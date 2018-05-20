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Трансляция
С конца
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'33
Оярсабалю не помешали разогнать контратаку опасным подкатом. Отличился Бускетс, но арбитр не стал его наказывать.
'31
Иньеста не успел за слишком сильным ответным пасом партнёра.
'30
Оярсабаль опасно пробил после резкого разворота в штрафной «Барсы»! Повезло каталонцам, что мяч покатился мимо створа.
'29
Дембеле завяз в своём же дриблинге на линии чужой штрафной, завершив эпизод безадресным навесом.
'27
Суарес выскочил на прострел Дембеле, подрезав мяч вблизи дальней штанги!
'25
Дембеле забросил мяч в центр штрафной, откуда неточно головой пробил забежавший на позицию форварда Ракитич.
'24
Семеду успел за Оярсабалем, помешав Микелю сделать подачу.
'22
Иньеста забросил мяч на Жорди Альбу, которого опередил соперник, поставив корпус.
'20
Коутиньо забежал в положение вне игры.
'18
Пике потеряли при розыгрыше углового, но Жерар из убойной позиции плохо попал по мячу, а данный рикошет помог Мойя легко забрать мяч.
'17
Суарес со штрафного нанёс удар прямо в стенку из басков!
'16
Суарес проскочил соперников, нарвавшись на подножку практически на линии штрафной.
'14
Мина помешал Хуанми зацепиться за мяч в штрафной «Барсы», выбив его на угловой.
'13
Режиссёры трансляции показали заскучавшего на скамейке запасных Лионеля Месси, который бережёт свои силы на предстоящий крупнейший турнир в России.
'11
Оярсабаль открылся слева на диагональ, забравшись в небольшой офсайд.
'10
Иньеста неплохо пробил из-за пределов штрафной, но мяч прошёл рядом со штангой.
'10
У Иньесты и Коутиньо не получилась стеночка на краю штрафной гостей.
'8
Виллиан Жозе решился на дальний удар, который получился очень сильным, но неточным.
'7
Янузай в контратаке четыре в три подбежал к штрафной каталонцев и опасно пробил в дальний угол, заставив тер Штегена совершить прекрасный сейв!
'6
Иньеста ворвался в штрафную и прострелил на Суареса, которому не дали нормально обработать мяч.
'4
Дембеле прошёл двух соперников и оказался почти в чужой вратарской, но француз промедлил с ударом, заработав лишь угловой.
'4
Жорди Альба здорово сыграл на перехвате, помешав Янузаю выскочить на свидание с тер Штегеном.
'2
Виллиан Жозе выскочил на подачу Янузая и пробил головой прямо в тер Штегена!
'1
Ракитич опасно сыграл против соперника, высоко задрав ногу. Арбитр обошёлся без карточки.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 38-го тура Примеры: «Барселона» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.