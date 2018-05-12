Реал Мадрид

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Трансляция
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'2
Тони Кроос подставился под фол на своей половине поля.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура Примеры: «Реал» — «Сельта». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.