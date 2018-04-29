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Депортиво Барселона
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси http://www.sporthiva.com/
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси

«Депортиво» сравнял счет в матче с «Барселоной». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Испании «Депортиво» — «Барселона»

«Депортиво» принимает дома «Барселону» в рамках 35-го тура чемпионата Испании по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
35-й тур  |   29 апреля 21:45   |  2 тайм
Депортиво
1:2
Барселона
2:2
Стадион «Риасор», Ла-Корунья | Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Шёр 20'
Перес 40'
Чолак 64'
Коутиньо 7'
Месси 38'
Семеду 58'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Рубен
2 (з)    Хуанфран
16 (з)    Луизинью
6 (з)   Рауль Альбентоса
24 (з)   Фабиан Шёр 20'
20 (п)    Гильерме
22 (п)   Сельсо Борхес
8 (п)   Эмре Чолак 64'
19 (п)   Борха Валье
14 (п)   Микаэль Крон-Дели
7 (н)   Лукас Перес 40'
1 (в)   Марк-Андре тер
2 (з)   Нелсон Семеду 58'
18 (з)   Жорди Альба
3 (з)   Жерар Пике
23 (з)   Самуэль Юмтити
5 (п)   Серхио Бускетс
4 (п)   Иван Ракитич
14 (п)   Филиппе Коутиньо 7'
10 (н)   Лионель Месси 38'
11 (н)   Усман Дембеле
9 (н)   Луис Суарес
Запасной состав
25 (в)   Максим Коваль
3 (з)   Фернандо Наварро
5 (п)   Педро Москера
9 (п)   Федерико Картабия
17 (п)   Федерико Вальверде
21 (п)   Салли Мунтари
10 (н)   Флорин Андоне
13 (в)   Яспер Силлессен
22 (з)   Алейш Видаль
25 (з)   Томас Вермален
6 (п)   Денис Суарес
8 (п)   Андрес Иньеста
15 (п)    Паулиньо
17 (н)   Пако Алькасер
Удары
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Владение мячом
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Удары
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'64
ГОЛ! Чолак сравнял счёт! Борха Валье прострелил на противоположный край штрафной «Барсы», где оказался Сельсо Борхес, который не стал бить, отыграв на свободного Эмре Чолака, а турецкий полузащитник легко расстрелял ворота!
'62
Юмтити неточно пробил головой после розыгрыша углового.
'61
Месси на скорости вбежал в штрафную хозяев и попытался пробить, но получилось в защитника.
'60
Борха Валье выдал неточный пас в отличной контратаке «Депортиво».
'59
Дембеле получил по ногам в борьбе с Шёром.
'58
Семеду был предупреждён за снос Луизинью.
'57
Суарес не смог зацепиться за слишком сильный пас Бускетса.
'56
Лукас Перес ворвался в штрафную «Барсы» и пробил прямо в тер Штегена!
'54
Месси не попал по мячу после прострела Жорди Альбы!
'52
Коутиньо забросил мяч на Месси, который не попал по воротам с угла вратарской!
'51
Месси выскочил на пас Суареса и не сумел переиграть Рубена с близкого расстояния!
'50
Жорди Альба неудачно прострелил, Суарес открывался совсем в другой позиции.
'48
Дембеле промедлил с пасом в контратаку три в два!
'48
Ракитич перехватил опасный прострел Хуанфрана.
'47
Лукас Перес сыграл по флангу на Хуанфрана, у которого не получился навес в штрафную гостей.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Барселона» открыла счёт практически в первой же опасной атаке. Каталонцы контролировали игру и вскоре забили второй гол. Но удержать свои ворота в неприкосновенности гостям помешал Лукас Перес. Результативный первый тайм, ждём второй.
'45
Месси помешали обработать мяч перед вратарской Рубена после прострела Жорди Альбы.
'43
Месси небрежно сыграл на Суареса, который открывался в штрафной «Депортиво».
'41
Рубен справился с непростым ударом Коутиньо из-за пределов штрафной!
'40
ГОЛ! Лукас Перес отыграл один гол! Борха Валье открылся на краю чужой штрафной и прострелил на Лукаса Переса, который с ходу пробил в дальний нижний угол ворот!
'38
ГОЛ! Отличный гол Месси! Дембеле сыграл на Суареса, который классно подрезал мяч на дальнюю штангу, куда прибежал Месси, ударив с лёта в ближний угол!
'36
Семеду подключился к атаке справа и нарвался на отбор от Луизинью.
'34
Шёр чудом не забил ударом головой с линии вратарской, оказавшись без опеки после подачи с углового.
'32
Борха Валье немного не дотянулся ногой к опасной подаче Хуанфрана!
'31
Эмре Чолак решился на дальний удар, но мяч полетел мимо цели.
'31
Коутиньо из-за пределов штрафной пробил рядом с дальней штангой!
'30
Рубен спас «Депортиво» после опасного удара Месси! Из девятки ворот выбил мяч Рубен!
'29
Месси сбили перед штрафной «Депортиво».
'29
Суарес забросил мяч на Месси, который неточно пробил головой.
'28
Борха Валье опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч полетел чуть выше ворот!
'27
Борха Валье забрался в офсайд, ускорившись на запоздалый пас Крон-Дели.
'25
Тер Штеген спокойно забрал прострел Лукаса Переса.
'24
Месси не смог зацепиться за хитрую передачу Суареса.
'22
Ракитич перехватил мяч перед чужой штрафной после потери Суареса и пробил мимо ворот.
'20
Шёр получил жёлтую карточку за умышленный фол против Коутиньо.
'18
Юмтити в последний момент перехватил проникающий пас Крон-Дели.
'16
Не засчитан гол «Депортиво»! Альбентоса опасно пробил после подачи с углового, тер Штеген отбил мяч на Лукаса Переса, который расстрелял ворота из положения вне игры!
'15
Лукас Перес классно сыграл пяткой в штрафную «Барсы», но партнёр по команде не откликнулся на такой скрытый пас.
'13
Хуанфран здорово обыграл соперника на фланге и сделал подачу, борьбу за которую выиграли каталонцы.
'11
Хуанфран решил выбить мяч за лицевую, перехватывая подачу Дембеле.
'10
Дембеле ворвался на край чужой штрафной и сделал подачу, которая оказалась безадресной.
'7
ГОЛ! Коутиньо вывел «Барсу» вперёд! Месси сыграл на край штрафной на Дембеле, который развернулся и поделился мячом со свободным Коутиньо, который неотразимо пробил в дальнюю девятку!
'5
Дембеле потерял мяч, не сумев обыграть Сельсо Борхеса один в один.
'4
Пике выиграл борьбу у Лукаса Переса вблизи углового флажка.
'2
Бускетс сыграл на перехвате в центре поля. Очень медленно играют представители «Депортиво».
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Депортиво» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.