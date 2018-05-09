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Барселона Вильярреал
Игрок «Барселоны» Лионель Месси Reuters
Игрок «Барселоны» Лионель Месси

Примера. «Барселона» побеждает «Вильярреал». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Испании «Барселона» — «Вильярреал»

«Барселона» принимает «Вильярреал» Дениса Черышева на «Камп Ноу» в матче чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
34-й тур  |   09 мая 21:00   |  1 тайм
Барселона
2:0
Вильярреал
2:0
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Коутиньо 11'
Паулиньо 16'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Яспер Силлессен
2 (з)   Нелсон Семеду
19 (з)   Лука Динь
3 (з)   Жерар Пике
25 (з)   Томас Вермален
5 (п)   Серхио Бускетс
15 (п)    Паулиньо 16'
8 (п)   Андрес Иньеста
14 (п)   Филиппе Коутиньо 11'
10 (н)   Лионель Месси
11 (н)   Усман Дембеле
1 (в)   Серхио Асенхо
2 (з)   Марио Гаспар
11 (з)   Коста Хауме
3 (з)   Альваро Гонсалес
6 (з)   Виктор Руис
14 (п)   Мануэль Тригерос
10 (п)   Самуэль Кастильехо
16 (п)   Родриго Эрнандес
8 (п)   Пабло Форнальс
7 (п)   Денис Черышев
9 (н)   Карлос Бакка
Запасной состав
1 (в)   Марк-Андре тер
18 (з)   Жорди Альба
24 (з)   Йерри Мина
4 (п)   Иван Ракитич
21 (п)   Андре Гомеш
9 (н)   Луис Суарес
17 (н)   Пако Алькасер
13 (в)   Андрес Фернандес
5 (з)   Адриан Марин
23 (з)   Даниэле Бонера
19 (п)   Хави Фуэго
15 (н)   Энес Унал
18 (н)   Никола Сансоне
28 (н)   Даниэль Раба
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'30
Дембеле с углового навесил на Бускетса, тот выполнил передачу на Пике, которому пробить не дали.
'28
Вермален угодил в положение «вне игры».
'26
Дембеле прострелил в штрафную с правого фланга — защитник сумел прервать передачу.
'24
Иньеста подобрал мяч на линии штрафной после отскока и мощно пробил без сопротивления, но мяч полетел правее ворот. Держится за голову Андрес.
'22
Не удалось Месси пройти двух защитников перед штрафной.
'21
Месси навесил в штрафную со стандарта — защита выбила мяч.
'20
Черышев заехал Дембеле по ногам.
'18
Семеду попал в офсайд.
'16
ГОЛ! Затяжная перепасовка перед штрафной «Вильярреала» завершилась тем, что Динь отлично открылся на грани офсайда, получил мяч от Иньесты, ворвался в штрафную и покатил вдоль ворот на Паулиньо, который переправил мяч в пустой угол!
'13
Разыграли угловой гости, ничего опасного больше создать не удалось.
'13
Форнальс нанёс сильный удар под левую штангу, но запасной вратарь «Барселоны», Силлессен, справился и перевёл мяч на угловой.
'11
ГОЛ! Дембеле с мячом прошёл к линии штрафной и сильно пробил в левый угол. Асенхо в прыжке отразил удар, но на добивание моментально успел Коутиньо, с нескольких метров вколотивший мяч в сетку!
'9
Родриго Эрнандес нарушил правила в атаке.
'7
Месси получил мяч перед штрафной, обработал его и пробил — рядом с левой девяткой получилось!
'5
Пытался сейчас Динь навесить с левого фланга в штрафную, но защитник помешал.
'3
Динь пошёл в жёсткий подкат в районе центра поля.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 34-го тура Примеры: «Барселона» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.