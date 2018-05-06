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Правда, повторы показывают, что Суарес не по правилам свалил Варана на землю и потом завладел мячом, что вылилось в голевую передачу. Однако момент заигран, и спорить с арбитром (чем сейчас заняты игроки «Реала») не имеет смысла.
«Барселона» перешла на чужую половину поля и быстрым пасом пытается вскрыть оборону «Реала». Мадридцы выбрасываются в прессинг, но отобрать мяч не могут.
Бензема выдал проникающую передачу на Марсело, тот ворвался в штрафную и прострелил в центр, но защита перехватила мяч.
А вот теперь Иньеста пошел на ускорение в центре поля и напоролся на Каземиро. Арбитр свистнул фол.
Марсело отобрал мяч у Иньесты на чужой половине поля и сам же пробил практически с линии штрафной — выше ворот.
Невероятно... Месси отдает неточную передачу поперек поля, мяч улетает за боковую.
Марсело навесил с левого фланга, и Роналду пробил головой, несмотря на сопротивление Пике и Альбы, однако мяч приземлился сверху на сетку ворот.
Бэйл срубил Иньесту на половине поля «Реала». Будет штрафной.
Марсело навесил с левого фланга на дальнюю штангу, но Бэйл не дотянулся головой до мяча.
«Реал» довольно долго владеет мячом. Трибуны свистят.
Обычно спокойный Модрич неожиданно вступил в перепалку с Альбой. Тот грубо схватил его за шею и что-то высказал в ответ. Арбитр и одноклубники разняли горячих парней. Обошлось без желтых.
Бэйл выбил мяч на угловой, прервав опаснейшую передачу Месси на Альбу. Коутиньо навесил с углового, но так неудачно, что мяч улетел прямо за лицевую.
Снова быстрый выпад «Реала»: Бензема ушел на левый фланг, разогнал атаку, мяч в итоге достался Кроосу, и тот мощно пробил — выше ворот.
Вот так вот: каталонцы владеют мячом, а «Реал» возьмет и убежит в опаснейшую контратаку. Интересный матч, непредсказуемый.
«Сливочные» выбрались на чужую половину поля, но так перенервничали, что в безобидной ситуации упустили мяч за боковую.
«Барселона» потихоньку приходит в себя. Снова бесконечный перепас на чужой половине поля. Игроки «Реала» безуспешно пытаются отобрать снаряд.
Игра возобновилась. Роналду пока на поле нет. Тут же Каземиро словно в отместку сбивает в центре поля Месси. Арбитр пока не дает желтой.
Роналду присел на газон — врачи оказывают ему помощь. Пике придавил ему стопу, пытаясь в подкате помешать забить. Медики уводят прихрамывающего португальца за пределы поля.
Ух, а вот теперь Месси выскочил на рандеву с Навасом! Костариканец бросился на газон и успел забрать мяч, однако угрозы, как оказалось, не было, — офсайд.
Сине-гранатовые вновь завладели мячом.
«Реал» какое-то время контролировал мяч на своей половине поля под жестким прессингом каталонцев. Наконец, «сливочным» удалось парой передач разрезать оборону соперника, и Роналду принял неожиданное решение пробить по воротам прямо со своего привычного места на фланге атаки — прямо в руки тер Штегену.
Месси выполнил подачу с углового, но получилось прямо в руки Навасу.
Тут же Ракитич задел ногой Каземиро, и опорник «Реала», корчась от боли, полетел на землю. Арбитр передал мяч «сливочным».
В связи с досрочным чемпионством «Барселоны» по испанской традиции «Реал» должен был выстроиться в почетный коридор перед началом этого матча и встречать выходящих на поле каталонцев аплодисментами. Однако главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан заявил, что, поскольку сине-гранатовые отказались чествовать таким же коридором его команду в декабре 2017 года после победы на Клубном чемпионате мира, то теперь «королевский клуб» тоже не будет делать никакого коридора.
Турнирной интриги в этом великом противостоянии, к сожалению, уже не будет — так было бы еще увлекательнее. Но «Барселона» образцово-показательно провела весь сезон в Примере, до сих пор не потерпев ни одного (!) поражения, за что заслуживает отдельных аплодисментов. «Реал» же с самого начала допускал неожиданные потери очков, играя в чемпионате довольно расслабленно. Уже к ноябрю разница между принципиальными соперниками достигла 11 очков, и каталонцы не могли упустить такое преимущество.
В прошлом, 35 туре Примеры сине-гранатовые официально оформили чемпионство в Примере, с чем мы их и поздравляем!
«Сливочные» сейчас идут на третьем месте, уступая «Атлетико» пять очков, однако у них есть два матча в запасе.
Стартовый состав «Реала»: Навас, Начо, Марсело, Варан, Рамос, Каземиро, Модрич, Кроос, Бэйл, Роналду, Бензема
Стартовый состав «Барселоны»: тер Штеген, Альба, Пике, Юмтити, Роберто, Ракитич, Коутиньо, Бускетс, Иньеста, Л. Суарес, Месси.
Горячая встреча начнется в 21:45 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители зажигательного испанского футбола! «Газета.Ru» приветствует вас на центральном матче этой весны в Примере: каталонская «Барселона» принимает на своем поле мадридский «Реал» в матче 36 тура чемпионата Испании.