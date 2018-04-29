'45

Закончился первый тайм. «Барселона» открыла счёт практически в первой же опасной атаке. Каталонцы контролировали игру и вскоре забили второй гол. Но удержать свои ворота в неприкосновенности гостям помешал Лукас Перес. Результативный первый тайм, ждём второй.