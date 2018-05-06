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«Барселона» играет с «Реалом» в меньшинстве. LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Испании «Барселона» — «Реал»

«Барселона» принимает мадридский «Реал» на «Камп Ноу» в знаменитом испанском «Эль-Класико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
36-й тур  |   06 мая 21:45   |  2 тайм
Барселона
2:1
Реал Мадрид
2:1
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Суарес 10'
Суарес 44'
Месси 45'
Роберто 45+3'
Месси 52'
Начо 12'
Роналду 14'
Варан 31'
Рамос 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
20 (п)   Серхи Роберто 45'
4 (п)   Иван Ракитич
14 (п)   Филиппе Коутиньо 46'
5 (п)   Серхио Бускетс
8 (п)   Андрес Иньеста 58'
9 (н)   Луис Суарес 10' 44'
10 (н)   Лионель Месси 45' 52'
1 (в)   Кейлор Навас
6 (з)   Хосе Игнасио 12'
12 (з)    Марсело
5 (з)   Рафаэль Варан 31'
4 (з)   Серхио Рамос 44'
14 (п)    Каземиро
10 (п)   Лука Модрич
8 (п)   Тони Кроос
9 (н)   Карим Бензема
11 (н)   Гарет Бэйл
7 (н)   Криштиану Роналду 46' 14'
Запасной состав
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду 46'
25 (з)   Томас Вермален
15 (п)    Паулиньо 58'
6 (п)   Денис Суарес
11 (н)   Усман Дембеле
17 (н)   Пако Алькасер
13 (в)   Кико Касилья
3 (з)   Хесус Вальехо
15 (з)   Тео Бернар
20 (п)   Марко Асенсио 46'
23 (п)   Матео Ковачич
24 (п)   Даниель Себальос
17 (н)   Лукас Васкес
Удары
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'59

Опасно! Паулиньо чуть не замкнул передачу Семеду с фланга, но не успел достать мяч, зато въехал ногами в грудь Навасу. Вратарь мучается от боли на земле.

'57

Замена в составе «Барселоны»: вместо Иньесты выходит Паулиньо. Трибуны провожают капитана сине-гранатовых аплодисментами.

'55

И третий гол залетает в ворота «Реала» — отличился Суарес, но перед этим Ракитич попал в офсайд — взятие ворот отменено.

'53

Правда, повторы показывают, что Суарес не по правилам свалил Варана на землю и потом завладел мячом, что вылилось в голевую передачу. Однако момент заигран, и спорить с арбитром (чем сейчас заняты игроки «Реала») не имеет смысла.

'52

ГООООЛ!!! «Барселона» в меньшинстве выходит вперед! Суарес отобрал мяч у Варана и отдал на Месси, тот обошел двух защитников и хлестко пробил в левый нижний угол! 2:1!

'51

«Барселона» перешла на чужую половину поля и быстрым пасом пытается вскрыть оборону «Реала». Мадридцы выбрасываются в прессинг, но отобрать мяч не могут.

'50

Бензема выдал проникающую передачу на Марсело, тот ворвался в штрафную и прострелил в центр, но защита перехватила мяч.

'49

А вот теперь Иньеста пошел на ускорение в центре поля и напоролся на Каземиро. Арбитр свистнул фол.

'48

Марсело отобрал мяч у Иньесты на чужой половине поля и сам же пробил практически с линии штрафной — выше ворот.

'47

Есть замены у обеих команд: слегка прихрамывающего после стыка с Пике Роналду заменил Марко Асенсио, а у «Барсы» вышел защитник Семеду вместо Коутиньо.

'46

Второй тайм начался! Ждем продолжения футбольного праздника!

'45+2

Звучит свисток на перерыв! Просто невероятно горячий матч мы с вами наблюдаем! Всего два мяча, но сколько моментов... Море желтых карточек и одно удаление в составе «Барсы» за умышленный удар соперника рукой — вот это страсти! Пока что «Реал», кстати, ближе ко второму голу: «сливочные» проводят очень опасные контрвыпады. «Барселона» же выдала удачное начало, но потом почему-то отдала инициативу сопернику. Посмотрим, как будут развиваться события во втором тайме. А пока — выдохнем!

