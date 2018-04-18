Реал Мадрид

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Трансляция
С конца
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'90+3
'90+2
'90+2
Бэйл со стандарта очень неудачно пробил по воротам, мяч улетел к болельщикам.
'90+1
Сан-Хосе нарушил правила против Васкеса на правом фланге. «Реал» заработал неплохой стандарт.
'90
Три минуты добавил Хуан Мунуэра к основному времени матча.
'89
'88
Всё же смог «Реал» взломать оборону «Атлетика», посмотрим, что будет дальше в концовке этой встречи.
'87
'86
Угловой у ворот «Атлетика». Последовала подача на дальнюю штангу от Иско, состоялся удар по воротам, Аррисабалага спас свою команду.
'85
'85
'85
Очередной угловой у ворот «Атлетика». Иско выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки команды из Бильбао очень уверенно отбились.
'84
'84
Сан-Хосе с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Навас спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'83
Бэйл с левого фланга выполнил неудачную передачу на ближнюю штангу, мяч полетел точно в руки Аррисабалаге.
'82
«Атлетик» при этом также не особо хорошо отнёсся к стандарту и в итоге довольно быстро потерял мяч.
'81
Васкес в борьбе за верховой мяч на своей половине поля подыграл себе рукой по мнению арбитра, довольно спорное решение вновь принял Хуан Мунуэра.
'80
Угловой у ворот «Атлетика». В очередной раз игроки «Реала» разыграли угловой и затем не смогли придумать совершенно ничего интересного.
'79
'79
'79
Лекуэ неудачно упал в борьбе за мяч в центре поля с Карвахалем. Вышли врачи «Атлетика» на поле, у гостей уже при этом готова замена.
'79
Марсело разыграл угловой с Иско, Иско затем выполнил подачу на ближнюю штангу с левого фланга, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'78
Васкес получил мяч на левом углу штрафной площади, но его накрыл Нуньес и выбил мяч на угловой.
'77
Марсело с левого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Васкес в касание слишком слабо пробил по воротам, мяч в итоге без проблем забрал Аррисабалага.
'76
Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Рамос головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'75
Роналду получил мяч на правом углу штрафной площади и пробил по воротам, Нуньес бросился под мяч и перевёл его на угловой.
'74
Марсело с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бэйл в касание пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'73
Иско пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.
'72
Роналду пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Аррисабалага выбрал верную позицию и спокойно забрал мяч в руки.
'71
С правого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Аррисабалага уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'70
Угловой у ворот «Атлетика». Кроос выполнил подачу к линии вратарской, игроки команды из Бильбао спокойно выбили мяч в аут.
'69
'69
'69
'69
'69
'69
'69
Очередной угловой у ворот «Атлетика» игроки «Реала» разыграли, но затем уже ничего опасного у ворот соперника мадридский клуб создать не смог.
'68
Повтор нам показал, что Нуньес всё же скорее всего нарушал правила, но видимо сегодня арбитр будет ставить пенальти только в самом явном эпизоде.
'67
Какой момент у ворот «Реала»! Де Маркос с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Навас на выходе отбил мяч точно на Кордобу, который пробил в защитника, далее на добивании играл Гарсия, который попал в перекладину.
'66
Кроос пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в игрока «Атлетика».
'65
Асенсио с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Атлетика» очень уверенно отбились.
'64
Модрич из центра поля выполнил отличную передачу на ход Роналду, но на левом углу штрафной площади его нагнал Нуньес и выбил мяч на угловой, Роналду упал, но Хуан Мунуэра показал, что будет именно угловой.
'63
Вроде бы всё нормально с Рамосом, сможет продолжить капитан «Реала» матч.
'62
Рамос пока никак не может прийти в себя, затягивается у нас пауза. Режиссеры же нам успели ещё показать момент приветствия между Иско и Муньяином, которые пока сидят в запасе у своих команд.
'61
'61
Рамос получил повреждение в борьбе за верховой мяч с Лекуэ, вышли на поле врачи «Реала», пауза в игре.
'60
Модрич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'59
Рамос на левом фланге у своей штрафной площади едва не потерял мяч, не самый лучший отрезок матча получается у «Реала».
'58
Сан-Хосе из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Уильямса, Навас здорово сыграл на выходе и в подкате выбил мяч в аут.
'57
Теперь уже Роналду выполнил слишком сильную передачу на ход Карвахалю, Даниэль почти успел сохранить мяч в поле, но всё же боковой арбитр уже сделал отмашку.
'56
Мартинес выполнил слишком сильную передачу на ход Баленсиаге, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.
'55
Асенсио с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Роналду на этот раз не удалось как следует подстроиться под мяч и пробить по воротам.
'54
Карвахаль с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'53
Итурраспе выполнил подачу на дальнюю штангу с углового, Навас уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'52
Сан-Хосе попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Варан не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'51
Мартинес в центре поля жёстко сыграл в центре поля против Роналду, но Хуан Мунуэра решил обойтись на этот раз без жёлтой карточки.
'50
Марсело выполнил передачу на ход Асенсио по левому флангу, игрок «Реала» на этот раз залез в офсайд.
'49
Лекуэ с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Навас на выходе также сыграл сейчас без ошибок.
'48
Асенсио с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Аррисабалага уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'47
После перерыва замен никто не проводит, тренеры пока доверяют всем игрокам на поле.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Атлетик» из Бильбао сенсационно переигрывает мадридский «Реал», пока единственный мяч в этой встречи забил Иньяки Уильямс, уже немало свою команду спасал Кепа Аррисабалага, а так конечно же «Реал» мог забивать и не один мяч. Посмотрим, сможет ли команда Зидана пробить голкипера «Атлетика» во втором тайме, а пока немного отдохнём.
