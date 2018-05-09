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Трансляция
С конца
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'30
Дембеле с углового навесил на Бускетса, тот выполнил передачу на Пике, которому пробить не дали.
'28
Вермален угодил в положение «вне игры».
'26
Дембеле прострелил в штрафную с правого фланга — защитник сумел прервать передачу.
'24
Иньеста подобрал мяч на линии штрафной после отскока и мощно пробил без сопротивления, но мяч полетел правее ворот. Держится за голову Андрес.
'22
Не удалось Месси пройти двух защитников перед штрафной.
'21
Месси навесил в штрафную со стандарта — защита выбила мяч.
'20
Черышев заехал Дембеле по ногам.
'18
Семеду попал в офсайд.
'16
'13
Разыграли угловой гости, ничего опасного больше создать не удалось.
'13
Форнальс нанёс сильный удар под левую штангу, но запасной вратарь «Барселоны», Силлессен, справился и перевёл мяч на угловой.
'11
'9
Родриго Эрнандес нарушил правила в атаке.
'7
Месси получил мяч перед штрафной, обработал его и пробил — рядом с левой девяткой получилось!
'5
Пытался сейчас Динь навесить с левого фланга в штрафную, но защитник помешал.
'3
Динь пошёл в жёсткий подкат в районе центра поля.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 34-го тура Примеры: «Барселона» — «Вильярреал». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.