'45+1

КРАСНАЯ КАРТОЧКА! Роберто в игровом моменте внезапно повернулся и ударил Марсело рукой — то ли в лицо, то ли в плечо. Непонятно, что сподвигло каталонца на такое решение — может быть, бразилец как-то успел его оскорбить. Арбитр тут же дает красную. «Барселона» в меньшинстве!

'45

Желтая карточка Месси за то, что тот на скорости наступил на ногу Рамосу.

'44

Суарес сцепился с Рамосом: защитник задел его локтем, пробегая мимо. Арбитр дает обоим по желтой карточке для профилактики.

'43

А вот сейчас Месси чуть не отыгрался за свою ошибку! После передачи Коутиньо аргентинец выскочил один на один с Навасом, но тот успел рукой выбить мяч из-под ног у нападающего!

'42

Невероятно... Месси отдает неточную передачу поперек поля, мяч улетает за боковую.

'40

Опасно! Бензема получил мяч на левом краю штрафной и решил пробить сам. Получилось очень плохо — снаряд прошел в метре от створа, несмотря на удачную позицию.

'38

Марсело навесил с левого фланга, и Роналду пробил головой, несмотря на сопротивление Пике и Альбы, однако мяч приземлился сверху на сетку ворот.

'37

Месси навесил со штрафного, Юмтити вбежал в штрафную с правого фланга и пробил в касание с нескольких метров — выше ворот. Впрочем, арбитр сообщает с небольшой задержкой, что все равно был офсайд.

'36

Бэйл срубил Иньесту на половине поля «Реала». Будет штрафной.

'35

Марсело навесил с левого фланга на дальнюю штангу, но Бэйл не дотянулся головой до мяча.

'34

«Реал» довольно долго владеет мячом. Трибуны свистят.

'32

Обычно спокойный Модрич неожиданно вступил в перепалку с Альбой. Тот грубо схватил его за шею и что-то высказал в ответ. Арбитр и одноклубники разняли горячих парней. Обошлось без желтых.

'31

Желтая карточка достается второму защитнику «Реала» — Варану за фол на Суаресе.

'30

Бэйл выбил мяч на угловой, прервав опаснейшую передачу Месси на Альбу. Коутиньо навесил с углового, но так неудачно, что мяч улетел прямо за лицевую.

'28

ОПАСНО! «Реал» неожиданно начал доминировать. Теперь Роналду ворвался в штрафную с левого фланга — и снова перед ним был только тер Штеген. Португальцу удалось пробить мимо вратаря, однако теперь мяч пролетел в сантиметрах от створа!

'27

МОМЕНТ! Роналду после блестящей передачи Модрича вышел один на один с тер Штегеном, но тот успел выбежать из ворот и сократил угол обстрела до минимума. В итоге португалец пробил прямо в голкипера, но можно было забивать!

'26

Снова быстрый выпад «Реала»: Бензема ушел на левый фланг, разогнал атаку, мяч в итоге достался Кроосу, и тот мощно пробил — выше ворот.

'25

Вот так вот: каталонцы владеют мячом, а «Реал» возьмет и убежит в опаснейшую контратаку. Интересный матч, непредсказуемый.

'24

Опасно! Роналду прибежал в штрафную и пробил головой после подачи Начо — выше ворот! Но португальцу никто не мешал.

'23

«Сливочные» выбрались на чужую половину поля, но так перенервничали, что в безобидной ситуации упустили мяч за боковую.

'22

«Барселона» потихоньку приходит в себя. Снова бесконечный перепас на чужой половине поля. Игроки «Реала» безуспешно пытаются отобрать снаряд.

'20

Опасно! Месси выпилил гениальную диагональ на Альбу, который влетел в штрафную с левого фланга и в касание пробил, однако мяч свалился с ноги и улетел выше ворот.

'19

Игра возобновилась. Роналду пока на поле нет. Тут же Каземиро словно в отместку сбивает в центре поля Месси. Арбитр пока не дает желтой.

'17

Роналду присел на газон — врачи оказывают ему помощь. Пике придавил ему стопу, пытаясь в подкате помешать забить. Медики уводят прихрамывающего португальца за пределы поля.

