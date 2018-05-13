- 1460290 просмотров Почему Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
- 339896 просмотров Почему Юлия Самойлова не прошла в финал Евровидения
- 250577 просмотров Почему ЗРК «Панцирь» в Сирии был уничтожен израильской ракетой
- 190377 просмотров Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира
- 122105 просмотров Россияне назвали оптимальный пенсионный возраст в стране
- 120036 просмотров Прогноз погоды в Москве с 11 по 18 мая
- 117473 просмотра Сборная России впервые уступила на чемпионате мира по хоккею в Дании
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'45
Закончился первый тайм. «Леванте» выдал огненный футбол, забив два гола «Барселоне» в первом тайме. Каталонцы оказались в сложной ситуации, но гол Коутиньо в концовке тайма добавляет оптимизма чемпиону Испании.
'45
Дембеле запорол контратаку «Барсы», сделав плохой проникающий пас.
'44
Арбитр не среагировал на падение Дембеле в штрафной «Леванте».
'43
Иньеста технично обработал мяч пяткой и нанёс удар, который был блокирован.
'42
Семеду решил пробить издали, но Ойер сыграл надёжно.
'40
Суарес нарвался на отбор, пытаясь убрать соперника на замахе в штрафной.
'38
'37
'35
Дембеле отметился навесом в руки Ойера. Ничего не получается у каталонцев впереди.
'34
Суарес подхватил мяч впереди в положении вне игры.
'31
'31
'30
'29
Ойер в суматохе отразил подачу Коутиньо со штрафного, а арбитр заметил нарушение против голкипера.
'27
Мина отобрал мяч у Марти, а затем Вермален сделал сигнал о травме бедра, попросив замену.
'25
Боатенг в ходе быстрой атаки не смог обработать сильную передачу партнёра.
'24
Суарес сыграл на край штрафной на Дембеле, который накрутил соперника и нанёс удар мимо цели с рикошетом от защитника.
'22
'20
'18
«Барселона» никак не может перехватить инициативу, мяч у левантийцев.
'16
Моралес подбежал к краю штрафной и классно ушёл от Вермалена, затем прострелив в Жорди Альбу!
'14
Мина нарушил правила в центре поля. Не лучший матч колумбийца, по крайней мере его начало.
'12
Кампанья опасно сыграл назад на Ойера, заставив своего голкипера в панике выбить мяч в сторону аута.
'11
Перекладина спасла «Барсу»! Боатенг не сумел замкнуть прострел, срезав мяч на Барди, который из пределов вратарской выстрелил в крестовину!
'9
'8
Ракитич прихватил соперника, помешав тому разыграть стеночку.
'6
Суарес со штрафного пробил в стенку, а затем Мина забрался в положение вне игры.
'6
Постиго сбил Коутиньо вблизи своей штрафной.
'5
Коутиньо ворвался в штрафную, убрал одного соперника и решил сыграть на Суареса, но нарвался на отбор.
'4
Ракитич отметился простым ударом с края штрафной.
'3
Постиго отразил прострел Семеду на угловой.
'2
Иньеста прошёл слева и сделал подачу, но в штрафной «Леванте» никого из каталонцев не оказалось.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Леванте» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.