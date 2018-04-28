Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'90+2
Матч завершён! «Реал» выиграл у «Леганеса» в домашнем матче Примеры. Мадридцы сделали результат в первом тайме, забив сопернику два гола. Во второй половине «Леганес» сыграл на порядок лучше в обороне и в нападении, сумев отыграть один гол.
'90+2
'90+1
Две минуты переиграть командам.
'90
'90
'90
'90
'89
Бэйл отработал в обороне, заставив оппонента сфолить.
'88
Диего Рико не смог зацепиться за передачу партнёра. Слишком мало осталось сил у гостей.
'86
Брашанац далеко пробросил мяч мимо Вальехо в штрафной «Реала», позволив Касилье сыграть на выходе.
'84
Бустинса нарушил правила вблизи чужой штрафной.
'83
Бове уступил Тео в борьбе за подачу со штрафного.
'81
Амрабат неточно пробил из-за пределов штрафной.
'80
Бэйлу помешали пробить головой после навеса Хакими.
'78
Бове зацепился за мяч на фланге в перспективной контратаке и увидел, что Касилья далеко вышел из ворот, а затем нанёс дальний удар, после которого мяч чуть не залетел в створ!
'76
Тео нарушил правила против Сальдуа рядом с лицевой линией.
'74
Бустинса забежал на дальнюю штангу на скидку и с острого угла нанёс удар, который был отражён Касильей!
'73
'71
Бэйл неточно пробил из-за пределов штрафной.
'70
Амрабат технично развернулся у края штрафной и пробил в ближний угол, который контролировал Касилья.
'69
Эль-Зхар резко пробил с края штрафной, но удар получился несильным и низом, Касилья справился.
'68
Диего Рико опасно сыграл в подкате против Хакими, арбитр отдал мяч «Реалу».
'67
Арбитр не среагировал на падение Бэйла в штрафной «Леганеса».
'66
'64
Амрабат здорово открылся по правой бровке и с лицевой сделал подачу, которая перелетела всех.
'62
'62
'62
'62
'62
'62
'60
Защита «Леганеса» справилась с опасной скидкой Майораля, на которую пытался открыться Бензема.
'57
У Бензема заметили положение вне игры.
'56
Себальос нарушил правила в нападении.
'55
Куэльяр забрал мяч после выстрела Каземиро со штрафного.
'53
Сальдуа классно ворвался в штрафную «Реала», разыграв стеночку с Эль-Зхаром, но удар так и не последовал из-за включения в эпизод Каземиро.
'51
Тео помешал Эль-Зхару пробить из убойной позиции! Слишком долго Набиль подбирал ногу для удара.
'50
Опасный удар Герреро с линии вратарской был блокирован!
'48
Каземиро корпусом закрыл мяч, не дав Габриэлу за него зацепиться на краю штрафной «Реала».
'47
Герреро нарушил правила в попытке зацепиться за мяч впереди.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Реал», играя вторым составом, не имел особых проблем с «Леганесом» до перерыва. Мадридцы забили быстрый гол, пару раз ошиблись в обороне, чем соперник не воспользовался, а ближе к перерыву забили второй гол.
'45
'44
Себальос неточно пробил с линии штрафной!
'43
Герреро помешали пробить головой после подачи, а дальнейший отскок достался Касилье.
'41
Ковачич отметился нарушением на чужой половине поля.
'40
Тео заработал угловой, сделав прострел в ноги Сальдуа, от которых мяч ушёл за лицевую.
'39
Хакими подключился к атаке справа, ушёл от соперника и сместился в центр, где допустил ошибся с пасом в штрафную.
'37
Амрабат здорово пробил из-за пределов штрафной, послав мяч в перекладину!
'35
Куэльяр справился с дальним ударом Себальоса.
'34
Брашанац открылся у края вратарской «Реала» и прострелил на партнёров, которых успел прикрыть Льоренте.
'33
Хакими задумал перевод налево, но пас получился слишком сильным.
'30
Касилья легко забрал подачу Эль-Зхара.
'29
Майораль ушёл на краю чужой штрафной от Куэльяра и закрутил мяч в ворота, которые успели закрыть защитники!
'28
Герреро! Сальдуа классно прострелил во вратарскую мадридцев, откуда Герреро пытался пробить пяткой, но не попал ногой по мячу!
'27
Амрабат и Эль-Зхар отметили потерями в долгой атаке «Леганеса».
'25
Каземиро помешал Герреро замкнуть опасную подачу Диего Рико со штрафного!
'24
Сиовас перехватил резкую проникающую передачу Себальоса.
'22
Здорово Бэйл ушёл от соперника, а затем наткнулся на подстраховку, что в итоге привело к нарушению со стороны валлийца.
'21
Бэйл не зацепился за длинную передачу Вальехо.
'18
Бэйл плохо прострелил справа, послав мяч в соперника.
'17
Сальдуа обыграл соперника на фланге и сделал подачу на ближнюю штангу, где к мячу головой не дотянулся Герреро!
'16
Габриэл неудачно перевёл мяч налево, будет удар от ворот.
'14
Куэльяр в подкате выбил мяч, опередив Бензема. Вынос пришёлся на Бэйла, который с ходу пробил по пустым воротам, но мяч полетел мимо.
'12
Бензема после недолгого жонглирования мячом сыграл на Бэйла, которого опередил защитник.
'11
У Себальоса не получился проникающий пас в сторону убегавшего Бэйла.
'8
'6
Дани Себальос под прессингом нескольких соперников решил отыграть назад.
'4
Оборона «Леганеса» с трудом справилась с подачей Хакими и опасным прострелом Дани Себальоса!
'3
Бэйла вывели на ударную позицию, но валлийский форвард пробил намного выше цели.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Реал» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.