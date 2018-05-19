'45

Закончился первый тайм. «Реал» качественно сыграл в первом тайме против «Вильярреала». Мадридцы забили два достаточно лёгких гола, играя в своё удовольствие. «Вильярреал» порой имел пространство для контратак, но воспользоваться им хозяева не смогли. Впереди второй тайм.