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Игроки «Барселоны» радуются забитому голу

Примера. «Барселона» проигрывает «Леванте». LIVE

Онлайн-трансляция матча 37-го тура Примеры «Леванте» — «Барселона»

«Леванте» принимает «Барселону» в матче 37-го тура чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
37-й тур  |   13 мая 21:45   |  перерыв
Леванте
2:1
Барселона
2:1
Стадион «Сьюдад де Валенсия», Валенсия | Главный судья: Марио Мелеро (Малага, Испания)
Боатенг 9'
Барди 22'
Боатенг 30'
Боатенг 37'
Вермален 20'
Коутиньо 38'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Ойер 
12 (з)    Коке
22 (з)   Антонио Луна
4 (з)    Робер
15 (з)   Серхио Постиго
20 (п)   Саша Лукич
11 (п)   Хосе Моралес
24 (п)   Хосе Кампанья
10 (п)   Энис Барди 22'
21 (н)   Эммануэл Боатенг 9' 30' 37'
9 (н)   Рохер Марти
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду
18 (з)   Жорди Альба
24 (з)   Йерри Мина
25 (з)   Томас Вермален 31' 20'
4 (п)   Иван Ракитич
14 (п)   Филиппе Коутиньо 38'
5 (п)   Серхио Бускетс
8 (п)   Андрес Иньеста
9 (н)   Луис Суарес
11 (н)   Усман Дембеле
Запасной состав
1 (в)   Иван Вильяр
18 (з)   Эрик Кабако
19 (з)   Педро Лопес
8 (п)   Хефферсон Лерма
16 (н)   Рубен 
17 (н)   Джампаоло Паццини
25 (н)   Фахад Аль-Муваллад
13 (в)   Яспер Силлессен
3 (з)   Жерар Пике 31'
19 (з)   Лука Динь
6 (п)   Денис Суарес
15 (п)    Паулиньо
21 (п)   Андре Гомеш
17 (н)   Пако Алькасер
Удары
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По воротам:
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Владение мячом
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Удары
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'45
Закончился первый тайм. «Леванте» выдал огненный футбол, забив два гола «Барселоне» в первом тайме. Каталонцы оказались в сложной ситуации, но гол Коутиньо в концовке тайма добавляет оптимизма чемпиону Испании.
'45
Дембеле запорол контратаку «Барсы», сделав плохой проникающий пас.
'44
Арбитр не среагировал на падение Дембеле в штрафной «Леванте».
'43
Иньеста технично обработал мяч пяткой и нанёс удар, который был блокирован.
'42
Семеду решил пробить издали, но Ойер сыграл надёжно.
'40
Суарес нарвался на отбор, пытаясь убрать соперника на замахе в штрафной.
'38
ГОЛ! Коутиньо отыграл один гол! Пике побежал в атаку, дезориентировав оборону соперника. Суарес сыграл на Коутиньо, который ушёл от соперников и нанёс сильный удар с линии штрафной, мяч угодил в спину Робера и резко сменил траекторию, Ойер не среагировал!
'37
Боатенг столкнулся с Миной в верховой борьбе, а затем дал пощёчину колумбийцу. Арбитр наказал форварда «Леванте» за неспортивное поведение.
'35
Дембеле отметился навесом в руки Ойера. Ничего не получается у каталонцев впереди.
'34
Суарес подхватил мяч впереди в положении вне игры.
'31
Пике вышел.
'31
Вермалена заменили.
'30
ГОЛ! Дубль Боатенга! Саша Лукич пошёл через центральную зону и протолкнул мяч в штрафную на Боатенга, который выскочил на тер Штегена, ушёл в сторону, одолев в борьбе корпус в корпус Семеду, после чего африканец расстрелял пустые ворота!
'29
Ойер в суматохе отразил подачу Коутиньо со штрафного, а арбитр заметил нарушение против голкипера.
'27
Мина отобрал мяч у Марти, а затем Вермален сделал сигнал о травме бедра, попросив замену.
'25
Боатенг в ходе быстрой атаки не смог обработать сильную передачу партнёра.
'24
Суарес сыграл на край штрафной на Дембеле, который накрутил соперника и нанёс удар мимо цели с рикошетом от защитника.
'22
Энис Барди наступил на ногу Семеду, нарвавшись на жёлтую карточку.
'20
Вермален был предупреждён за грубое нарушение.
'18
«Барселона» никак не может перехватить инициативу, мяч у левантийцев.
'16
Моралес подбежал к краю штрафной и классно ушёл от Вермалена, затем прострелив в Жорди Альбу!
'14
Мина нарушил правила в центре поля. Не лучший матч колумбийца, по крайней мере его начало.
'12
Кампанья опасно сыграл назад на Ойера, заставив своего голкипера в панике выбить мяч в сторону аута.
'11
Перекладина спасла «Барсу»! Боатенг не сумел замкнуть прострел, срезав мяч на Барди, который из пределов вратарской выстрелил в крестовину!
'9
ГОЛ! Боатенг вывел «Леванте» вперёд! Моралес взял игру на себя, ушёл от Мины и ускорился по краю штрафной к лицевой, откуда прострелил во вратарскую, где всех каталонцев опередил Боатенг!
'8
Ракитич прихватил соперника, помешав тому разыграть стеночку.
'6
Суарес со штрафного пробил в стенку, а затем Мина забрался в положение вне игры.
'6
Постиго сбил Коутиньо вблизи своей штрафной.
'5
Коутиньо ворвался в штрафную, убрал одного соперника и решил сыграть на Суареса, но нарвался на отбор.
'4
Ракитич отметился простым ударом с края штрафной.
'3
Постиго отразил прострел Семеду на угловой.
'2
Иньеста прошёл слева и сделал подачу, но в штрафной «Леванте» никого из каталонцев не оказалось.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Леванте» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.