Реал Мадрид

Курсы валют$ 61.92 (+0.025) 73.93 (+0.12)
Москва: +18°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Футбол /
13:54
В сборную России на чемпионат мира — 2018 попали семь игроков «Зенита»
закончен
Франция / Лига 1
21:45
ГенгамМарсель
3:3
закончен
ЧМ / 2018
17:15
ФранцияАвстрия
5:2
закончен
17:15
ДанияНорвегия
3:0
закончен
21:15
БеларусьЧехия
0:3
закончен
21:15
СШАЮжная Корея
13:1
закончен
НХЛ / плей-офф
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
2:4
закончен
Испания / Примера
17:15
Реал СосьедадЛеганес
3:2
закончен
19:30
АлавесАтлетик Б
3:1
закончен
19:30
ДепортивоВильярреал
2:4
закончен
19:30
БетисСевилья
2:2
закончен
19:30
ЭйбарЛас-Пальмас
1:0
закончен
19:30
ЖиронаВаленсия
0:1
закончен
19:30
ХетафеАтлетико М
0:1
закончен
21:45
Реал МадридСельта
0:0
1 тайм
Германия / Бундеслига
16:30
БаварияШтутгарт
1:4
закончен
16:30
ХоффенхаймБоруссия Д
3:1
закончен
16:30
ГертаРБ Лейпциг
2:6
закончен
16:30
ФрайбургАугсбург
2:0
закончен
16:30
Шальке-04Айнтрахт Ф
1:0
закончен
16:30
БайерГанновер-96
3:2
закончен
16:30
ГамбургБоруссия М
2:1
закончен
16:30
МайнцВердер
1:2
закончен
16:30
ВольфсбургКёльн
4:1
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЗиркаКарпаты
1:1
закончен
17:00
Сталь КАлександрия
1:2
закончен
17:00
Олимпик ДЧерноморец
1:0
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
14:00
ТамбовОренбург
1:1
закончен
14:00
Спартак-2Сибирь
2:1
закончен
14:00
БалтикаТюмень
3:1
закончен
14:00
ЕнисейДинамо СПб
2:1
закончен
14:00
Зенит-2Шинник
1:0
закончен
14:00
ФакелВолгарь
2:1
закончен
14:00
Ротор-ВолгоградХимки
3:1
закончен
14:00
КубаньТомь
3:3
закончен
14:00
Луч-ЭнергияКрылья Советов
2:0
закончен
14:00
Авангард КОлимпиец
2:3
закончен
Италия / Серия А
19:00
БеневентоДженоа
1:0
закончен
21:45
Интер МСассуоло
online
Франция / Лига 1
22:00
АмьенМетц
не начался
22:00
АнжеНант
не начался
22:00
БордоТулуза
не начался
22:00
ЛилльДижон
не начался
22:00
МонакоСент-Этьен
не начался
22:00
МонпельеТруа
не начался
22:00
НиццаКан
не начался
22:00
ПСЖРенн
не начался
22:00
СтрасбургЛион
не начался
ЧМ / 2018
13:15
СловакияШвеция
3:4 (ОТ)
закончен
13:15
ЛатвияГермания
3:1
закончен
17:15
АвстрияБеларусь
4:0
закончен
17:15
ДанияЮжная Корея
3:1
закончен
21:15
РоссияШвейцария
0:0
перерыв
21:15
КанадаФинляндия
1:3
1 период
НХЛ / плей-офф
02:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
02:00
Виннипег ДжетсВегас Голден Найтс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Автодор
75:92
закончен
12:00
Енисей Химки
84:89
закончен
15:30
Парма ЦСКА
76:111
закончен
18:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
92:86
закончен
18:00
Зенит Цмоки-Минск
83:76
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Спартак МДинамо М
не начался
14:00
ЦСКААнжи
не начался
14:00
АрсеналЛокомотив М
не начался
14:00
ЗенитСКА-Хабаровск
не начался
14:00
КраснодарРубин
не начался
14:00
УфаТосно
не начался
14:00
РостовУрал
не начался
14:00
АмкарАхмат
не начался
Италия / Серия А
16:00
ФиорентинаКальяри
не начался
16:00
БолоньяКьево
не начался
16:00
КротонеЛацио
не начался
16:00
ТориноСПАЛ
не начался
16:00
ВеронаУдинезе
не начался
19:00
АталантаМилан
не начался
21:45
РомаЮвентус
не начался
21:45
СампдорияНаполи
не начался
Англия / Премьер-лига
17:00
БёрнлиБорнмут
не начался
17:00
Кристал ПэласВест Бромвич Альбион
не начался
17:00
Хаддерсфилд ТаунАрсенал
не начался
17:00
ЛиверпульБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
17:00
Манчестер ЮнайтедУотфорд
не начался
17:00
Ньюкасл ЮнайтедЧелси
не начался
17:00
СаутгемптонМанчестер Сити
не начался
17:00
Суонси СитиСток Сити
не начался
17:00
Вест Хэм ЮнайтедЭвертон
не начался
Испания / Примера
17:15
ЭспаньолМалага
не начался
21:45
ЛевантеБарселона
не начался
Украина / Премьер-лига
19:30
МариупольВорскла
не начался
19:30
ЗаряДинамо К
не начался
19:30
Шахтёр ДВерес
не начался
ЧМ / 2018
17:15
ФранцияЧехия
не начался
17:15
НорвегияСША
не начался
21:15
ШвейцарияШвеция
не начался
21:15
ГерманияФинляндия
не начался
НХЛ / плей-офф
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Реал Мадрид Сельта
Криштиану Роналду против «Сельты» Reuters
Криштиану Роналду против «Сельты»

Ла Лига. «Реал» — «Сельта». LIVE

Онлайн матча 37-го тура Ла Лиги «Реал» — «Сельта»

«Реал» в Мадриде принимает «Сельту» из Виго в 37-м туре чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
37-й тур  |   12 мая 21:45   |  1 тайм
Реал Мадрид
0:0
Сельта
0:0
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кейлор Навас
19 (з)   Ашраф Хакими
12 (з)    Марсело
6 (з)   Хосе Игнасио
5 (з)   Рафаэль Варан
14 (п)    Каземиро
8 (п)   Тони Кроос
22 (п)    Иско
10 (п)   Лука Модрич
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл
1 (в)   Серхио Альварес
2 (з)   Уго Мальо
19 (з)    Хонни
24 (з)   Факундо Ронкалья
20 (з)   Серхи Гомес
14 (п)   Станислав Лоботка
18 (п)   Даниэль Васс
16 (п)    Хосабед
26 (п)   Брайс Мендес
7 (н)   Максимилиано Гомес
9 (н)   Лукас Бое
Запасной состав
13 (в)   Кико Касилья
3 (з)   Хесус Вальехо
15 (з)   Тео Бернар
20 (п)   Марко Асенсио
23 (п)   Матео Ковачич
17 (н)   Лукас Васкес
21 (н)   Борха Майораль
13 (в)    Рубен
3 (з)   Андреу Фонтас
15 (з)   Роберт Мазань
22 (з)   Густаво Кабраль
6 (п)   Неманья 
8 (п)   Педро Эрнандес
10 (н)   Яго Аспас
Видео дня
«Березовский — это кто?»
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'2
Тони Кроос подставился под фол на своей половине поля.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Реал» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.