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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду Reuters
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду

«Реал» отбился от «Леганеса»

«Реал» с трудом обыграл «Леганес» в чемпионате Испании

Мадридский «Реал» с трудом удержал минимальный перевес в матче чемпионата Испании против «Леганеса». «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию.
35-й тур  |   28 апреля 19:30   |  закончен
Реал Мадрид
2:1
Леганес
2:1
Стадион «Сантьяго Бернабеу», Мадрид | Главный судья: Игнасио Иглесиас Вильянуэва (Пуэнтедеуме, Испания)
Бэйл 8'
Майораль 45'
Ковачич 62'
Бензема 62'
Брашанац 66'
Сальдуа 73'
Брашанац 90'
Амрабат 90'
Габриэл 90+3'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Кико Касилья
19 (з)   Ашраф Хакими
15 (з)   Тео Бернар
3 (з)   Хесус Вальехо
18 (п)   Маркос Льоренте
14 (п)    Каземиро
24 (п)   Даниель Себальос
23 (п)   Матео Ковачич 62' 62'
9 (н)   Карим Бензема 62' 62'
21 (н)   Борха Майораль 45'
11 (н)   Гарет Бэйл 8'
1 (в)   Иван Куэльяр
20 (з)   Хосеба Сальдуа 73'
15 (з)   Диего Рико
3 (з)   Унаи Бустинса
22 (з)   Димитриос Сиовас
21 (п)   Рубен Перес
10 (п)   Набиль Эль-Зхар
24 (п)   Дарко Брашанац 90' 66' 90'
8 (п)    Габриэл 90'
7 (п)   Нордин Амрабат 90' 90'
9 (н)   Мигель Герреро 62'
Запасной состав
1 (в)   Кейлор Навас
12 (з)    Марсело
27 (з)   Альваро Техеро
20 (п)   Марко Асенсио 62' 62'
8 (п)   Тони Кроос
10 (п)   Лука Модрич
17 (н)   Лукас Васкес
13 (в)   Нерео Чампанье
14 (з)   Рауль Гарсия
16 (з)   Мауро дос
17 (п)   Хавьер Эрасо 90' 90'
6 (п)   Херард Гумбау
12 (н)   Клаудио Бове 62'
18 (н)   Хосе Наранхо
Удары
42%
По воротам: 11
В створ: 5
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 16
Удары
58%
По воротам: 11
В створ: 7
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 0
  • 15
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'90+2
Матч завершён! «Реал» выиграл у «Леганеса» в домашнем матче Примеры. Мадридцы сделали результат в первом тайме, забив сопернику два гола. Во второй половине «Леганес» сыграл на порядок лучше в обороне и в нападении, сумев отыграть один гол.
'90+2
Габриэл получил прямую красную карточку, решив накричать на арбитра после финального свистка.
'90+1
Две минуты переиграть командам.
'90
Наранхо появился в атаке гостей.
'90
Брашанаца сняли с игры.
'90
Эрасо вышел.
'90
Амрабат ушёл.
'89
Бэйл отработал в обороне, заставив оппонента сфолить.
'88
Диего Рико не смог зацепиться за передачу партнёра. Слишком мало осталось сил у гостей.
'86
Брашанац далеко пробросил мяч мимо Вальехо в штрафной «Реала», позволив Касилье сыграть на выходе.
'84
Бустинса нарушил правила вблизи чужой штрафной.
'83
Бове уступил Тео в борьбе за подачу со штрафного.
'81
Амрабат неточно пробил из-за пределов штрафной.
'80
Бэйлу помешали пробить головой после навеса Хакими.
'78
Бове зацепился за мяч на фланге в перспективной контратаке и увидел, что Касилья далеко вышел из ворот, а затем нанёс дальний удар, после которого мяч чуть не залетел в створ!
'76
Тео нарушил правила против Сальдуа рядом с лицевой линией.
'74
Бустинса забежал на дальнюю штангу на скидку и с острого угла нанёс удар, который был отражён Касильей!
'73
Сальдуа грубо сыграл против Себальоса, получив жёлтую карточку.
'71
Бэйл неточно пробил из-за пределов штрафной.
'70
Амрабат технично развернулся у края штрафной и пробил в ближний угол, который контролировал Касилья.
'69
Эль-Зхар резко пробил с края штрафной, но удар получился несильным и низом, Касилья справился.
'68
Диего Рико опасно сыграл в подкате против Хакими, арбитр отдал мяч «Реалу».
'67
Арбитр не среагировал на падение Бэйла в штрафной «Леганеса».
'66
ГОЛ! Брашанац отыграл один гол! Амрабат прорвался к лицевой и почти без сопротивления прострелил на дальнюю штангу, где оказался Брашанац, Дарко спокойно расстрелял пустые ворота!
'64