'45+1
'45
Две минуты добавил Хуан Мунуэра к основному времени первого тайма.
'44
Игроки «Реала» вновь решили разыграть угловой и вновь игроки мадридского клуба не смогли придумать ничего интересного.
'44
Асенсио с правого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, Аррисабалага продолжает спасать «Атлетик», очередной угловой нас ждёт.
'43
Уильямс сейчас едва вновь не вышел на рандеву с Навасом, но на этот раз форвард «Атлетика» не смог обыграть Варана.
'42
Также у ворот «Реала» был момент при ударе Гарсии головой из центра штрафной площади, мяч попал в руку Карвахалю, но Хуан Мунуэра не решился указать на «точку».
'41
Уильямс головой сбросил мяч на ход Гарсии, Рауль с левого угла штрафной площади пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'40
Кроос со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге Аррисабалага его забрал на выходе.
'39
'39
Кроос разыграл угловой с партнёрами, после этого Карвахаль вновь пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Атлетика» и тут.
'39
Карвахаль пробил по воротам «Атлетика», мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'38
Немного времени осталось до перерыва, «Атлетику» очень важно не пропустить в раздевалку конечно же.
'37
Васкес с правого фланга ворвался в штрафную площадь, а затем выполнил передачу к линии вратарской, Роналду не смог пробить по воротам, мяч в итоге забрал Аррисабалага.
'36
Васкес с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Атлетика» оказались первыми на мяче.
'35
Последовала передача на ход Кордобе из центра поля, игрок «Атлетика» оказался в офсайде.
'34
Поднялся Карвахаль, всё нормально с защитником «Реала», сможет он продолжить игру.
'33
Карвахаль получил повреждение в борьбе за мяч у штрафной площади «Атлетика» с Кордобой, игроки «Атлетика» выбили мяч в аут, врачи «Реала» вышли на поле.
'32
Кроос выполнил подачу в центр штрафной площади со стандарта, Варан головой пробил по воротам, Аррисабалага вновь потащил.
'31
Нуньес на левом фланге у своей штрафной площади сбил Асенсио. «Реал» заработал неплохой стандарт.
'30
Бензема пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.
'29
Карвахаль с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'28
Марсело чуть ранее выполнил довольно опасную передачу с левого фланга к линии вратарской, но Баленсиага вновь смог разрядить ситуацию у своих ворот.
'27
Сан-Хосе в центре поля нарушил правила против Рамоса. Быстро разыграть стандарт мадридскому клубу не удалось.
'26
Карвахаль с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, но Бензема неудачно подстроился под мяч и в итоге тот ушёл от него за лицевую линию поля.
'25
«Реал» перевёл практически полностью игру на половину поля «Атлетика», гости долго так держаться не смогут.
'24
Кроос с углового выполнил подачу на левый угол штрафной площади, не без проблем, но игрокам «Атлетика» удалось отбиться.
'23
Асенсио с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Баленсиаге никто не подсказал, что он совершенно один, защитник «Атлетика» в итоге выбил мяч на угловой.
'22
Разыграли угловой игроки «Реала», после этого Кроос с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Асенсио в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'21
Роналду с левого фланга попытался выполнить прострел в штрафную площадь, мяч попал в Лекуэ и ушёл на угловой.
'20
Рауль Гарсия в борьбе за мяч с Рамосом получил по лицу, вышли на поле врачи «Атлетика», но после небольшой паузы игрок команды из Бильбао показал, что он готов играть дальше.
'19
Марсело пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Аррисабалага смог намертво поймать мяч.
'18
Угловой у ворот «Атлетика». Асенсио выполнил подачу на ближнюю штангу, Мартинес головой выбил мяч за пределы штрафной площади.
'17
Игроки «Реала» быстро разыграли угловой, затем Марсело с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Рамос головой пробил по воротам, Аррисабалага был на месте.
'16
Асенсио с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Роналду в касание пробил по воротам, Аррсабалага спас свою команду, а затем Мартинес выбил мяч на угловой.
'15
Вот такой вот неожиданный старт матча у нас получается, голевые моменты создавал «Реал», а забил «Атлетик», но это только старт матча, конечно же всё самое интересное впереди.
'14
'14
Роналду с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'13
С правого фланга Карвахаль теперь выполнил передачу к линии штрафной площади, Асенсио в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Аррисабалаге.
'12
Баленсиага в центре поля нарушил правила против Васкеса. Игроки «Реала» вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
'11
Опаснейший момент у ворот «Атлетика»! Карвахаль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду головой пробил по воротам, перекладина спасла команду из Бильбао от пропущенного мяча.
'10
Итурраспе выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, игроки «Реала» отбились без всяких проблем при стандарте.
'9
Сан-Хосе получил мяч на правом углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, Навас спас свою команду переведя мяч на угловой.
'8
Асенсио с правого фланга теперь выполнил подачу в центр штрафной площади, Роналду головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'7
Марсело с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Баленсиага головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'6
Против Марсело нарушили правила в центре поля. Игроки «Реала» спокойно разыграли стандарт.
'5
Баленсиага с левого фланга теперь выполнил передачу на ближнюю штангу, вновь игроки «Реала» оказались первыми на мяче.
'4
Кордоба выполнил передачу в центр штрафной площади с левого фланга, защитники «Реала» спокойно выбили мяч в аут.
'3
«Атлетик» прижиматься к своим воротам особо также не собирается, хотя конечно и стоит ожидать от гостей по большей части игры вторым номером.
'2
Спокойно начинается наша игра, пока обе команды не спешат форсировать события на поле.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура Примеры: «Реал» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 22:30 по московскому времени.