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Трансляция
С конца
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'64
'62
Юмтити неточно пробил головой после розыгрыша углового.
'61
Месси на скорости вбежал в штрафную хозяев и попытался пробить, но получилось в защитника.
'60
Борха Валье выдал неточный пас в отличной контратаке «Депортиво».
'59
Дембеле получил по ногам в борьбе с Шёром.
'58
'57
Суарес не смог зацепиться за слишком сильный пас Бускетса.
'56
Лукас Перес ворвался в штрафную «Барсы» и пробил прямо в тер Штегена!
'54
Месси не попал по мячу после прострела Жорди Альбы!
'52
Коутиньо забросил мяч на Месси, который не попал по воротам с угла вратарской!
'51
Месси выскочил на пас Суареса и не сумел переиграть Рубена с близкого расстояния!
'50
Жорди Альба неудачно прострелил, Суарес открывался совсем в другой позиции.
'48
Дембеле промедлил с пасом в контратаку три в два!
'48
Ракитич перехватил опасный прострел Хуанфрана.
'47
Лукас Перес сыграл по флангу на Хуанфрана, у которого не получился навес в штрафную гостей.
'46
Начался второй тайм.
'45
Закончился первый тайм. «Барселона» открыла счёт практически в первой же опасной атаке. Каталонцы контролировали игру и вскоре забили второй гол. Но удержать свои ворота в неприкосновенности гостям помешал Лукас Перес. Результативный первый тайм, ждём второй.
'45
Месси помешали обработать мяч перед вратарской Рубена после прострела Жорди Альбы.
'43
Месси небрежно сыграл на Суареса, который открывался в штрафной «Депортиво».
'41
Рубен справился с непростым ударом Коутиньо из-за пределов штрафной!
'40
'38
'36
Семеду подключился к атаке справа и нарвался на отбор от Луизинью.
'34
Шёр чудом не забил ударом головой с линии вратарской, оказавшись без опеки после подачи с углового.
'32
Борха Валье немного не дотянулся ногой к опасной подаче Хуанфрана!
'31
Эмре Чолак решился на дальний удар, но мяч полетел мимо цели.
'31
Коутиньо из-за пределов штрафной пробил рядом с дальней штангой!
'30
Рубен спас «Депортиво» после опасного удара Месси! Из девятки ворот выбил мяч Рубен!
'29
Месси сбили перед штрафной «Депортиво».
'29
Суарес забросил мяч на Месси, который неточно пробил головой.
'28
Борха Валье опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч полетел чуть выше ворот!
'27
Борха Валье забрался в офсайд, ускорившись на запоздалый пас Крон-Дели.
'25
Тер Штеген спокойно забрал прострел Лукаса Переса.
'24
Месси не смог зацепиться за хитрую передачу Суареса.
'22
Ракитич перехватил мяч перед чужой штрафной после потери Суареса и пробил мимо ворот.
'20
'18
Юмтити в последний момент перехватил проникающий пас Крон-Дели.
'16
Не засчитан гол «Депортиво»! Альбентоса опасно пробил после подачи с углового, тер Штеген отбил мяч на Лукаса Переса, который расстрелял ворота из положения вне игры!
'15
Лукас Перес классно сыграл пяткой в штрафную «Барсы», но партнёр по команде не откликнулся на такой скрытый пас.
'13
Хуанфран здорово обыграл соперника на фланге и сделал подачу, борьбу за которую выиграли каталонцы.
'11
Хуанфран решил выбить мяч за лицевую, перехватывая подачу Дембеле.
'10
Дембеле ворвался на край чужой штрафной и сделал подачу, которая оказалась безадресной.
'7
'5
Дембеле потерял мяч, не сумев обыграть Сельсо Борхеса один в один.
'4
Пике выиграл борьбу у Лукаса Переса вблизи углового флажка.
'2
Бускетс сыграл на перехвате в центре поля. Очень медленно играют представители «Депортиво».
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Депортиво» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.