Амрабат здорово открылся по правой бровке и с лицевой сделал подачу, которая перелетела всех.
'62
Бове вышел.
'62
Герреро покинул поле.
'62
Кроос в игре.
'62
Ковачича тоже сняли с игры.
'62
Асенсио вышел.
'62
Бензема заменён.
'60
Защита «Леганеса» справилась с опасной скидкой Майораля, на которую пытался открыться Бензема.
'57
У Бензема заметили положение вне игры.
'56
Себальос нарушил правила в нападении.
'55
Куэльяр забрал мяч после выстрела Каземиро со штрафного.
'53
Сальдуа классно ворвался в штрафную «Реала», разыграв стеночку с Эль-Зхаром, но удар так и не последовал из-за включения в эпизод Каземиро.
'51
Тео помешал Эль-Зхару пробить из убойной позиции! Слишком долго Набиль подбирал ногу для удара.
'50
Опасный удар Герреро с линии вратарской был блокирован!
'48
Каземиро корпусом закрыл мяч, не дав Габриэлу за него зацепиться на краю штрафной «Реала».
'47
Герреро нарушил правила в попытке зацепиться за мяч впереди.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Реал», играя вторым составом, не имел особых проблем с «Леганесом» до перерыва. Мадридцы забили быстрый гол, пару раз ошиблись в обороне, чем соперник не воспользовался, а ближе к перерыву забили второй гол.
'45
ГОЛ! Майораль забил второй гол «Реала»! Ковачич со стандарта сделал сложную подачу, которую не сумели отбить не только защитники «Леганеса», но и Иван Куэльяр. Мяч прилетел к Майоралю, который легко замкнул дальнюю штангу!
'44
Себальос неточно пробил с линии штрафной!
'43
Герреро помешали пробить головой после подачи, а дальнейший отскок достался Касилье.
'41
Ковачич отметился нарушением на чужой половине поля.
'40
Тео заработал угловой, сделав прострел в ноги Сальдуа, от которых мяч ушёл за лицевую.
'39
Хакими подключился к атаке справа, ушёл от соперника и сместился в центр, где допустил ошибся с пасом в штрафную.
'37
Амрабат здорово пробил из-за пределов штрафной, послав мяч в перекладину!
'35
Куэльяр справился с дальним ударом Себальоса.
'34
Брашанац открылся у края вратарской «Реала» и прострелил на партнёров, которых успел прикрыть Льоренте.
'33
Хакими задумал перевод налево, но пас получился слишком сильным.
'30
Касилья легко забрал подачу Эль-Зхара.
'29
Майораль ушёл на краю чужой штрафной от Куэльяра и закрутил мяч в ворота, которые успели закрыть защитники!
'28
Герреро! Сальдуа классно прострелил во вратарскую мадридцев, откуда Герреро пытался пробить пяткой, но не попал ногой по мячу!
'27
Амрабат и Эль-Зхар отметили потерями в долгой атаке «Леганеса».
'25
Каземиро помешал Герреро замкнуть опасную подачу Диего Рико со штрафного!
'24
Сиовас перехватил резкую проникающую передачу Себальоса.
'22
Здорово Бэйл ушёл от соперника, а затем наткнулся на подстраховку, что в итоге привело к нарушению со стороны валлийца.
'21
Бэйл не зацепился за длинную передачу Вальехо.
'18
Бэйл плохо прострелил справа, послав мяч в соперника.
'17
Сальдуа обыграл соперника на фланге и сделал подачу на ближнюю штангу, где к мячу головой не дотянулся Герреро!
'16
Габриэл неудачно перевёл мяч налево, будет удар от ворот.
'14
Куэльяр в подкате выбил мяч, опередив Бензема. Вынос пришёлся на Бэйла, который с ходу пробил по пустым воротам, но мяч полетел мимо.
'12
Бензема после недолгого жонглирования мячом сыграл на Бэйла, которого опередил защитник.
'11
У Себальоса не получился проникающий пас в сторону убегавшего Бэйла.
'8
ГОЛ! Бэйл вывел «Реал» вперёд! Бензема пробил в ногу защитника, от которой мяч отскочил к Бэйлу, а Гарет с угла вратарской в падении подправил мяч в ближний угол!
'6
Дани Себальос под прессингом нескольких соперников решил отыграть назад.
'4
Оборона «Леганеса» с трудом справилась с подачей Хакими и опасным прострелом Дани Себальоса!
'3
Бэйла вывели на ударную позицию, но валлийский форвард пробил намного выше цели.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Реал» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.