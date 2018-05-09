'16

ГОЛ! Затяжная перепасовка перед штрафной «Вильярреала» завершилась тем, что Динь отлично открылся на грани офсайда, получил мяч от Иньесты, ворвался в штрафную и покатил вдоль ворот на Паулиньо, который переправил мяч в пустой угол!