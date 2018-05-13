'30

ГОЛ! Дубль Боатенга! Саша Лукич пошёл через центральную зону и протолкнул мяч в штрафную на Боатенга, который выскочил на тер Штегена, ушёл в сторону, одолев в борьбе корпус в корпус Семеду, после чего африканец расстрелял пустые ворота!