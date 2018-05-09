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Трансляция
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'22
Ковачич опасно пробил с лёта из-за пределов штрафной, мяч прошёл рядом с ближней девяткой!
'20
Начо позволил себе опасный подкат в ноги Н'Зонзи, но арбитр заметил нарушение со стороны француза.
'19
Асенсио не попал в створ ударом с острого угла.
'18
Бензема выскочил на классный заброс из глубины, но оказался в положении вне игры.
'17
Продолжают мадридцы владеть инициативой, заставляя соперника обороняться всей командой.
'15
Сория справился с дальним выстрелом Каземиро со штрафного.
'13
Франко Васкес выскочил на опаснейший прострел Эскудеро и с центра штрафной «Реала» пробил мимо ворот!
'12
Н'Зонзи классно ушёл от двух соперников, нарвавшись на фол Каземиро.
'10
Франко Васкес через центр подбежал к штрафной мадридцев и пробил на силу намного выше перекладины!
'9
Каземиро легко отобрал мяч у Мурьеля, а затем подставил под фол колумбийца.
'8
Марко Асенсио не смог зацепиться за слишком сильный прострел Начо.
'7
Ковачича придержали в центре поля. Очень плотная игра от футболистов андалусийской команды.
'6
Серхио Рамос под прессингом нападающий «Севильи» решил сыграть на отбой, послав мяч к центру поля.
'4
Мурьель потерял мяч, пытаясь оббежать Вальехо у края чужой штрафной.
'2
Сория вышел за пределы своей штрафной и опередил подключившегося по флангу Лукаса Васкеса.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 34-го тура Примеры: «Севилья» — «Реал». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.