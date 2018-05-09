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Севилья Реал Мадрид
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду Reuters
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду

Примера. «Севилья» — «Реал». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Испании «Севилья» — «Реал»

«Севилья» принимает мадридский «Реал» в матче чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
34-й тур  |   09 мая 22:30   |  1 тайм
Севилья
0:0
Реал Мадрид
0:0
Стадион «Рамон Санчес Писхуан», Севилья | Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Давид Сория
3 (з)   Мигель Лаюн
18 (з)   Серхио Эскудеро
21 (з)   Николас Пареха
5 (з)   Клеман Лангле
25 (з)   Габриэль Меркадо
14 (п)   Гидо Писарро
15 (п)   Стивен Н'Зонзи
22 (н)   Франко Васкес
9 (н)   Виссам Бен-Йеддер
20 (н)   Луис Мурьель
13 (в)   Кико Касилья
6 (з)   Хосе Игнасио
15 (з)   Тео Бернар
3 (з)   Хесус Вальехо
4 (з)   Серхио Рамос
14 (п)    Каземиро
23 (п)   Матео Ковачич
24 (п)   Даниель Себальос
20 (п)   Марко Асенсио
17 (н)   Лукас Васкес
9 (н)   Карим Бензема
Запасной состав
1 (в)   Серхио Рико
6 (з)   Даниэл Каррису
7 (п)   Роке Меса
10 (п)   Эвер Банега
11 (п)   Хоакин Корреа
23 (н)   Сандро Рамирес
24 (н)    Нолито
30 (в)   Лука Зидан
19 (з)   Ашраф Хакими
27 (з)   Альваро Техеро
31 (з)   Луисми Кесада
18 (п)   Маркос Льоренте
32 (п)   Оскар Арнаис
21 (н)   Борха Майораль
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'22
Ковачич опасно пробил с лёта из-за пределов штрафной, мяч прошёл рядом с ближней девяткой!
'20
Начо позволил себе опасный подкат в ноги Н'Зонзи, но арбитр заметил нарушение со стороны француза.
'19
Асенсио не попал в створ ударом с острого угла.
'18
Бензема выскочил на классный заброс из глубины, но оказался в положении вне игры.
'17
Продолжают мадридцы владеть инициативой, заставляя соперника обороняться всей командой.
'15
Сория справился с дальним выстрелом Каземиро со штрафного.
'13
Франко Васкес выскочил на опаснейший прострел Эскудеро и с центра штрафной «Реала» пробил мимо ворот!
'12
Н'Зонзи классно ушёл от двух соперников, нарвавшись на фол Каземиро.
'10
Франко Васкес через центр подбежал к штрафной мадридцев и пробил на силу намного выше перекладины!
'9
Каземиро легко отобрал мяч у Мурьеля, а затем подставил под фол колумбийца.
'8
Марко Асенсио не смог зацепиться за слишком сильный прострел Начо.
'7
Ковачича придержали в центре поля. Очень плотная игра от футболистов андалусийской команды.
'6
Серхио Рамос под прессингом нападающий «Севильи» решил сыграть на отбой, послав мяч к центру поля.
'4
Мурьель потерял мяч, пытаясь оббежать Вальехо у края чужой штрафной.
'2
Сория вышел за пределы своей штрафной и опередил подключившегося по флангу Лукаса Васкеса.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 34-го тура Примеры: «Севилья» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.