса, но защитник перехватил этот пас!
'90+1
Асенсио угодил в положение «вне игры».
'90
Три минуты добавил главный арбитр.
'88
46413 зрителей сегодня на трибунах.
'87
Васкес жёстко пошёл в подкат после потери мяча и получил «горчичник».
'86
Капа навесил со стандарта в штрафную — гости отбились.
'85
Карвахаль сорвал быструю контратаку «Атлетика» по центру в отчаянном подкате.
'83
Хороший прострел на Бензема выполнил Васкес, но защита не дала Кариму пробить из штрафной.
'81
Рико вместо Беньята.
'81
Последняя замена в матче.
'80
Сан-Хосе получил передачу в чужой штрафной, но нарвался на Карвахаля, который отобрал у него мяч.
'78
Беньят сорвал контратаку «Реала» с нарушением правил.
'77
Лукас слишком сильно навесил в штрафную, мяч улетел за пределы поля.
'76
Сан-Хосе его заменил.
'76
Уильямс ушёл с поля.
'75
Лукас Васкес в игре.
'75
Бэйл отправляется отдыхать.
'73
Рамос подошёл к мячу и пробил с правой на порядок выше перекладины.
'72
Берчиче получил «горчичник».
'70
Блокирует защита «Реала» удар Бената из штрафной! Рамос перед этим неудачно выбил мяч в цейтноте, точно на ногу сопернику.
'69
Бензема сильно, но неточно пробил от линии штрафной, послав мяч намного правее ворот.
'68
Капа с нарушением правил остановил Бэйла.
'66
Сусаета сместился с правого фланга в штрафную и попытался прострелить к воротам, но попал в защитника.
'63
ГОЛ! Бэйлу удался великолепный кросс с правого фланга, а Иско здорово выпрыгнул на линии вратарской и сильным ударом головой вколотил мяч в ближний угол ворот!
'61
Иско вместо Модрича.
'61
Вторая замена в матче.
'60
Рамос в штрафной добрался до мяча после навеса и сильно пробил по центру — Симон в падении сумел справиться с этим ударом Серхио!
'60
Рауль Гарсия жёстко играет в подкате на подступах к своей штрафной. Чуть не переросло всё это в стычку между футболистами, но страсти вовремя удалось погасить. Жёлтую получил Гарсия.
'58
Бэйл забрался в офсайд.
'56
Слишком близко к защитникам выполнил навес Модрич, мяч был выбит.
'54
Капа на поле.
'54
Муньяин заменён.
'53
Бэйл из правой части штрафной пытался пробить по мячу в падении, но удар у него сорвался.
'52
Карвахаль навесил с фланга в штрафную — защита отбилась.
'50
Рауль Гарсия пытался оттеснить соперника от мяча и нарушил правила.
'48
«Реал» забрал себе мяч, но пока просто перекатывает его без обостряющих передач в штрафную.
'46
Каземиро вместо него.
'46
Себальос был заменён в перерыве.
'46
Начался второй тайм!
'45+1
Сложно назвать первый тайм очень зрелищным. Мячом больше владели гости, но почти ничего опасного из этого не извлекли, в то время как команда из Бильбао раз за разом организовывала опасные подходы, один из которых завершился взятием ворот.
'45
Ничего не добавил арбитр к первому тайму. Перерыв!
'45
Альварес Лопес получил первое предупреждение в матче за грубый фол.
'44
Рауль Гарсия выдал отличный пас на Уильямса, однако Рамос смог занять правильную позицию и перехватить мяч.
'41
Зажал «Реал» соперников на своей половине поля, однако ничего опасного из этого извлечь не получается.
'38
Модрич пробил по воротам с линии штрафной. Ситуация для Симона осложнилась рикошетом от ноги защитника, однако достал он мяч из нижнего угла.
'36
Рауль Гарсия первым замкнул удар со штрафного и забил гол, но его отменили — положение «вне игры» было очень большим.
'35
Продолжают позиционно атаковать баски. Модрич сбил Муньяина метрах в 30 от ворот, будет опасный штрафной.
'32
Гол! Сусаета с правого фланга отдал шикарную передачу на де Маркоса, который с угла вратарской прострелил к центру. Там Муньяин и Уильямс затолкали мяч в ворота. Последним же коснулся мяча Муньяин, так что на него записан гол. Выходит вперёд «Атлетик».
'30
Асенсио получил мяч на границе штрафной и пробил высоко в дальний угол — снова на месте Унай Симон.
'29
Карвахаль с правого фланга подошёл к штрафной и пробил с острого угла — точно в руки Симона.
'27
Асенсио отличной передачей с фланга нашёл Модрича, который замкнул эту передачу точным ударом в створ ворот. Но боковой арбитр немного раньше просигнализировал «вне игры».
'26
Владение мячом сейчас 39% на 61% в пользу «Реала», но этого не заметно — значительно опаснее завершаются контрвыпады басков.
'23
Берчиче мощно пробил в створ, заставив Куртуа играть ногами! Мяч отскочил обратно, но повторный удар прилетел уже точно в руки вратарю мадридцев.
'20
Сусаета получил передачу на ход возле штрафной, вошёл в неё и неудачно прострелил на Уильямса.
'18
Марсело красиво ушёл от Сусаеты, прострелил к линии штрафной, откуда мяч отскочил на Бензема. Последний метров с пятнадцати пробил выше ворот.
'16
Де Маркос заблокировал потенциально опасную передачу Асенсио в штрафную площадь.
'14
Иньяки Уильямс получил передачу в штрафной, сблизился с вратарём и пробил из под Варана в дальний угол низом — мяч прошёл мимо.
'13
Несколько минут уже держат мяч мадридцы на чужой половине поля, но даже до штрафной всегда далеко. В медленном темпе проходит игра.
'11
Варан отлично сыграл один в один, не пустив Уильямса в штрафную площадь мадридцев.
'9
Себальос уходил от защитника и его сбили. Опысный штрафной мог бы быть, но «сливочные» предпочли разыграть мяч и вернуть его к центру поля.
'7
Очень высокий прессинг использует «Атлетик».
'6
Уильямс получил мяч на правом фланге, недалеко от углового флажка, однако Рамос навязал ему борьбу и нарвался на фол.
'4
Пытается позиционно атаковать «Атлетик», но до опасных моментов не доходит.
'2
Уже в начале создал опасный момент «Реал» — Асенсио сбросил мяч на Луку Модрича, который с десяти метров пробил рядом со штангой.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Атлетик» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.