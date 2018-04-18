Реал Мадрид

'90+3

Звучит финальный свисток! Мадридский «Реал» в матче 33-го тура смог уйти от поражения в матче с «Атлетиком» из Бильбао и в итоге сыграл вничью 1:1. Сегодня мы с вами посмотрели очень неплохой матч, пожалуй, что где-то исход этой встречи закономерен. «Реал» в атаке показал сегодня вновь не самую лучшую игру, стандарты практически не работали, а всё это перед скорыми матчами в Лиге чемпионов с «Баварией» конечно оптимизма фанатам мадридского клуба не добавляет. Но ещё есть время у «Реала», чтобы поправить положение дел и всем показать, что команда находится в хорошей форме.