'15

ГОООООЛ!!! «Реал» невероятно быстро забил в ответ! Роналду, Кроос и Бензема вышли в контратаку три в три, португалец здорово оставил мяч немцу, тот навесил на француза. Бензема сделал головой аккуратную скидку на ворвавшегося в штрафную Роналду, и тот внес мяч в сетку! 1:1!

'14

«Барса» чуть не забила второй! В штрафной «Реала» суматоха, кто-то падает, трибуны ревут, требуя пенальти, но разобрать там что-то невозможно.

'12

Начо получает желтую карточку за удар сзади по ногам Суареса.

'10

ГОООООЛ!!! «Барселона» забивает быстрый мяч! Сине-гранатовые применили против «Реала» его излюбленное оружие — контратаку. Роберто электричкой пронесся по правому флангу и прострелил в штрафную, а там Начо оставил совершенно одного Суареса, который просто «расстрелял» Наваса! 1:0!

'9

Ух, а вот теперь Месси выскочил на рандеву с Навасом! Костариканец бросился на газон и успел забрать мяч, однако угрозы, как оказалось, не было, — офсайд.

'8

Сине-гранатовые вновь завладели мячом.

'7

«Реал» какое-то время контролировал мяч на своей половине поля под жестким прессингом каталонцев. Наконец, «сливочным» удалось парой передач разрезать оборону соперника, и Роналду принял неожиданное решение пробить по воротам прямо со своего привычного места на фланге атаки — прямо в руки тер Штегену.

'6

Роналду, казалось, выскочил один на один с тер Штегеном, однако арбитр чуть позже поднял флажок — был офсайд.

'5

Месси выполнил подачу с углового, но получилось прямо в руки Навасу.

'4

Опасно! Месси отдал блестящую передачу на Суареса, который ворвался в штрафную и пробил по воротам, однако Варан успел подставить ногу и перевел мяч на угловой.

'3

Владение «Реала» мячом ни к чему не привело. «Барселона» снова контролирует снаряд на чужой половине поля и пытается создать позиционную атаку. Только что Альба прокинул мяч в штрафную и на скорости ворвался внутрь, однако Начо успел опередить его на доли секунды и завладел снарядом.

'2

Тут же Ракитич задел ногой Каземиро, и опорник «Реала», корчась от боли, полетел на землю. Арбитр передал мяч «сливочным».

'1

Прозвучал стартовый свисток! Ждем искрометного футбола и множество голов!

21:40

В связи с досрочным чемпионством «Барселоны» по испанской традиции «Реал» должен был выстроиться в почетный коридор перед началом этого матча и встречать выходящих на поле каталонцев аплодисментами. Однако главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что, поскольку сине-гранатовые отказались чествовать таким же коридором его команду в декабре 2017 года после победы на Клубном чемпионате мира, то теперь «королевский клуб» тоже не будет делать никакого коридора.

21:35

Турнирной интриги в этом великом противостоянии, к сожалению, уже не будет — так было бы еще увлекательнее. Но «Барселона» образцово-показательно провела весь сезон в Примере, до сих пор не потерпев ни одного (!) поражения, за что заслуживает отдельных аплодисментов. «Реал» же с самого начала допускал неожиданные потери очков, играя в чемпионате довольно расслабленно. Уже к ноябрю разница между принципиальными соперниками достигла 11 очков, и каталонцы не могли упустить такое преимущество.

В прошлом, 35 туре Примеры сине-гранатовые официально оформили чемпионство в Примере, с чем мы их и поздравляем!

«Сливочные» сейчас идут на третьем месте, уступая «Атлетико» пять очков, однако у них есть два матча в запасе.

21:30

Стартовый состав «Реала»: Навас, Начо, Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема

21:25

Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Альба, Пике, Юмтити, Роберто, Ракитич, Коутиньо, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси.

21:20

Горячая встреча начнется в 21:45 по московскому времени.

21:15

Добрый вечер, уважаемые любители зажигательного испанского футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на центральном матче этой весны в Примере: каталонская «Барселона» принимает на своем поле мадридский «Реал» в матче 36 тура чемпионата Испании.