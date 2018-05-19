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Игроки «Реала» Reuters
Игроки «Реала»

«Реал» побеждает на выезде. LIVE

Онлайн матча «Вильярреал» — «Реал» в чемпионате Испании

«Вильярреал» принимает на своем поле мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
38-й тур  |   19 мая 21:45   |  2 тайм
Вильярреал
0:2
Реал Мадрид
0:2
Стадион «Керамика - Эль-Мадригал», Вильярреал | Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Бэйл 11'
Роналду 32'
Модрич 48'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Андрес Фернандес
2 (з)   Марио Гаспар
5 (з)   Адриан Марин
3 (з)   Альваро Гонсалес
23 (з)   Даниэле Бонера
16 (п)   Родриго Эрнандес
20 (п)   Роберто Сориано
19 (п)   Хави Фуэго 57'
8 (п)   Пабло Форнальс
15 (н)   Энес Унал
18 (н)   Никола Сансоне
30 (в)   Лука Зидан
2 (з)   Даниэль 
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос
22 (п)    Иско
10 (п)   Лука Модрич 48'
7 (н)   Криштиану Роналду 32'
11 (н)   Гарет Бэйл 11'
Запасной состав
25 (в)   Мариано Барбоса
6 (з)   Виктор Руис
11 (з)   Коста Хауме
12 (п)   Салем Аль-Доссари 57'
7 (п)   Денис Черышев
10 (п)   Самуэль Кастильехо
24 (н)   Рохер Мартинес
13 (в)   Кико Касилья
6 (з)   Хосе Игнасио
15 (з)   Тео Бернар
20 (п)   Марко Асенсио
23 (п)   Матео Ковачич
17 (н)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема
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'58
Рамос нарушил правила перед своей штрафной.
'57
Аль-Доссари вышел.
'57
Фуэго заменили.
'57
Марио Гаспар проиграл Рамосу в скорости и нарушил правила.
'55
Рамос побежал в атаку и неудачно открылся на фланге под пас Марсело.
'54
Родриго неточно пробил с дальней дистанции.
'52
Марсело отлично отработал в обороне после собственной ошибки на своей половине поля.
'50
Хави Фуэго пострадал в стыке с Карвахалем. Пауза в матче.
'49
Лука Зидан среагировал на опасный удар Сансоне со стандарта!
'48
Модрич потерял мяч перед своей штрафной и умышленно сбил соперника, получив жёлтую карточку.
'47
Модрич подставился под фол на фланге.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Реал» качественно сыграл в первом тайме против «Вильярреала». Мадридцы забили два достаточно лёгких гола, играя в своё удовольствие. «Вильярреал» порой имел пространство для контратак, но воспользоваться им хозяева не смогли. Впереди второй тайм.
'44
Энес Унал выпустил мяч за лицевую в попытке обыграть Рамоса.
'42
Иско наткнулся на трёх соперников в чужой штрафной, потеряв в итоге мяч.
'40
Кроос ушёл от двух соперников и пробил издали под перекладину! Вновь «Вильярреалу» повезло, что ворота защищает Фернандес.
'38
Кроос сыграл на Иско, который убежал в чужую штрафную и пробил в дальний верхний угол, но голкипер хозяев вновь сыграл блестяще!
'37
Модрич подхватил мяч и ворвался через центр в чужую штрафную, пробив с лёта под перекладину, но Фернандес среагировал! Арбитр не заметил касания Фернандеса, не назначив угловой.
'36
Рамос сделал слишком сильную и высокую диагональ на Бэйла, валлиец не дотянулся.
'34
Варан легко перехватил банальный прострел Сансоне.
'32
ГОЛ! Роналду забил! Иско перевёл мяч налево на Марсело, который выполнил идеальную подачу на Роналду, а португалец головой без сопротивления пробил в дальний угол!
'30
Форнальс развернулся перед чужой штрафной и резко пробил рядом с ближней штангой!
'28
Роналду забрался в положение вне игры, выскакивая на заброс из глубины.
'25
Арбитр не среагировал на падение Роналду в штрафной хозяев.
'24
Энесу Уналу помешали пробить со средней дистанции.
'22
Марио Гаспар зацепился за заброс в чужой штрафной и с лёта пробил мимо ворот, но секундой ранее арбитр зафиксировал положение вне игры.
'20
Бэйл не сумел обработать пас Крооса, выпустив мяч в аут.
'17
Роналду подхватил мяч перед штрафной «Вильярреала», дважды развернулся и решил пробить, но получилось неточно.
'16
Форнальс прострелом в соперника заработал угловой.
'14
Каземиро успешно сыграл в подкате против Энеса Унала, выбив мяч за лицевую с рикошетом от турка.
'13
Мадридцы полностью отобрали мяч у соперника, играя в своё удовольствие. Пока «Вильярреал» не может даже прессинг навязать.
'11
ГОЛ! Бэйл вывел Мадрид вперёд! Модрич после быстрого розыгрыша стандарта сыграл на Бэйла, который ушёл от соперника, выйдя на отличную позицию, после чего последовал отличный удар в нижний угол!
'10
У Иско и Крооса не получилась стеночка у края чужой штрафной.
'7
Роналду классно выстрелил из-за пределов штрафной, послав мяч в ближнюю девятку, однако Фернандес в очередной раз сыграл очень уверенно.
'6
Форнальс подключил к атаке Марио Гаспара, у которого не получился навес.
'5
Марсело подключил к атаке Рамоса, который здорово пробил в дальний угол из-за пределов штрафной, но Фернандес справился!
'3
Энес Унал ускорился на пас в свободную зону и пробил с линии чужой штрафной мимо дальнего угла!
'2
Лука Зидан успешно сыграл на выходе, перехватив диагональ соперника.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Реал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.