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Трансляция
С конца
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'58
Рамос нарушил правила перед своей штрафной.
'57
'57
'57
Марио Гаспар проиграл Рамосу в скорости и нарушил правила.
'55
Рамос побежал в атаку и неудачно открылся на фланге под пас Марсело.
'54
Родриго неточно пробил с дальней дистанции.
'52
Марсело отлично отработал в обороне после собственной ошибки на своей половине поля.
'50
Хави Фуэго пострадал в стыке с Карвахалем. Пауза в матче.
'49
Лука Зидан среагировал на опасный удар Сансоне со стандарта!
'48
'47
Модрич подставился под фол на фланге.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Реал» качественно сыграл в первом тайме против «Вильярреала». Мадридцы забили два достаточно лёгких гола, играя в своё удовольствие. «Вильярреал» порой имел пространство для контратак, но воспользоваться им хозяева не смогли. Впереди второй тайм.
'44
Энес Унал выпустил мяч за лицевую в попытке обыграть Рамоса.
'42
Иско наткнулся на трёх соперников в чужой штрафной, потеряв в итоге мяч.
'40
Кроос ушёл от двух соперников и пробил издали под перекладину! Вновь «Вильярреалу» повезло, что ворота защищает Фернандес.
'38
Кроос сыграл на Иско, который убежал в чужую штрафную и пробил в дальний верхний угол, но голкипер хозяев вновь сыграл блестяще!
'37
Модрич подхватил мяч и ворвался через центр в чужую штрафную, пробив с лёта под перекладину, но Фернандес среагировал! Арбитр не заметил касания Фернандеса, не назначив угловой.
'36
Рамос сделал слишком сильную и высокую диагональ на Бэйла, валлиец не дотянулся.
'34
Варан легко перехватил банальный прострел Сансоне.
'32
'30
Форнальс развернулся перед чужой штрафной и резко пробил рядом с ближней штангой!
'28
Роналду забрался в положение вне игры, выскакивая на заброс из глубины.
'25
Арбитр не среагировал на падение Роналду в штрафной хозяев.
'24
Энесу Уналу помешали пробить со средней дистанции.
'22
Марио Гаспар зацепился за заброс в чужой штрафной и с лёта пробил мимо ворот, но секундой ранее арбитр зафиксировал положение вне игры.
'20
Бэйл не сумел обработать пас Крооса, выпустив мяч в аут.
'17
Роналду подхватил мяч перед штрафной «Вильярреала», дважды развернулся и решил пробить, но получилось неточно.
'16
Форнальс прострелом в соперника заработал угловой.
'14
Каземиро успешно сыграл в подкате против Энеса Унала, выбив мяч за лицевую с рикошетом от турка.
'13
Мадридцы полностью отобрали мяч у соперника, играя в своё удовольствие. Пока «Вильярреал» не может даже прессинг навязать.
'11
'10
У Иско и Крооса не получилась стеночка у края чужой штрафной.
'7
Роналду классно выстрелил из-за пределов штрафной, послав мяч в ближнюю девятку, однако Фернандес в очередной раз сыграл очень уверенно.
'6
Форнальс подключил к атаке Марио Гаспара, у которого не получился навес.
'5
Марсело подключил к атаке Рамоса, который здорово пробил в дальний угол из-за пределов штрафной, но Фернандес справился!
'3
Энес Унал ускорился на пас в свободную зону и пробил с линии чужой штрафной мимо дальнего угла!
'2
Лука Зидан успешно сыграл на выходе, перехватив диагональ соперника.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.