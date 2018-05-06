Звучит свисток на перерыв! Просто невероятно горячий матч мы с вами наблюдаем! Всего два мяча, но сколько моментов... Море желтых карточек и одно удаление в составе «Барсы» за умышленный удар соперника рукой — вот это страсти! Пока что «Реал», кстати, ближе ко второму голу: «сливочные» проводят очень опасные контрвыпады. «Барселона» же выдала удачное начало, но потом почему-то отдала инициативу сопернику. Посмотрим, как будут развиваться события во втором тайме. А пока — выдохнем!